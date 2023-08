Viele Klubs haben etwas getan: Die Neun sieht in der Fußball-Bundesliga nun häufig anders aus

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Neue Stürmer für die Spitzenklubs: (von links) Leipzigs Millionen-Transfer Lois Openda, Bayern Millionen Transfer Harry Kane und Leverkusens Millionen-Transfer Victor Boniface. © Daniel Löb/dpa

Am Freitag legt die Fußball-Bundesliga wieder los. Nach dem Start der zweiten und dritten Liga sowie den DFB-Pokaltagen rollt dann auch im Oberhaus der Ball. Wir blicken heute auf neue Stürmer.

Seit 2016 hatte der Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga in fünf von acht Fällen eine „3“ vorn stehen. Allein in dieser Zeitspanne hieß er sechs Mal Robert Lewandowski, zudem einmal Pierre-Emerick Aubameyang. Nach den Abgängen von Lewandowski nach Barcelona und von Erling Haaland zu Manchester City hatte die von Torjägern verwöhnte Bundesliga im vergangenen Jahr ein großes Loch – das nicht geschlossen werden konnte. Torschützenkönige wurden mit jeweils 16 Treffern Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku – so wenig Tore wie nie seit der Bundesliga-Gründung.



Die Vereine haben in diesem Sommer erkannt, dass in der Offensive Nachholbedarf besteht. Sie haben an vielen Orten neue Neuner verpflichtet, neue Mittelstürmer. Natürlich ist da Bayern Münchens neuer Vorzeige-Angreifer Harry Kane. Es gibt aber auch in Leipzig und Leverkusen interessante neue Stürmer. Und aus den unteren Ligen kommt ebenfalls einiges an Torgefahr ins deutsche Oberhaus.

Die neuen Top-Stürmer: Sie waren den Klubs viele Millionen Euro wert

Bei seinem ersten Einsatz für den FC Bayern München hatte Harry Kane (30) gerade einmal drei Ballkontakte, im Supercup verlor der deutsche Rekordmeister 0:3 gegen RB Leipzig. Dass der Engländer, teuerster Einkauf in der Geschichte der Bundesliga mit einer Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro, eine prägende Figur werden wird, bezweifelt aber wohl kaum jemand.

Die Münchner haben es nach dem Abgang von Robert Lewandowski in einem Übergangsjahr mit Eric Maxim Choupo-Moting versucht. Und gemerkt: So reicht es zwar mit Hängen und Würgen für die Meisterschaft, international aber keineswegs. Kane muss nach der Supercup-Niederlage weiter auf den ersten Karriere-Titel warten. Doch die Bundesliga hat eine neue Attraktion.

Beim Gegner vom Samstag, RB Leipzig, begann mit Lois Openda (23) der Nachfolger von Christopher Nunku und neue Hoffnungsträger der Sachsen. Der Belgier wurde für 38,5 Millionen Euro vom französischen Überraschungsteam des Vorjahres, RC Lens, losgeeist. 21 Treffer und vier Vorlagen gelangen Openda für den Vizemeister, der nur einen Punkt hinter PSG landete.

Doch nicht nur auf Openda freut man sich bei RB. Mit Benjamin Sesko (20) wurde ein zweiter Torjäger verpflichtet, der Slowene kostete 24 Millionen Euro und kam von Schwesterklub RB Salzburg. Gegen die Bayern wurde Sesko eingewechselt – und sorgte gleich für enorm viel Gefahr. Nicht auszuschließen, dass Timo Werner dem neuen Sturmduo in Leipzig zum Opfer fällt.

In Leverkusen hoffte man lange darauf, dass Patrik Schick (27) nach einer von Verletzungen geplagten Saison wieder zu alter Stärke zurückfindet. Doch noch in der Vorbereitung wurde diese Hoffnung zunichtegemacht. Schick fehlt Bayer wegen einer Adduktorenverletzung inklusive Operation weitere Monate. Der Werksklub reagierte schnell – und verpflichtete mit Victor Boniface (22) Ersatz. Der Nigerianer kam für 20,5 Millionen Euro aus Belgien von Royale Union Saint-Gilloise.

