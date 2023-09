Eintracht mit Losglück in Conference League – klarer Favorit in Gruppenphase

Von: Christoph Wutz

Am Freitag wurde die Conference-League-Gruppenphase ausgelost. Die Eintracht darf sich auf Duelle in ganz Europa freuen. Die Ziehung zum Nachlesen.

+++ Fazit: Die Adler dürfen sich auf hochinteressante Duelle und Reisen quer durch Europa freuen. Mit PAOK Saloniki wartet der Viertplatzierte der letztjährigen griechischen Meisterschaft auf das Team von Dino Toppmöller.

Außerdem stehen zwei Partien gegen den Führenden der Veikkausliga an. Und im FC Aberdeen bekommt es die SGE mit der wohl besten schottischen Meisterschaft nach den beiden Dauer-Dominatoren aus Glasgow zu tun. Die Eintracht ist trotzdem definitiv Favorit auf den Gruppensieg.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D LOSC Lille KAA Gent Dinamo Zagreb Club Brügge Slovan Bratislava Maccabi Tel Aviv Viktoria Pilsen FK Bodö/Glimt Olimpija Ljubljana Sorja Luhansk FK Astana Besiktas Istanbul KI Klaksvik Breidablik Kopavugor FC Ballkani FC Lugano

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H AZ Alkmaar Ferencvaros Budapest Eintracht Frankfurt Fenerbahce Istanbul Aston Villa AC Florenz PAOK Saloniki Ludogorets Rasgrad Legia Warschau KRC Genk HJK Helsinki Spartak Tranava HSK Zrinjski Mostar FK Cukaricki FC Aberdeen FC Nordsjaelland

+++ 15.09 Uhr: Damit ist die Auslosung beendet. Eintracht Frankfurt trifft in der Gruppenphase der Conference League 2023/24 auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen.

+++ 15.05 Uhr: Und auch der letzte Gruppengegner der Eintracht steht fest! Mit dem FC Aberdeen wartet ein schottischer Klub auf das Team von Dino Toppmöller

+++ 14.59 Uhr: HJK Helsinki ist der zweite Gegner der Eintracht. Wie schon zum UEFA-Supercup-Duell vor einem Jahr gegen Real Madrid steht für den Frankfurter Anhang damit eine Reise nach

Eintracht Frankfurt wird in der Conference League der Gruppenkopf der Gruppe G. © Screenshot: Live-Stream Auslosung Conference League der UEFA

+++ 14.57 Uhr: Die Frankfurter Fans können sich auf eine Reise nach Thessaloniki freuen! Der erste der Eintracht zugeloste Gegner ist der griechische Vertreter PAOK Saloniki.

+++ 14.52 Uhr: Das vorletzte aus dem ersten Topf gezogene Team ist die Eintracht! Die SGE führt damit Gruppe G der Conference League an.

+++ 14.45 Uhr: Jetzt beginnt die Auslosung. UEFA-Funktionär Giorgio Marchetti führt wie üblich durch die Ziehung. Zur Seite stehen ihm zu Beginn die Losfeen Mark Noble (als ehemaliger Kapitän des Titelverteidigers, West Ham United,) und Traianos Dellas (als Botschafter des Final-Spielortes, Athen).

+++ 14.41 Uhr: Unmittelbar vor der Ziehung stehen noch zwei Auszeichnungen für überragende Akteure der vergangenen Spielzeit an. Declan Rice (ehemals West Ham United) ist der Spieler der Saison 2022/23, Andi Zeqiri (FC Basel) der beste Jungprofi.

+++ 14.32 Uhr: Die Zeremonie beginnt, moderiert von Alex Scott und Matt Smith. Vorab werden noch Höhepunkte der vergangenen Saison gezeigt, als im Finale West Ham United in Prag triumphierte.

+++ 14.30 Uhr: Gleich geht es hier in Monaco los. Dann wird die Vorrunde der dritten Ausgabe der Conference League ausgelost.

