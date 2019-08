Start der Frauen-Bundesliga: Auch Nordhessinnen sind dabei

Fragen und Antworten zum Auftakt

+ © Marcel Kusch/dpa Zweikampf um den Titel? Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern gelten als die beiden großen Favoriten im Rennen um die Meisterschaft. Im Bild kämpfen Kristine Minde (links) und Verena Schweers um den Ball. © Marcel Kusch/dpa

Sieben Wochen nach der Weltmeisterschaft startet die Frauen-Bundesliga am Freitag in ihre 30. Saison. Was ist neu? Wer sind die Favoriten auf den Titel? Wir geben einen Überblick.