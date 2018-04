Sprint-Verbot für Ronaldo: Das steckt hinter dem cleveren Plan von Real-Trainer Zidane

Ist das der Trick zum Finaleinzug? Real-Coach Zinédine Zidane hat sich eine besondere Idee ausgedacht, um seinen Superstar Ronaldo zum Saisonfinale zu stärken.

München - Am Mittwoch steigt das Hinspiel-Halbfinale zwischen Bayern München und Madrid. Real-Trainer Zinédine Zidane setzt dabei ganz auf seinen Superstar Cristiano Ronaldo. Der FC Bayern und Ronaldo - da kommen böse Erinnerungen hoch. In den beiden Viertelfinal-Spielen in der Saison 2016/17 erzielte der Portugiese fünf der insgesamt sechs Real-Tore und besiegelte somit fast im Alleingang das Ausscheiden der Münchner.

Darum darf Ronaldo nicht mehr so viel sprinten

Nun soll Ronaldo wieder für die Entscheidung in den Duellen sorgen und die Titelverteidigung in der Champions League perfekt machen. Dafür hat sich Coach Zidane eine besondere Strategie einfallen lassen. Er gab dem Weltklasse-Stürmer laut dem Online-Nachrichtenportal El Confidencial die Anweisung, nicht mehr über 30 oder 40 Meter dem Ball hinterher zu sprinten, sondern sich auf Kurzdistanzen von maximal 12 Meter zu beschränken. Die Idee dahinter: Der 33-Jährige soll länger frisch bleiben, um auch über die vollen 90 Minuten seine Fähigkeiten voll einsetzen zu können. So soll er seine Spritzigkeit, seine Technik und Treffsicherheit auch im Saisonfinale voll zur Geltung bringen. Schließlich ist der portugiesische Nationalspieler auch nicht mehr der Jüngste.

Er ist in bestechender Form

Tatsächlich scheint diese Strategie aufzugehen: In den vergangenen zwölf Pflichtspielen erzielte Ronaldo jeweils mindestens ein Tor. Der Stürmer kommt also fit und mit einer erstaunlichen Tor-Quote nach München - die Bayern sollten vorgewarnt sein! Ausgeruht ist Ronaldo auch noch, denn Real Madrid hatte am Wochenende spielfrei, weil sie es nicht ins Finale des spanischen Pokals geschafft hatten. So sah das dann bei ihm aus:

Relaxing Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) am Apr 20, 2018 um 5:13 PDT

mag