Update, 14.25 Uhr: In wenigen Augenblicken ist klar, mit wem es die Eintracht in dieser Conference-League-Saison zu tun bekommt. Es ist alles angerichtet für eine spannende Auslosung!

Update, 14.10 Uhr: Bringt er der Eintracht Glück bei der Ziehung? Der Weltmeister von 1990, Jürgen Klinsmann, ist eine Losfee bei der Auslosung der Gruppenphase.

Update vom 1. September, 13.59 Uhr: Die Spannung auf Seiten der Eintracht steigt: In etwa einer halben Stunde beginnt die Auslosung.

„Ich habe mich noch fast gar nicht mit der Auslosung beschäftigt. Mein Fokus liegt auf Köln. Gestern war Freude, heute Training – wenig Zeit. Ich bin gespannt!“, sagte SGE-Coach Dino Toppmöller vor wenigen Augenblicken voller Vorfreude auf die Ziehung auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln.

Mit Eintracht Frankfurt: Auslosung der Gruppen der Conference-League im Live-Ticker

Erstmeldung vom Freitag, 1. September, 12.58 Uhr: Frankfurt – Die UEFA Europa Conference League startet in ihre dritte Ausgabe! Welche Mannschaften in der Vorrunde aufeinandertreffen, entscheidet sich am heutigen Freitag, 1. September, in Monaco. Dort wird ab 14.30 Uhr die Gruppenphase des Wettbewerbs ausgelost. Und auch die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt werden die Ziehung gebannt verfolgen.

Vorrunden-Auslosung heute live: Eintracht feiert Premiere in Conference League

Nach dem 2:0-Erfolg der Eintracht im Rückspiel des Conference-League-Playoffs gegen Lewski Sofia steht jetzt fest: Die SGE spielt auch in dieser Saison international!

Die Adler debütieren damit nach der Champions-League-Premiere im letzten Jahr in der noch jungen Conference League. Diese wurde erst vor zwei Jahren ins Leben gerufen und soll vor allem auch etwas kleineren Vereinen die Möglichkeit bieten, international zu spielen.

Eintracht Frankfurt um Ellyes Skhiri blickt gebannt auf die Auslosung der Gruppenphase der Conference League. © Imago / Rene Schulz / Gribaudi/ImagePhoto

Auf wen trifft die SGE in der Conference League? Gruppen-Auslosung im Live-Ticker

Die Eintracht steht an oberster Stelle im ersten Lostopf und führt das 32 Mannschaften starke Teilnehmerfeld damit an. Bereits in der Gruppenphase drohen den Hessen, die zum engen Favoritenkreis auf den Titel zählen dürften, einige hochkarätige Duelle.

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Eintracht Frankfurt PAOK Saloniki KRC Genk HSK Zrinjski Mostar Dinamo Zagreb Slovan Bratislava Sorja Luhansk KI Klaksvik Club Brügge Maccabi Tel Aviv FK Astana FC Aberdeen AZ Alkmaar Viktoria Pilsen Besiktas Istanbul FK Cukaricki KAA Gent Aston Villa HJK Helsinki FC Lugano Fenerbahce Istanbul Ludogorets Rasgrad Legia Warschau Breidablik Kopavogur LOSC Lille AC Florenz Spartak Tranava FC Nordsjaelland Ferencvaros Budapest FK Bodö/Glimt Olimpija Ljubljana KF Ballkani

So wartet in Topf zwei mit AC Florenz um Ex-SGE-Star Luka Jovic ein Vorjahresfinalist. Aus dem dritten Topf könnte etwa Besiktas Istanbul in die Eintracht-Gruppe eingeteilt werden. Und in Topf vier befindet sich mit dem FC Nordsjaelland ein Verein mit viel Erfahrung auf dem internationalen Parkett der letzten Jahre.

Unabhängig von den Gegnern können sich die Eintracht-Fans in dieser Spielzeit auf mindestens sechs Europapokal-Abende freuen. Verfolgen Sie die Auslosung der Gruppenphase der Conference League hier im Live-Ticker. (wuc)