Dort sorgte Boniface vor allem international für Aufsehen. In der Europa League steuerte er sechs Treffer bei, traf doppelt gegen Union Berlin und einmal gegen Leverkusen – wo er nun spielt.

Die Stürmer mit Potenzial: Viele Tore für wenig Geld?

Mit einem Doppelpack im DFB-Pokal hat Tomas Cvancara (23) schon mal gezeigt, dass er demnächst für die Tore von Borussia Mönchengladbach zuständig sein kann – auch wenn mit der TuS Bersenbrück nur ein Oberligist der Gegner war. 10,5 Millionen Euro überwiesen die Gladbacher an Sparta Prag, um sich die Dienste des jungen Tschechen zu sichern. Eine Verpflichtung, die unbedingt notwendig war – nach dem Abgang von Marcus Thuram und der langen Leistungsdelle von Alassane Pléa. Für Prag erzielte Cvancara in der vergangenen Saison zwölf Treffer in 23 Spielen.



David Datro Fofana (20) ist hochveranlagt – der Neuzugang von Union Berlin, der vom FC Chelsea für ein Jahr ausgeliehen wurde, könnte durchstarten. Viel hängt aber auch davon ab, ob die Eisernen Top-Angreifer Sheraldo Becker noch abgeben. Wenn ja, dürfte Fofana viel Spielzeit bekommen. Im DFB-Pokal stand er schon mal in der Startelf. In der Premier League kam der Angreifer aus der Elfenbeinküste auf drei Kurzeinsätze.



Junior Adamu (22) wurde in Nigeria geboren, ist aber Österreicher. Er kam für sechs Millionen Euro von RB Salzburg und ist ab sofort für den SC Freiburg aktiv. In der vergangenen Saison erzielte er zehn Treffer bei 28 Einsätzen für die Salzburger. Derzeit fällt er wegen eines Patellasehnenspitzensyndroms aber aus – Rückkehr unbekannt.



Wout Weghorst (31) ist zwar schon bekannt in der Bundesliga. Doch er ist auch neu. Anfang 2022 gab der VfL Wolfsburg den Niederländer für 17,5 Millionen Euro an den FC Burnley ab. Über Besiktas Istanbul und Manchester United führte ihn der Weg nun per Leihe zurück nach Deutschland. Weghorst stürmt in der kommenden Saison für Hoffenheim.

Die Stürmer von unten: Einer war ablösefrei

Mit Heidenheim bekommt die Bundesliga offensiv vielversprechenden Zuwachs – in Person des aktuellen Torschützenkönigs der 2. Bundesliga Tim Kleindienst (27). Der hatte großen Anteil an Heidenheims Aufstieg. Von 67 Zweitligatoren gingen 25 auf das Konto des Stürmers.



Die neue Nummer sieben in Augsburg heißt Phillip Tietz (26) und bringt ordentlich Torgefahr zum letztjährigen Tabellen-15. der Bundesliga mit. Der 26-Jährige erzielte in der vergangenen Saison zwölf Treffer in der zweiten Liga und kommt in zwei Jahren in Darmstadt auf 29. Am siebten Spieltag kommt es für den 2,5 Millionen Euro teuren Stürmer zum Wiedersehen mit den Lilien.



Eigentlich hatte sich Benedict Hollerbach (22) schon mit Köln geeinigt, wegen einer vorläufigen Transfersperre platzte dieser Wechsel aber, und der Mittelstürmer ging letztlich zu Union Berlin. Für Wiesbaden erzielte Hollerbach in der vergangenen Saison 14 Tore. Mit drei Treffern in der Relegation gegen Bielefeld führte er Wehen in die zweite Liga. Union zahlte für ihn zwei Millionen Euro.



14 Treffer gelangen Dawid Kownacki (26) in der abgelaufenen Spielzeit für Fortuna Düsseldorf in Liga zwei. Nun stürmt der Pole in der Bundesliga – und zwar für Bremen. Der 26-Jährige kam ablösefrei zu Werder. (Maximilian Bülau und Tekin Güven)