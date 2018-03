Darum spielte Spanien gegen Deutschland mit Trauerflor

Am Freitag verlor der Sohn von Spaniens Ex-Nationaltorhüter Santiago Canizares den Kampf gegen Krebs. Die spanischen Spieler liefen deshalb gegen Deutschland mit Trauerflor auf.

Düsseldorf - Der langjährige Keeper des FC Valencia gab die traurige Nachricht am Freitag via Twitter bekannt. „Er starb umringt von Frieden“, schrieb er und bedankte sich für die Anteilnahme.

Permitidme expresaos un profundo agradecimiento de toda la familia por vuestra sensibilidad.

Él se marchó con la roja puesta, regalo de su último cumpleaños. https://t.co/l0TCieWwQO — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23. März 2018

Santiagos Sohn Santi wurde nur fünf Jahre alt - der Junge erlag einem Krebsleiden. 2013 war der Keeper Vater von Drillingen geworden. Im Juni letzten Jahres hatte Santiago Canizares die Krankheit öffentlich gemacht. Der 46-malige Nationalspieler arbeitete zuletzt als Experte fürs TV.

+ Trauert um seinen Sohn: Ex-Keeper Santiago Canizares © picture-alliance / Kai Foersterling

Santiagos Ehefrau Mayte Garcia postete ein Foto von Santi via Instagram. Auf dem Bild spielt der Junge am Strand. „Ich werde für Dich atmen und leben. Du bist immer bei mir. Ich liebe Dich“, so die herzzerreißenden Worte von Mayte Garcia.

mb