AC Mailand schockt SSC Neapel erneut: Osimhen-Ausgleich in der Nachspielzeit kommt zu spät

Die SSC Neapel kann gegen den AC Mailand nicht gewinnen und fliegt nach einem 1:1-Remis im CL-Viertelfinal-Rückspiel aus dem Wettbewerb. Der Osimhen-Ausgleich erfolgte zu spät.

Champions League : SSC Neapel – AC Mailand 1:1

Das Spiel ist aus! Die SSC Neapel ist nach der 0:1-Hinspielniederlage ausgeschieden, der AC Mailand hingegen darf sich auf das Champions League-Halbfinale freuen. Bereits im dritten Duell beider Farben im laufenden Monat vermochte die in dieser Saison so häufig souveräne SSC nicht zu triumphieren. Dabei erwischten die Gastgeber einen ziemlich gebrauchten Tag: Zweimal verletzungsbedingt auswechseln musste Neapel bereits in Durchgang eins, ferner bekamen die Hausherren einen Strafstoß nicht zugesprochen - und verschossen dann später auch noch einen fälligen Handelfmeter. Milans Goalgetter Giroud erwischte die Heimmannschaft kurz vor der Pause eiskalt, die SSC benötigte zu lange, ehe ihr dank Osimhen noch der Ausgleich glückte.

SSC Neapel - AC Mailand 1:1 (0:1)

Aufstellung Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani (75. Østigard), Jesus, Rui (34. Olivera) - NDombèlé (63. Elmas), Lobotka, Zielinski (75. Raspadori ) - Politano (34. Lozano), Kvaratskhelia - Osimhen. Aufstellung Mailand: Maignan - Hernández, Tomori, Kjaer, Calabria - Tonali, Krunic - Diaz, Bennacer, Leao (84. Tomori) - Giroud (68. Origi). Tor: 0:1 Oliver Giroud (43.), 1:1 Victor Osimhen (90.+3) Zuschauer: 52.700

90. Minute+4: Abpfiff! Der Unparteiische schaut auf die Uhr - und pfeift exakt nach vier Minuten Nachspielzeit ab.

Ausgleich in der Nachspielzeit!

90. Minute+3: Ausgleich für die SSC: Da ist auf einmal der Ausgleich. Aber vermutlich zu spät? Kurz vor Ablauf der Nachspielzeit netzt, natürlich, Osimhen zum 1:1.

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

86. Minute: Bei Neapel schwinden die Kräfte, Mailand mit mehr Ballbesitz in dieser Sequenz.

84. Minute: Wechsel AC Mailand: Alexis Saelemaekers kommt für Rafael Leao.

SSC verpasst das 1:1: Kvaratskhelia verschießt Handelfmeter

82. Minute: Neapel verschießt Elfmeter: Was für ein gebrauchter Tag für Neapel. Nun verschießt Khvicha Kvaratskhelia einen Strafstoß nach Handspiel von Tomori.

75. Minute: Doppelwechsel SSC: Neapel vollzieht seine letzten Wechsel. Rrahmani und Zieliński gehen, ihren Platz nehmen Leo Østigard und Giacomo Raspadori ein.

76. Minute: Neapel wird zu selten zwingend. Auch die Standards bringen nichts ein.

68. Minute: Wechsel beim AC Mailand: Torschütze Giroud geht, für ihn kommt Divock Origi.

63. Minute: Wechsel bei der SSC: Für Tanguy NDombèlé kommt Eljif Elmas.

Neapel muss auf die Uhr schauen

58. Minute: Wieder Kvaratskhelia, der sich durch die gegnerische Defensive dribbelt, seinen Schuss aber erneut über das Tor des AC hievt. Es wird nicht einfacher für die SSC, die allmählich auf die Uhr schauen muss.

53. Minute: Den Hausherren gehört erneut die Anfangsphase gegen defensiv kompakte Gäste. Kvaratskhelia setzte das Leder bereits zu Beginn des Durchgangs knapp über das Milaner Gehäuse.

46. Minute: Der Ball rollt wieder! Zu Wechsel in den Pausen kam es nicht.

PAUSE im Stadio Maradona! Ganz bitterer Rückstand und Spielverlauf für die SSC, die extrem druckvoll und mit einigen guten Möglichkeiten gestartet war. Hinzu kommen eine fragwürdige Situation im AC-Sechzehner, die der Unparteiische nicht mit einem Foulelfmeter ahndete, sowie zwei verletzungsbedingte Auswechslungen aufseiten der Hausherren. Milan wiederum vergab einen Strafstoß und zeigten sich im Konterspiel stark. Nach toller Leao-Vorarbeit war es natürlich Giroud, der zum 1:0 einschob.

45. Minute+6: Da ist der Pausenpfiff. Mit einer knappen 1:0-Führung gehen die Gäste in die Kabine.

45. Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit im Stadio Maradona.

