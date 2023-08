So beeindruckend waren die VfB-Fans vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Bochum

Von: Niklas Noack, David Frey

„Alle in weiß“ lautet das Motto der VfB-Fankarawane vor dem 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 gegen den VfL Bochum. © BW24/Niklas Noack

Tausende VfB-Fans sind im Vorfeld des Bundesliga-Auftakts gegen den VfL Bochum in einer riesigen Karawane zur MHPArena gepilgert.

Stuttgart - Unter dem Motto „Alle in weiß“ sind die Fans des VfB Stuttgart vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Bochum zum Stadion gepilgert. BW24 war hautnah dabei und zeigt, wie beeindruckend die VfB-Fankarawane zur MHPArena gezogen ist.

Nach einer schwierigen vergangenen Saison 2022/23, als Stuttgart erst in der Relegation den Abstieg abwenden konnte, will die Mannschaft von Sebastian Hoeneß diesmal mindestens ins gesicherte Mittelfeld und mehr Stabilität ausstrahlen. Drei Punkte am 1. Spieltag gegen Abstiegskandidat Bochum könnten für dieses Vorhaben sicher nicht schaden.