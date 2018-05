Sport1 zeigt bei Fußball-WM Highlights von allen 64 Begegnungen

Der Fernsehsender Sport1 zeigt auf seiner Online-Plattform Ausschnitte von allen 64 Partien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Die Online-Clips sollen 45 Minuten nach Abpfiff verfügbar sein, teilte das Unternehmen aus Ismaning am Mittwoch mit.

Sport1 habe dafür von der SportA Sportrechte- und Marketing-Agentur GmbH die Rechte erworben, hieß es in der Mitteilung. Die Fans können sich die Highlights auf der Online-Seite oder in der App kostenlos ansehen. Die Live-Rechte für die Spiele bei dem Endturnier in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli liegen bei ARD, ZDF und dem Bezahlsender Sky.

dpa

