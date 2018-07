Die WM-Viertelfinals starten: Duelle der Kontinente 

Es ist soweit, die Viertelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stehen auf dem Programm – und zum Auftakt gibt es gleich zwei Knüller.

Ab 16 Uhr stehen sich am Freitag in Nischni Nowgorod der zweifache Weltmeister Uruguay und Frankreich, Titelträger von 1998, gegenüber. Am Abend gibt sich dann der Rekordchampion die Ehre, Brasilien sieht sich ab 20 Uhr in Kasan der belgischen Überflieger gegenüber. Das ZDF überträgt beide Partien live. Wir vergleichen einmal die Teams – unterteilt nach Trainern, Systemen und Stars, die am Ende den Unterschied ausmachen können.

Brasilien gegen Belgien

Fünffacher Weltmeister Brasilien gegen die Goldene Generation der Belgier: Das Viertelfinale am Freitag ab 20 Uhr (ZDF und Sky) in Kasan ist sicher von der Paarung und von den Spielern her das interessanteste. Es ist die Partie des Rekord-Titelträgers gegen die Mannschaft, die endlich den Durchbruch auf der ganz großen Bühne schaffen will.

• Die Trainer: „Er hat den Mix gefunden zwischen dem magischen brasilianischen Fußball und europäischer Disziplin.“ Dieser Satz von Lothar Matthäus über den Brasilianer Tite fasst ganz gut zusammen, warum der 57-Jährige mit der Selecao so gut klarkommt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Luiz Felipe Scolari und Carlos Dunga ist „der Professor“, wie er auch von Neymar genannt wird, zwar außerhalb Südamerikas kaum bekannt. Doch innerhalb des Teams, in dem jeder Spieler eine defensive Aufgabe zu erfüllen hat, verdiente er sich schnell den nötigen Respekt. Nur ein einziges Gegentor im gesamten Turnier ist sinnbildlich.

Die Belgier mussten zwar schon vier Treffer hinnehmen, dafür zeichnete sich der spanische Trainer Roberto Martinez durch eine andere Stärke aus. Er schaffte es, dass im Nationalteam nicht mehr Flamen und Wallonen spielen, sondern nur noch Belgier. Diese Entwicklung, die sein Vorgänger Marc Wilmots auf den Weg gebracht hatte, will der 44-jährige Martinez nun fortsetzen. Er spricht mit seinen Spielern Englisch und will das Land erstmals seit der WM 1986 wieder in ein Halbfinale führen.

• Die Systeme: Tite ist flexibel. Das zeigte er nicht erst im Achtelfinale gegen Mexiko. Als es dort in der ersten halben Stunde nicht lief, stellte er um. Brasilien gewann 2:0, Torhüter Alisson musste nur noch einen Schuss halten. Ob 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 – die Defensive steht über dem Traumfußball vergangener Tage.

Und Belgien? Zwölf Tore in vier Spielen sind eine Ansage. Die beste Offensive des Turniers steht teamintern der nicht immer sattelfesten Abwehr gegenüber. Meist greift Martinez auf ein 3-4-2-1-System zurück.

+ Der Kopf hinter dem belgischen Offensiv-Trio: Ex-Bundesligaspieler Kevin de Bruyne. © Hassan Ammar/ap/dpa • Die Stars: Alles Neymar oder was? Von wegen. Brasilien hat mehr zu bieten als die Mischung aus exzellenter Fußball- und Schauspielkunst. Wie etwa Philippe Coutinho, der schüchterne Star. Der mit brillanten Pässen und klugen Laufwegen überzeugt, der seine Mitspieler optimal in Szene setzt und sich nicht überlegt, wie seine Bewegungen denn am besten aussehen könnten.

Bei Belgien schaut natürlich alles auf den Angriff. Thorgan Hazard, Dries Mertens und Romelu Lukaku werden auch von Brasilien nur schwer aufzuhalten sein. Ohne Organisator und Ballverteiler Kevin De Bruyne dahinter würden sie es allerdings sehr viel schwerer haben. Zudem hat der Ex-Bundesligaspieler selbst einen satten Schuss.

Uruguay gegen Frankreich

Die Heimat der einen ist ein Land mit gerade einmal 3,5 Millionen Einwohnern, die Heimat der anderen zählt 67 Millionen. Zum sportlichen Kräftemessen treffen sich im ersten der Viertelfinals (Freitag, 16 Uhr/ZDF) in Nischni Nowgorod heute Uruguay, der Zwerg Südamerikas, der auf den ersten Einzug in ein WM-Halbfinale seit acht Jahren hofft, und Vize-Europameister Frankreich.