1:0 - AC-Star Giroud schockt die SSC

43. Minute: Treffer für den AC Mailand! 1:0 für den AC Mailand! Was für ein temporeiches Solo übers halbe Spielfeld von Leao. Dieser legt auf Giroud ab - und der netzt zentral im SSC-Sechzehner stehend zum 1:0! Schock für die so gut gestarteten Gastgeber, für die die Sache nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage nun nicht einfacher wird.

36. Minute: Lozano wird von Leão im Sechzehner zu Boden gebracht. Nach einem Video-Check gibt es aber Ecke.

34. Minute: Doppelwechsel SSC! Bitter für Neapel: Verletzungsbedingt kommt es zu einem Doppelwechsel. Rui und Politano, der mit dem Fuß umgeknickt ist, gehen runter, ins Spiel kommen Mathias Olivera und Hirving Lozano.

28. Minute: Wieder Giroud, der aus dem Lauf heraus abschließt - Meret kann noch gerade so mit dem Fuß klären.

Meret pariert Giroud-Foulelfmeter!

22. Minute: Meret hält glänzend gegen Mailands Stürmer Giroud, der seinen Foulelfmeter allerdings nicht wirklich brandgefährlich beziehungsweise sonderlich schießt. Glück für die SSC, die das Spiel eigentlich im Griff hatten und bis dato auf 7:0 Torschüsse kamen!

21. Minute: Foulelfmeter für den AC Mailand nach einem Foul von Rui an Rafael Leão.

20. Minute: Politano probiert es aus der Distanz, schießt aber knapp am AC-Tor vorbei.

15. Minute: Die SSC bestimmt in der Auftaktviertelstunde das Geschehen, macht ordentlich Dampf und kommt immer wieder zu guten Gelegenheiten. Mailand ist noch nicht wirklich drin.

AC Milan schwimmt

10. Minute: Milan schwimmt, Neapel sorgt immer wieder für gefährliche Situationen, erhält den Druck aufrecht und kommt bereits auf drei Eckbälle.

5. Minute: Erste gute Chance! Erste richtig gute Chance für die SSC: Einen fälligen Freistoß aus etwas über 20 Metern hievt Rui leicht neben den AC-Kasten. Napoli startet druckvoll.

1. Minute: Der Ball läuft! Chelsea zunächst im Ballbesitz.

Update, 20.58 Uhr: Die Champions-League-Hymne ist durch, die Spieler stehen bereit. Gleich geht es los vor toller Kulisse im Stadio Maradona.

Update, 20.10 Uhr: Die Aufstellungen beider Teams sind da. Wie angekündigt ist heute auch Star-Stürmer Victor Osimhen wieder im SSC-Aufgebot und möchte seiner Mannschaft helfen, die jüngsten Negativ-Resultate gegen Mailand ins Positive zu verkehren. Darüber hinaus stoßen diesmal Juan Jesus, Tanguy Ndombele sowie Matteo Politano in die Napoli-Startaufstellung. Bei den Gästen gibt es keine Veränderungen in der Anfangsformation.

Erstmeldung vom 18. April: München/Neapel - In diesem rein italienischen Champions League-Viertelfinale ist für beide Kontrahenten noch alles drin! Zwar hatte der AC Mailand das Hinspiel gegen die SSC Neapel, dank eines Treffers von Ismael Bennacer, knapp mit 1:0 für sich entschieden, doch beide Farben lieferten sich zuletzt einen starken Fight im Stadio Maradona.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der aktuelle Spitzenreiter der Seria A, die SSC Neapel, in der Schlussphase des ersten Aufeinandertreffens rotbedingt in Unterzahl agieren musste. Außerdem fehlte SSC-Top-Stürmer Victor Osimhen, auf den derzeit wohl der FC Bayern ein Auge geworfen hat, aufgrund einer Adduktorenverletzung – diesmal wird der Nigerianer aber wieder mit von der Partie sein und AC-Coach Stefano Pioli die eine oder andere Sorgenfalte auf die Stirn treiben.

Ist im CL-Rückspiel gegen den AC Mailand wieder gesetzt: Neapel-Star Victor Osimhen. © IMAGO / ZUMA Wire

Mailand weiß, wie es gegen Neapel geht

Mailand indes weiß das Momentum auf seiner Seite – und hat in jüngster Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, wie man den souveränen Serie-A-Primus in die Schranken weisen kann. Vor dem 1:0-CL-Hinspiel-Erfolg, Anfang April, hatte der AC Milan die SSC nämlich bereits in der Liga mit 4:0 in die Knie gezwungen.

Der AC Mailand kann am Dienstag voraussichtlich in Bestbesetzung antreten, anders sieht es bei den Hausherren aus, die auf ihre beiden wichtigen, jedoch gesperrten Stammkräfte Min-Jae Kim sowie André Anguissa verzichten müssen.

Neapel gegen AC Mailand im Live-Ticker: Viertelfinale der Champions League heute Abend

Verfolgen Sie das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen SSC Neapel und AC Mailand heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.