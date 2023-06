Nach schwerem Reitunfall: PSG-Keeper Sergio Rico aus dem Koma erwacht

Von: Niklas Kirk

Nach einem Unfall Ende Mai musste Sergio Rico – Torwart von PSG – ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Ehefrau gibt nun leichte Entwarnung.

Sevilla – Aufatmen bei Freunden und Familie des spanischen Keepers Sergio Rico. Seit dem 28. Mai liegt der 29-Jährige nach einem Reitunfall, bei dem er eine Hirnblutung erlitt, im Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla. Wie seine Ehefrau am Montag (19. Juni) berichtet, wurde er aus dem künstlichen Koma zurückgeholt.

Sergio Rico Gonzáles Geboren: 1. September 1993 in Sevilla/Spanien Bisherige Stationen: Sevilla Atlético, FC Sevilla, FC Fulham (Leihe),\tParis Saint-Germain, RCD Mallorca (Leihe) A-Länderspiele: 1 Einsatz für Spanien

Ehefrau Silva nach schwerem Reitunfall von Sergio Rico: „kleine Schritte nach vorne“

Bei dem Unfall, der sich in der Nähe der andalusischen Stadt El Rocío ereignete, soll Sergio Rico vom Rücken eines Pferdes gefallen sein und Tritte auf den Kopf erlitten haben. Gegenüber dem spanischen Fernsehsender Telecinco bestätigte seine Frau Alba Silva jedoch nun, dass die Ärzte am Samstag (17. Juni) damit begonnen hatten, die Analgetika und Sedativa abzusetzen, mit denen sie den Torwart zuvor sediert hatten. Die Sedierung wurde am Anfang der letzten Woche veranlasst, nachdem bereits über eine Verbesserung des Gesundheitszustands bei Sergio Rico berichtet wurde.

Jetzt ginge es laut seiner Frau darum, seitdem der vormalige spanische Nationaltorwart wieder bei Bewusstsein und ansprechbar ist, „kleine Schritte nach vorne“ zu gehen. Besonderen Dank sprach Silva dem medizinischen Personal aus, dass „Unglaubliches“ geleistet hätte. Darüber, dass ihr Mann den Unfall überstehen würde, habe sie während der Leidenszeit keinen Zweifel gehabt: „Ich wusste von Anfang an, dass er es schaffen würde, weil er ein Champion ist.“

Der Fußballer Sergio Rico des Vereins Paris Saint-Germain am 14. Februar 2023. © Robin Rudel/imago/Archivbild

Nach schwerem Reitunfall: PSG-Teamkollegen senden Zeichen an Sergio Rico

Nach dem vorletzten Ligaspiel des französischen Hauptstadtclubs bei Racing Straßburg reiste der Torwart in seine andalusische Heimat, wo sich der Reitunfall ereignet hat. Nachdem der Vorfall bekannt wurde, reagierte sein Arbeitgeber. Als Zeichen der Anteilnahme liefen seine Mitspieler am letzten Spieltag gegen Clermont in Aufwärmshirts auf, die seinen Namen trugen.

Vergangenen Sommer war der Spanier von einer Leihe beim RCD Mallorca nach Paris zurückgekehrt. Dort bekleidet er jedoch nur den Platz hinter Stammtorhüter Gianluigi Donnarumma und absolvierte in der abgelaufenen Saison kein einziges Pflichtspiel. Bekannt wurde der 29-Jährige vor allem während seine Zeit als Stammtorwart beim FC Sevilla, mit dem er 2014, 2015 und 2016 die Europa League gewann. (nki)