Last-Minute-Drama in Sofia: Eintracht Frankfurt verspielt gute Ausgangslage in Conference-League-Playoff

Von: Christoph Wutz

Teilen

Im Hinspiel des Conference-League-Playoffs wollte die SGE vorlegen. Doch auf einen Blitzstart folgte der späte Nackenschlag. Jetzt ist alles offen.

Frankfurt – Nach einem späten Gegentor muss Eintracht Frankfurt um den Einzug in die Conference League zittern. Die Hessen mussten sich am Donnerstag vor rund 43.000 Zuschauern mit einem 1:1 (1:0) bei Lewski Sofia im Playoff-Hinspiel im Nationalstadion der bulgarischen Hauptstadt begnügen. Dabei kam Lewski erst in der fünften Minute der Nachspielzeit durch ein Tor von Hassimi Fadiga zum Ausgleich. Zuvor hatte Ausnahmestürmer Randal Kolo Muani den Europa-League-Sieger von 2022 bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am kommenden Donnerstag im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt Gründung: 8. März 1899 Präsident: Peter Fischer Trainer: Dino Toppmöller Mitglieder: 130.000

Conference-League-Playoff: Kolo Muani brachte die Eintracht in Führung

Die Eintracht hatte mit dem schnellen Führungstreffer einen Start nach Maß, konnte das 1:0 mit großem Einsatz, aber auch Glück bis zum Pausenpfiff verteidigen. Frankfurts von Paris Saint-Germain umworbener Stürmerstar Kolo Muani netzte nach einem präzisen Querpass von Mario Götze aus wenigen Metern und mit Wucht ein. Der Check per Videobeweis bestätigte, dass Götze nicht im Abseits stand.

Für den Nationalspieler und WM-Zweiten Kolo Muani war es schon das dritte Saisontor, nachdem er im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig und beim Bundesligaauftakt gegen Darmstadt 98 getroffen hatte. „Er ist sehr professionell, zeigt einen guten Charakter“, sagte Eintracht-Sportchef Timmo Hardung mit Bezug auf den Transfer-Poker um ihn mit PSG. Bisher lagen das Angebot aus Paris und die Forderung der Hessen etwa 30 Millionen Euro auseinander.

Bitterer Abend: Die Eintracht um Ellyes Skhiri (m.) kassierte gegen Lewski Sofia den späten Ausgleich. © Imago / HMB-Media

Last-Minute-Drama in Sofia: SGE verspielt in Conference League gute Ausgangslage

Trotzdem fiel noch der keineswegs unverdiente Ausgleich, als Fadiga mit einem Traumtor Trapp überwand. Insgesamt zeigte die Eintracht im dritten Pflichtspiel unter der Regie des neuen Cheftrainers Dino Toppmöller spielerisch und taktisch eine gute Leistung, zumal auch die Defensive lange sicher stand.

Gegen das brasilianische Trio Welton Felipe, Ricardinho und Ronaldo war dies keine leichte Aufgabe. Bevor Lewski Sofia zum Rückspiel an den Main kommt, müssen die Frankfurter am Sonntag (15.30 Uhr) zum Nachbarschaftsduell beim FSV Mainz 05 antreten. Ob dort erneut der umworbene Kolo Muani dabei sein wird, ist offen.

Wohl nicht im Rheinhessen-Derby dabei sein wird Rafael Borré: Der Frankfurter Europa-League-Held wird von einem mexikanischen Verein umworben. (wuc/dpa)