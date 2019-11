Krach im England-Team: Sterling geht Liverpool-Star an die Kehle - Southgate schließt Spieler aus 

Raheem Sterling ist aus dem Kader der englischen Nationalmannschaft geflogen. Der Stürmer soll Mitspieler Joe Gomez verbal provoziert und körperlich angegangen haben.

Hintergrund ist offenbar die Rivalität der beiden Premier-League-Teams Liverpool und Manchester City.

Raheem Sterling und Joe Gomez sind bei ihrem Aufenthalt bei der englischen Nationalmannschaft heftig aneinandergeraten. Danach wurde Sterling für das EM-Qualifikationsspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Montenegro (20.45) suspendiert. Dies teilte der englische Fußball-Verband FA mit. Sterling entschuldigte sich via Instagram, der Disput sei ausgeräumt. "Es war eine Sache von fünf bis zehn Sekunden", schrieb der 24-Jährige.

Sterling gegen Gomez oder Manchester City gegen Liverpool

Am Sonntag beim 3:1 des FC Liverpool gegen Manchester City in der Liga waren Reds-Verteidiger Gomez und Sterling erstmals aneinandergeraten. Als sich die beiden im Kreis der Nationalmannschaft am Montag erneut trafen, sei es nach Informationen englischer Medien erneut zum Streit gekommen. Dieser soll von Sterling provoziert worden sein.

So soll Sterling nach Angaben der englischen Daily Mail versucht haben Gomez am Hals zu packen, als die beiden sich am Montag in der Spieler-Kantine begegneten.

Sterling rastet aus - Southgate zieht Konsequenzen

"Es ist eine unser schwierigsten Aufgaben, Rivalitäten auf Vereinsebene im Nationalteam abzustellen", sagte Englands Teammanager Gareth Southgate. Leider seien die Emotionen noch immer zu präsent gewesen. "Ich glaube, dass diese Entscheidung die beste für das Team war", betonte Southgate: "Wir haben sie nach Rücksprache mit dem gesamten Kader getroffen. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Spieler unterstützen und den Fokus auf Donnerstag legen."

Gegen Montenegro im Wembley-Stadion kann England bereits das Ticket für die EURO 2020 (12. Juni bis 12. Juli) lösen. Dafür genügt ein Unentschieden. In der laufenden Qualifikation hat Sterling acht Treffer erzielt - er ist damit gleichauf mit Harry Kane, dem besten Torschützen Englands.

SID

