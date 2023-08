Bayern-Legende Gerland lässt mit Meister-Prognose aufhorchen und schickt Spitze nach Dortmund

Von: Korbinian Kothny

Holt der FC Bayern die zwölfte Meisterschaft in Folge? FCB-Legende Hermann Gerland geht sogar noch weiter und sieht keine Konkurrenz.

München – Endlich ist es wieder so weit. Am Freitag kehrt auch die Bundesliga aus der Sommerpause zurück und startet mit dem Auftaktspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern. Die Münchner sind selbstverständlich auch in der neuen Spielzeit der absolute Top-Favorit auf den Meistertitel. Es wäre bereits der zwölfte in Folge.

Hermann Gerland Geboren: 4. Juni 1954 (Alter: 69 Jahre) in Bochum Aktueller Job: Co-Trainer bei der Nationalmannschaft Spitzname: Der Tiger

Gerland sicher: FC Bayern auch in den nächsten zehn Jahren Deutscher Meister

Und obwohl sich der FCB in der vergangenen Saison erst dank des Last-Minute-Treffers von Jamal Musiala erneut die Meisterschale sicherte, gibt es für Bayern-Legende Hermann Gerland auch in der neuen Saison nur einen Meister.

Auf die Frage, ob es nach elf Titeln hintereinander in den nächsten zehn Jahren mal einen anderen deutschen Fußball-Meister geben könne, sagte der heutige DFB-Trainer samt BVB-Spitze in der WAZ: „Wenn nicht irgendein Scheich kommt, der Dortmund jedes Jahr 300 oder 400 Millionen überweist, dann nicht.“ Er frage sich: „Wer soll dann FC Bayern gefährden? In naher Zukunft wird es keinen anderen Meister geben.“

Hermann Gerland sieht den FC Bayern auf Jahre hin unschlagbar. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Gerland sieht auch dank Harry Kane keine Konkurrenz für FC Bayern

Selbst die Unruhen im Verein können die Münchner laut Gerland dabei der Konkurrenz nicht helfen. FCB-Coach Thomas Tuchel zeigte sich zum Beispiel aufgrund des Auftritts im Supercup gegen RB Leipzig ratlos. Für Gerland kein Problem.

„Das sind doch keine richtigen Probleme“, sagte der 69-Jährige, der insgesamt 25 Jahre für die Münchner gearbeitet hat: „Bayern hat gezeigt, dass jeder Spieler auf dem höchsten Niveau mithalten kann. Und jetzt kommt auch noch Harry Kane. Es wird für alle schwer, dem FC Bayern ein Bein zu stellen.“

Gerland verließ FC Bayern nach Problemen mit Salihamidzic

Gerland selbst arbeitet mittlerweile seit 2021 für den DFB und ist aktuell Co-Trainer von Hansi Flick bei der Nationalmannschaft. Zuvor war der Tiger über 25 Jahre beim FCB angestellt, hatte aber aufgrund von Differenzen mit Hasan Salihamidzic den Verein verlassen, wie der 69-Jährige bei einem Kult-Auftritt im Doppelpass erläuterte. (dpa/kk)