Neue Bayern-Verträge beim Essen verhandelt? Salihamidzic führt wohl Gespräche mit zwei Top-Stars

Von: Tim Althoff

Teilen

Der FC Bayern arbeitet am Kader für die Zukunft. Mit zwei jungen Stars soll deshalb frühzeitig verlängert werden. Hasan Salihamidzic führt Gespräche.

München ‒ Beim kriselnden FC Bayern herrscht in Bezug auf das Führungspersonal noch viel Unklarheit. Besonders die Personalien Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hängen nach den schwierigen Wochen seit der Nagelsmann-Entlassung in der Schwebe. Trotzdem muss die Kaderplanung vorangetrieben werden. Einige Verträge sollen in den kommenden Wochen verlängert werden.

Spieler des FC Bayern Vertragslaufzeiten Jamal Musiala 30.06.2026 Alphonso Davies 30.06.2025 Benjamin Pavard 30.06.2024 Lucas Hernandez 30.06.2024

Bayern-Verträge von Musiala und Davies sollen verlängert werden

So berichtet die Sport Bild, dass sich Sportvorstand Salihamidzic mit zwei Stars zum Essen verabredet hätte, um die neuen Arbeitspapiere zu verhandeln. Konkret handele es sich um Alphonso Davies und Jamal Musiala. Außerdem sollen die Verhandlungen mit Lucas Hernandez schon so weit fortgeschritten sein, dass im Klub niemand mehr an einem Deal zweifelt. Die vierte Personalie ist Benjamin Pavard, der in letzter Zeit immer torgefährlicher wurde. Pavard und Hernandez wurden übrigens erst kürzlich in der Kabine des AC Milan gesichtet.

Mit einer Vertragsverlängerung von Jamal Musiala würden die Münchner frühzeitig ein wichtiges Zeichen an die europäische Konkurrenz senden. Der 20-Jährige ist eines der größten Talente im Weltfußball und dürfte von jedem Top-Klub begehrt werden. Zudem läuft der Vertrag des Nationalspielers noch bis 2026. Musiala wird sich also auf ein hohes Gehalt freuen können, während die Bayern einen Schlüsselspieler der nächsten Jahre fester an sich binden.

Hasan Salihamidzic (r.) arbeitet wohl an den Vertragsverlängerungen von Alphonso Davis (l.) und Jamal Musiala (m.). © Imago/Eibner/Sven Simon

Daley Blind beim FCB schon wieder vor dem Aus

Bei Alphonso Davies ist man mit einem neuen Kontrakt ebenfalls früh dran, aber auch der Kanadier soll den nächsten Schritt machen. Im Alter von 22 Jahren hat er schon über 100 Spiele in der Bundesliga und 30 Spiele in der Champions League bestritten. Als Linksverteidiger spielt der WM-Teilnehmer zudem auf einer Position, die auf Weltklasse-Niveau nicht allzu breit besetzt ist.

Die Bayern basteln also, unabhängig vom Führungspersonal, an ihrem Kader für die Zukunft. Daley Blind wird da wohl keine Rolle spielen und soll den Verein nach nur wenigen Spielminuten wieder lassen. Auch Ryan Gravenberch monierte zuletzt öffentlich seinen Mangel an Einsatzzeit.