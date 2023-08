Sorglos trotz Guirassy-Abgang? VfB-Stürmer Deniz Undav bringt frischen Wind rein

Von: Niklas Noack

Deniz Undav ist der neue Stürmer des VfB Stuttgart. © Manjit Narotra/IMAGO

In Deniz Undav hat sich der VfB Stuttgart einen neuen Stürmer geangelt und somit für einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy vorgesorgt.

Stuttgart - Der ein oder andere Fan bei den Schwaben träumt davon, dass ihr Elf-Tore-Mann bleibt. BW24 erklärt aber, warum ein Verbleib von Serhou Guirassy unwahrscheinlich ist und wie Deniz Undav frischen Wind beim VfB Stuttgart hereinbringt.

Am Donnerstag (3. August) absolvierte Undav seine erste öffentliche Trainingseinheit auf dem Platz des Robert-Schlienz-Stadions. Rund 500 Zuschauer beobachteten das Geschehen auf dem Rasen und honorierten die Leistung der Schützlinge von Coach Sebastian Hoeneß mehrfach mit Szenenapplaus.

Nächste Woche ist es so weit, dann steht der Pflichtspielstart für den VfB an, wenn die Stuttgarter am Samstag (12. August, 13 Uhr) in Reutlingen auf die TSG Balingen treffen.