Sokratis wohl vor Wechsel vom BVB nach England - so viel soll er kosten

Der Wechsel von Sokratis von Borussia Dortmund nach England nimmt konkrete Formen an. Der Grieche ist schon auf der Insel.

Dortmund/London - Der Wechsel von Abwehrspieler Sokratis vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal steht offenbar kurz bevor. Nach Informationen der Bild-Zeitung wechselt der 29-Jährige für rund 19 Millionen Euro Ablöse zu den Gunners und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Per annum soll er fünf Millionen Euro netto kassieren.

Sokratis-Vater Charalambos Papastathopoulos sagte dem griechischen Radiosender "24/7": "Er ist glücklich. Er ist momentan in England und wird dort am Dienstag alles tun, was noch nötig ist." Zudem verriet er, dass sein Sohn ManUnited und dessen Teammanager Jose Mourinho eine Absage erteilt habe: "Es gab auch Interesse von United, aber er hätte bis Juli auf sie warten müssen. United hat eine gute Beziehung zu Dortmund, die Klubs haben miteinander gesprochen, aber Sokratis entschied sich für Arsenal."

Bei den Gunners aus London spielen in dem Gabuner Pierre-Emerick Aubameyang und dem Armenier Henrich Mchitarjan bereits zwei weitere Profis mit BVB-Vergangenheit. Als Chefscout ist bei Arsenal der Ex-Dortmunder Sven Mislintat tätig.

wa.de* berichtet im Ticker von allen Wechseln und Gerüchte rund um den BVB im Sommer 2018.

SID

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.