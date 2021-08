Kommt Ribéry noch, Herr Salihamidzic? Brazzo heute im Doppelpass - Live-Ticker

Brazzo im TV

Wer wird noch verpflichtet, Herr Salihamidzic? So könnte eine Frage beim Sport1-Doppelpass lauten, die sich der Bayern-Macher anhören muss.

Hasan Salihamidzic ist im Doppelpass auf Sport1 zu Gast (11.00 Uhr)

Es ist die erste Sendung von Florian König als Thomas-Helmer-Nachfolger

Wir dokumentieren die Aussagen von Brazzo im Live-Ticker

München - TV-Journalist Florian König (53) feiert am Sonntag (ab 11.00 Uhr) seine Premiere als neuer Moderator beim Fußballtalk Doppelpass bei Sport1. Er tritt die Nachfolge von Ex-Nationalspieler Thomas Helmer an. In Königs erster Sendung sind unter anderem der Sportvorstand von Rekordmeister Bayern München, Hasan Salihamidzic, sowie Nationaltorhüterin Almuth Schult zu Gast.

Sport1-Doppelpass mit Hasan Salihamidzic: Kommt Ribéry?

Seit Tagen wird in München über das Mega-Comeback von Fan-Liebling Franck Ribéry gemunkelt. Kommt der Franzose zurück? Zuletzt in Florenz, ist der Wahl-Münchner wieder in Grünwald und trainiert. Sogar mit seinem Sohn zeigt er auf Instagram Übungen im Garten.

Stellt sich nur die Frage, ob Salihamidzic den Altmeister zurück ins Team holt? Mit Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry haben die Bayern drei gute Außenstürmer, die letzte Saison von Douglas Costa vervollständigt wurden. Aber Costa ist nicht mehr da - und was für ein System Julian Nagelsmann spielen wird, ist noch nicht ersichtlich. Wäre Ribéry also Bankdrücker oder eine echte Alternative? Sein Können hat gerüchteweise auch das Interesse aus Italien geweckt - ein Verbleib im Land des Stiefels gilt angeblich als wahrscheinlicher.

Sport1-Doppelpass: FC Bayern das Thema des TAges

Zum Auftakt in seine 26. Saison widmet sich der Doppelpass unter anderem dem Kurs des FC Bayern, den Plänen am Transfermarkt, Schwierigkeiten in der Vorbereitung und dem Start von Neu-Trainer Julian Nagelsmann.



"Der Dopa ist für mich der relevanteste Fußballtalk in Deutschland, er war für mich immer ein Referenzpunkt in der Berichterstattung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es so bleibt", sagte König, "eine zweieinhalbstündige Talkshow habe ich bisher noch nicht moderiert. Auch das reizt mich ungemein." König ist der vierte Moderator in der Geschichte des Experten-Talks. (ank mit SID) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA