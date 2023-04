FC Bayern: Neuzugang vor überraschendem Abgang im Sommer?

Ein Neuzugang des FC Bayern München könnte den Verein vorübergehend wieder verlassen, denn eine Leihe steht im Raum.

Update vom Samstag, 22. April, 23 Uhr: Was passiert mit Mathys Tel im Sommer? Der 17-jährige Franzose kam im letzten Sommer für 20 Millionen Euro an die Säbener Straße, spielt bislang aber nur eine untergeordnete Rolle. Ob er über den Sommer hinaus bleibt oder vorübergehend ausgeliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln, ist noch nicht entschieden, wie Trainer Thomas Tuchel sagte.

Erstmeldung: Mainz - In der Bundesliga geht es weiter mit dem 29. Spieltag. Für den FC Bayern München ist die Meisterschaft der letzte mögliche Titel, nachdem man im Viertelfinale der Champions League an Manchester City gescheitert war. Der BVB ist dem deutschen Rekordmeister aber dicht auf den Fersen und die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel darf sich keine Aussetzer mehr erlauben. Die Aufgabe beim FSV Mainz 05 wird aber alles andere als einfach.

„Es ist sehr besonders, gegen Thomas zu spielen. Vor und nach dem Spiel ist es natürlich ein freundschaftliches Verhältnis, aber im Spiel liegt der Fokus auf unseren Mannschaften“, sagte Mainz-Trainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Bayern München.

Mainz 05 gegen FC Bayern München: Wer holt sich die drei Punkte?

„Wir müssen ein besseres Spiel abliefern als in den zwei Spielen gegen Bayern in der Saison. Mehr können wir nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass meine Mannschaft ein geiles Spiel abliefert“, so Svensson weiter. In der laufenden Saison gab es bereits zwei Aufeinandertreffen zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München.

In der Hinrunde der Fußball-Bundesliga gab es einen 6:2-Erfolg des FCB in der heimischen Allianz-Arena und im Achtelfinale des DFB-Pokals ließen die Bayern den Mainzern in deren Arena keine Chance und zogen durch ein ungefährdetes 4:0 ins Viertelfinale ein.

Das Spiel des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München findet am Samstag, 22. April 2023, in Mainz statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Mainz 05 gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Für die Übertragung der Bundesliga am Samstag ist Pay-TV-Anbieter Sky verantwortlich

Mainz 05 gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Mainz 05 gegen FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Mainz startet am Samstag, 22. April 2023 , um 15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Mainz 05 gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Mainz 05 gegen FC Bayern München ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

