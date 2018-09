Live-Ticker: Hoffenheims CL-Debüt bei Donezk - Nagelsmann setzt auf Düsseldorf-Verlierer

Die TSG 1899 Hoffenheim feiert ihr Debüt in der Champions League und muss zum ersten Gruppenspiel zum elffachen ukrainischen Meister Shakhtar Donezk. Der Live-Ticker.

Shakhtar Donezk - TSG 1899 Hoffenheim -:- (-:-), Anpfiff: 18.55 Uhr (in Charkiw)

Shakhtar Donezk: 30 Pyatov - 2 Butko, 5 Khocholava, 44 Rakitsky, 31 Ismaily - 6 Stepanenko, 21 Patrick - 7 Taison, 10 Moraes, 11 Marlos, 50 Bolbat TSG 1899 Hoffenheim: 1 Baumann - 6 Nordtveit, 22 Vogt, 38 Posch - 11 Grillitsch, 13 Bittencourt - 3 Kaderabek, 16 Schulz - 28 Szalai, 34 Joelinton, 27 Kramaric Tore: - Schiedsrichter: Jakob Kehlet (Dänemark)

18.41 Uhr: Seine Aufstellung verteidigt Nagelsmann im Interview mit Sky. „Die Jungs sind sehr gut drauf“, sagt er - trotz Niederlage in Düsseldorf.

18.40 Uhr: Julian Nagelsmann nimmt das Debüt in jedem Fall ernst. Erkennbar ist unter anderem am Outfit. Der Coach der TSG steht im feinen Zwirn auf dem Rasen. Genauer gesagt in Hemd und Weste.

+ Im feinen Zwirn: Julian Nagelsmann vor dem Anpfiff in Donezk © dpa / Uwe Anspach

18.20 Uhr: Pfeifen wird die Partie übrigens ein Däne. Auch für Jakob Kehlet aus Aarhus ist der Abend die Premiere in der Champions-League-Gruppenphase. Bislang war er nur in der CL-Quali zum Einsatz gekommen. Zuletzt in der 3. Runde der Saison 17/18 beim 1:0 von Legia Warschau über den FC Astana.

18.16 Uhr: Auf der Bank der Hoffenheimer gibt es unterdessen einen Rückkehrer aus dem Lazarett. Kerem Demirbay steht nach seinem Außenbandriss zumindest wieder im Kader. Zu einem Startelf-Einsatz reicht es für den Confed-Cup-Sieger 2017 aber offensichtlich noch nicht.

18.10 Uhr: Ins Auge fällt beim Blick auf die Startelf Shakhtars auch ein Hauptcharakteristikum der Mannschaft: Aufgeboten sind heute Abend fünf Ukrainer, vier Brasilianer und ein Brasilo-Ukrainer. Einzige Ausnahme in diesem Reigen ist Innenverteidiger Davit Khocholava - er ist georgischer Nationalspieler.

Shakhtar gegen Hoffenheim: Aufstellungen sind da - Trainer vertrauen ihren Elfs vom Wochenende

18.05 Uhr: Donezk-Coach Paulo Fonseca tut es Nagelsmann gleich: Auf dem Rasen steht heute Abend die Shakhtar-Mannschaft, die sich auch am vergangenen Samstag im Liga-Spitzenspiel gegen FK Oleksandria einspielen durfte. Kleiner Unterschied - Fonsecas Mannen waren mit einem 2:0 im Auswärtsspiel als Sieger vom Platz gegangen.

17.58 Uhr: Jetzt sind die Aufstellungen da. Julian Nagelsmann vertraut 1:1 jener Elf, die am Wochenende in Düsseldorf verloren hatte.

17.47 Uhr: Die Aufstellungen der Teams erwarten wir in rund 10 Minuten. Klar ist schon jetzt: Die Neuzugänge Joshua Brenet und Ishak Belfodil werden nicht im Kader der Hoffenheimer stehen. Beide sind „aufgrund einer disziplinarischen Maßnahme“ nicht nominiert, wie TSG-Sportchef Alexander Rosen schon am Dienstag verraten hatte.

