Neue Aufgabe für Eintracht-Legende: Hinteregger wird Spielertrainer

Von: Jan Oeftger

Martin Hinteregger (rechts) wird ab der nächsten Saison Spielertrainer. © Arne Dedert/dpa

Nach seinem Profi-Karriereende hat Martin Hinteregger seine Laufbahn unterklassig fortgesetzt. Jetzt wird der ehemalige Eintracht-Fanliebling Spielertrainer.

Albeck – Im vergangenen Sommer mussten viele Fans von Eintracht Frankfurt stark sein. Ihr Liebling auf dem Platz, Martin Hinteregger, beendete seine Karriere. Der Druck im Fußball und Menschen, die „nicht das Beste von einem wollen“, waren die Gründe für diese Entscheidung. Seitdem läuft der einstige eisenharte Verteidiger auf unterklassigem Niveau in Österreich als Stürmer auf. Und das bald sogar als Spielertrainer.

Torjäger Hinteregger wird zum Spielertrainer befördert

Bei seinem Heimatverein SGA Sirnitz übernimmt er das Amt ab der kommenden Saison. „Unser Coach Florian Oberrisser wird Papa und will kürzertreten. Ich bin schon gespannt auf die neue Aufgabe“, sagte Hinteregger der Kronen Zeitung. In der laufenden Saison konnte sich der 30-Jährige ganz auf das Toreschießen konzentrieren. Er netzte 21-mal und hat damit die meisten Tore in der fünftklassigen Unterliga Ost erzielt.

Für sein Karriereende im Profibereich hatte sich der Österreicher einen ganz besonderen Zeitpunkt ausgesucht. Mit dem Europa-League-Sieg gewann er seinen größten Titel zum Abschluss seiner Karriere. „Mein Leistungsschub im Frühjahr und unsere gemeinsamen Erfolge in der Europa League haben mich dann umso mehr motiviert, mich mit einem großen sportlichen Erfolg zu verabschieden“, hatte Hinteregger damals seine Entscheidung erklärt und einen Start in ein neues Leben gewagt.

Hintergger wollte eigentlich nicht als Trainer fungieren

Ob das nun der Start in das professionelle Trainergeschäft ist, wird sich noch zeigen müssen. Anfang des Jahres beantwortete er das noch mit einem klaren Nein. „Im Profifußball treffe ich wieder auf Leute, die nicht das Beste von einem wollen.“ Doch zu dem Zeitpunkt sagte er auch, dass er sich die Arbeit als Trainer „nicht vorstellen“ könne.

Hinteregger und Alex Meier als Trainerduo bei Eintracht Frankfurt?

Das hat sich jetzt geändert. Einen Job im Profifußball an der Seite von Eintracht-Legende Alex Meier könne er sich vorstellen. Meier trainiert aktuell die U16 der Frankfurter. „Mit dem habe ich noch sehr viel Kontakt, und in seinem Training werde ich sicher demnächst mal hospitieren“, verriet Hinteregger der Sport Bild. Der ein oder andere Eintracht-Fan würde sicher an diesem Trainerduo auch auf der Bank der Profis eines Tages Gefallen finden. (jo)