• Die Trainer: Über Didier Deschamps, Kapitän der französischen Weltmeister von 1998, ist viel geschrieben worden. Ergreifender ist die Geschichte seines Gegenübers Oscar Tabárez. Wie die Welt seit dieser WM weiß, leidet der 71-Jährige an einer degenerativen Nervenkrankheit. Sie zwingt ihn dazu, am Spielfeldrand eine Krücke zu bemühen, manchmal braucht er gar einen Rollstuhl. Er ist aber auch der Jogi Löw Südamerikas: Seit 2006 trainiert er wieder die Urus (das erste Mal von 1988 bis 1990). Unter seiner Regie hat das Team viermal nacheinander mindestens das WM-Achtelfinale erreicht und 2011 die Copa America gewonnen. Kein Wunder also, dass er „Maestro“ genannt wird.

•Die Systeme: Knochenharte Defensive gegen Angriffswucht – die Paarung ist wie keine andere in der K.o.-Runde ein Duell der unterschiedlichen Systeme. Die Uruguayer haben bislang nur ein Gegentor kassiert und stellen eine der besten Verteidigungen des Turniers – die Himmelblauen geben also ein bisschen den südamerikanischen Catenaccio. Und dieser Abwehrriegel bekommt es nun mit Frankreichs Tempofußballern zu tun, die vor allem beim spektakulären 4:3 die alten Herren aus Argentinien überraschten.

+ Frankreichs Durchstarter: Kylian Mbappé . © Franck Fife/afp

• Die Stars: Zwei, die für die unterschiedlichen Prunkstücke ihrer Teams stehen, sind Abwehrchef Diego Godin auf Seiten Uruguays und Frankreichs Durchstarter Kylian Mbappé. Godin ist als Führungsspieler doppelt gefordert, da Toptorjäger Edinson Cavani mit einem Bluterguss in der Wade höchstwahrscheinlich auszufallen droht.

Heißt: Die Himmelblauen werden wohl noch defensiver stehen und auf Konter durch Luis Suarez lauern. Cavanis Ausfall wäre bitter, denn mit seinem Sturmkollegen harmoniert er bestens, beide bringen es auf insgesamt fünf Tore.

Für Godin heißt es übrigens auch: Die enge Freundschaft, ja fast familiäre Bindung, zum Franzosen Antoine Griezmann muss ruhen. Beide spielen nicht nur gemeinsam bei Atletico Madrid – Godin ist auch der Patenonkel von Griezmanns Tochter.

Apropos Kind: Mit seinen 19 Jahren gilt Mbappé auch noch als Wunderknabe. Der Stürmer von Paris St. Germain lässt den Champion von 1998 vom nächsten Titel träumen – auch, weil er jüngster WM-Doppeltorschütze seit 60 Jahren ist.

Vergleich der Kontinente

Da treffen wohl Welten, nun ja zumindest Kontinente aufeinander. Heute spielen Uruguay gegen Frankreich und Brasilien gegen Belgien. Schon allein auf dem Spielfeld unterscheiden sich die Mannschaften. Diese Unterschiede werden nicht nur bei der Fußball-WM deutlich. Wir haben uns Europa und Südamerika im Vergleich angeschaut – und zwar abseits von Toren, Bällen und Trikots. In Südamerika leben 422,5 Millionen Menschen, in Europa 741,4 Millionen. Wo der Eine auf Pünktlichkeit schwört, gilt sie bei dem Anderen als Unverschämtheit. Hier sitzt das Meerschweinchen im Käfig, dort landet es auf dem Teller. Welche Reiseziele sind ein absolutes Muss? Welcher Star ist über seinen Kontinent hinaus berühmt? Europa und Südamerika – eine Übersicht.

Menschen und Marotten

Südamerika: Die Angst vor Berührung sollte man in Südamerika gleich mal zuhause lassen. Zur Begrüßung schüttelt man sich dort nämlich die Hand und klopft sich auf die Schulter. Auch während eines Gesprächs landet immer mal eine Hand auf dem Bein oder Arm. Außerdem wichtig: Pünktlichkeit ist fast schon unverschämt. Eine halbe Stunde zu spät ist noch immer früh genug.

+ Umarmen sich: Neymar und Fred aus Brasilien. © Dmitri Lovetsky/dpa

Europa: Europa ist vielfältig – auch was seine Sitten und Gepflogenheiten angeht. Während man sich im romantischen Frankreich zur Begrüßung auf die Wange küsst, heißt es in England: Abstand halten und abwarten, bis der Andere die Hand ausstreckt. Was Pünktlichkeit angeht, bleiben die Deutschen wohl mit Abstand am pingeligsten.

Drogen und Drama:

Südamerika: Kokain, Heroin, Crystal Meths – Teile von Südamerika versinken im Drogensumpf. Die brutalsten und mächtigsten Kartelle gibt es in Mexiko. Hier geht es nicht um ein paar Dealer am Straßenrand. Zwischen Venezuela und Kolumbien wurde vor neun Jahren sogar eine Fußballmannschaft entführt und brutal hingerichtet. Der Grund: Drogenkrieg.