17.45 Uhr: Noch ein Fun-Fact um vor dem Fernseher anzugeben: Julian Nagelsmann wird heute Abend zum jüngsten Trainer der Champions-League-Geschichte. 31 Jahre und 58 Tage ist der Coach der Hoffenheimer alt. Bislang hielt den Rekord der Weißrusse Wiktar Hantscharenka. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren absolvierte er sein erstes CL-Match auf der Bank von BATE Baryssau - im Alter von 31 Jahren 99 Tagen.

17.28 Uhr: Donezk gegen Hoffenheim... klingt noch nicht nach richtig großem Champions-League-Glamour - ist aber das erste CL-Spiel dieses Mittwochabends. Und eine Partie, die durchaus fußballerische Klasse versprechen könnte. Die Fähigkeiten der TSG sind bekannt. Gegner Donezk war immerhin UEFA-Cup-Sieger 2009 (damals im Finale gegen Werder), 2015/16 im Halbfinale der Europa League - und stand 2010/11 auch schon einmal im Viertelfinale der Champions League.

Fans beider Clubs stehen nun trotzdem vor ganz banalen geografischen Fragen, wie ein Twitter-Video der TSG Hoffenheim beweist...

Informationen zur Verortung der Städte Donezk und Charkiw (wo heute der Ball rollt) wollen wir sicherheitshalber auch gleich jetzt auspacken: Beide Städte liegen in der Ostukraine, Donezk nur rund 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und gut 110 Kilometer nördlich der Schwarzmeer-Küste. Die Lage in der Millionenstadt gilt nach wie vor als instabil. Gespielt wird deshalb in Charkiw - rund 300 Kilometer nordwestlich gelegen und in sicherer Entfernung zu den Kerngebieten des Ukraine-Konflikts.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Shakhtar Donezk Donezk und TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff der Partie ist im Metalist-Stadion in Charkiw um 18.55 Uhr. Wir liefern aber schon vorab alle wichtigen News sowie die Aufstellungen beider Teams.

Shakhtar Donezk - TSG 1899 Hoffenheim: Debüt in der Königsklasse

Donezk - Nun also doch Champions League! Nachdem die TSG aus Hoffenheim im letzten Sommer in der Königsklassen-Qualifikation am FC Liverpool gescheitert war, steht sie dank eines starken dritten Platzes in der Bundesliga nun endlich in der Gruppenphase der Eliteklasse Europas. Mit Manchester City, Olympique Lyon und Shakhtar Donezk stehen die Kraichgauer schweren, aber attraktiven Gegnern gegenüber. Zum Auftakt muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann zum vermeintlich schwächsten Gruppengegner Donezk.

Doch der Schein trügt. Immerhin dominiert Donezk seit fast drei Jahren die ukrainische Liga nach Belieben. Auch der Sprung ins Achtelfinale in der abgelaufenen Königsklassen-Saison kam nicht von ungefähr. Das Team von Trainer Paulo Fonseca ist als unbequemer Gegner bekannt, der vor allem in der Offensive gut besetzt ist. Zudem befinden sich die Ukrainer in einer sehr guten Form, in der Liga holte Donezk bisher 21 von 24 möglichen Punkten.

Von einer derartigen Punktausbeute kann Hoffenheim aktuell nur träumen. Nach einer bitteren 1:3-Niederlage zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München folgte ein 3:1-Heimsieg über den SC Freiburg. Am vergangenen Wochenende dann der erneute Rückschlag: Beim Aufsteiger aus Düsseldorf verlor die TSG mit 1:2. Nagelsmann und seine Mannschaft haben es bisher nicht geschafft, an die Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Kevin Akpoguma, Kasim Adams, Dennis Geiger, Lukas Rupp, Nadiem Amiri und Kerem Demirbay gleich sechs Leistungsträger mittel-oder sogar langfristig verletzt ausfallen. Die Vorzeichen für die Champions League könnten besser stehen.

