Stefan Effenberg rechnet mit dem BVB ab – ehemaliger Bayern-Star mit eindeutigen Aussagen

Von: Niklas Kirk

In einer Kolumne nimmt Stefan Effenberg Borussia Dortmund in die Mangel. Er sieht Schwächen in der Mentalität und zweifelt an geäußerten Jobgarantien.

München – Platz neun in der Tabelle und nur fünf Punkte auf dem Konto. Nach dem durchwachsenen Bundesligastart von Borussia Dortmund wird bereits nach drei Spieltagen die Konkurrenzfähigkeit zum FC Bayern infrage gestellt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kündigte bereits eine „umfassende Analyse“ während der Länderspielpause an. Nun nutze auch Stefan Effenberg seine Kolumne bei t-online.de, um bei den Problemen der Schwarz-Gelben auf Spurensuche zu gehen.

Stefan Effenberg Geboren: 2. August 1968 in Hamburg Stationen als Profi: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, AC Florenz, Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, VfL Wolfsburg, Al-Arabi Stationen als Trainer: SC Paderborn 07

Effenberg rechnet mit dem BVB ab und kritisiert Mangel an Entschlossenheit

Die Anspruchshaltung des BVB und die Ergebnisse gegen vermeintlich leichten Gegner zum Bundesliga-Start waren zugleich der Aufhänger für Effenbergs Schelte: „Du willst Titelkandidat sein und hast dazu ein Auftaktprogramm mit Köln, Bochum und Heidenheim – da musst du einfach neun Punkte holen.“

Dem 55-Jährigen fehlt beim Vizemeister der letzten Saison eine „letzte Entschlossenheit“. Um diese Entschlossenheit zu erreichen, vermisst Effenberg außerdem „dieses etwas Schmutzige“ in den entscheidenden Momenten einer Partie.

Hat dem BVB um Edin Terzic viel vorzuwerfen: Stefan Effenberg © Eigene Montage - links: picture alliance/dpa/Tom Weller rechts: picture alliance/dpa/Bernd Thissen

Effenberg rechnet mit dem BVB ab und nimmt Jobgarantie für Terzic „nicht für voll“

Einem, dem diese Versäumnisse zuletzt öffentlich angelastet wurden, war Trainer Edin Terzic, der laut dem Ex-FC Bayern-Star „jetzt liefern“ müsse. An eine etwaige Jobgarantie – ausgesprochen von Hans-Joachim Watzke – will Effenberg nicht glauben. „Eine Jobgarantie hat es noch nie gegeben – schon gar nicht in Dortmund. Diese Worte von Watzke nehme ich nicht für voll.“ Viel mehr schlug er in die Kerbe des jüngsten Trainer-Gerüchts bei den Borussen.

Auch für Effenberg könnte, sollte sich die Entwicklung nicht zum Besseren ändern, Ex-Bayern Trainer Julian Nagelsmann eine Option für den BVB werden. Dass die aktuelle Konstellation aus Spielern und Coach möglicherweise keinen Turnaround schafft, macht er an den „immer die gleichen Antworten“ nach Dortmund Misserfolgen fest. Ein Zustand, den „Effe“ als Verantwortlicher beim BVB „tierisch ärgern“ würde.

Effenberg rechnet mit dem BVB ab – Status von Führungsspielern als „nächste Baustelle“

Anhaltspunkte dafür, dass die Länderspielpause die nötige Ruhe hineinbringen wird, sieht Effenberg zudem nicht gegeben. Viel mehr wittert er weiteres Konfliktpotenzial in Dortmund durch die zuletzt geringere Berücksichtigung eigentlicher Führungsspieler wie Mats Hummels und Marco Reus. „Da droht die nächste Baustelle“, befürchtet Effenberg, „Das ist ein ganz wackliges Gebilde in Dortmund.“ (nki)