Europa: Auf die leichte Schulter sollte man den Drogenkonsum in Europa nicht nehmen. Die Zahl der Drogentoten steigt. Geschmuggelt wird das Zeug – vor allem Kokain – unter anderem natürlich aus Südamerika. Die häufigste konsumierte Droge in Europa ist aber immer noch Cannabis. In Deutschland gibt es medizinisches Cannabis seit diesem Jahr auf Rezept. Und in Holland? Na, da wird das ja ohnehin alles nicht so streng gesehen.

Lieder und Literatur:

Südamerika: Wohl jeder kennt diesen Ohrwurm: The Girl From Ipanema, zu deutsch „Das Mädchen aus Ipanema“. Der brasilianische Sänger, Pianist und Gitarrist Antônio Carlos Jobim komponierte 1962 das Musikstück. Die Deutsche Welle verweist darauf, dass der Song mehr als 200 Mal interpretiert wurde, davon 40 Mal alleine zwischen 1963 und 1965. Einer der berühmtesten: Frank Sinatra.

Europa: Natürlich, Johann Wolfgang Goethe gilt als der berühmteste deutsche Dichter. Sein Werk „Die Leiden des jungen Werthers“ machte ihn in Europa berühmt, sein „Faust“ gilt als bedeutendste Schöpfung der deutschsprachigen Literatur. Goethe wurde 1749 in Frankfurt am Main geboren, 1832 starb er in Weimar.

Glanz und Glamour

Südamerika: Brasilien kann nicht nur Fußball, einige der schönsten und erfolgreichsten Models stammen aus dem südamerikanischen Land. Gisele Bündchen ist das Aushängeschild Brasiliens: 2015 führte sie die Forbes-Liste der bestbezahlten Models der Welt mit Rekordeinnahmen von knapp 38 Millionen Euro.

Europa: Sie war das Sexsymbol der 1950er und 1960er Jahre: Brigitte Bardot. In dieser Zeit war die französische Schauspielerin eine der meistfotografierten Frauen der Welt. Heute lebt die 83-jährige Bardot zurückgezogen und ist als Tierschutzaktivistin aktiv.

+ Sexsymbol der 1950er-Jahre: Brigitte Bardot. © HNA-Repro: Arte

Palta und Pizza

Südamerika: In der südamerikanischen Küche findet man weit mehr als Palta (Avocado), gefüllte Teigtaschen, Rindfleisch und scharfe Gewürze. Was für den Europäer wohl am befremdlichsten ist: Das Meerschweinchen hüpft in Peru nicht im Käfig herum, sondern landet auf dem Teller.

Europa: Das eine typische europäische Gericht lässt sich nicht ausmachen. Aber vor allem die italienischen Nationalgerichte haben nicht nur den europa-, sondern den weltweiten Durchbruch geschafft. Mal ehrlich: Wer hat noch nie Pizza gegessen?

Rio und Rom

Südamerika: Was Reisen angeht, ist Südamerika kein bisschen weniger vielfältig als Europa. Zu den absoluten Tops gehören der Slar de Uyuni in Bolivien – die größte Salzwüste der Welt –, der Machu Picchu in Peru und die Galapagos-Inseln in Ecuador. Und was darf natürlich auf keinen Fall fehlen? Eine Reise nach Rio de Janeiro.

Europa: Wer in Europa lebt, braucht den Kontinent für einen abwechslungsreichen Urlaub eigentlich nicht verlassen. Wer die Natur liebt, kann sich zwischen Alpenwiesen, rauer Seeluft und Mittelmeerklima entscheiden. Außerdem unter den Top-Zielen: Ein Trip nach London, Paris, Berlin, Rom,...

+ Ein Muss, wenn man Rom besucht: Das Colosseum. © Mauritzio Brambatti/dpa

Gott und Glaube

Südamerika: Als Argentinier ist er der erste Papst seit mehr als 1200 Jahren aus Südamerika: Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio. Seit dem 13. März 2013 ist er der 266. Bischof von Rom und wohl so beliebt wie es kaum einer seiner Vorgänger jemals war. Etliche Menschen feiern Papst Franziskus wie einen Popstar. Ein Beispiel: Sechs Millionen Menschen nahmen 2015 in Manila, Hauptstadt der Philippinen, an seiner Freiluftmesse teil – sechs Millionen!

Europa: Den bisherigen Weltrekord hatte der polnische Papst Johannes Paul II. 1995 ebenfalls in Manila aufgestellt: Fünf Millionen Menschen kamen damals zu seiner Papst-Messe. Mit 26 Jahren und fünf Monaten ist Johannes Paul II. Papst mit der zweitlängsten Amtszeit. Aus Deutschland stammen nur acht der 266 anerkannten Päpste. Zuletzt war Benedikt XVI., bürgerlich Joseph Aloisius Ratzinger, von 2005 bis 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er trat freiwillig von seinem Amt zurück.