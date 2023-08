Voss-Tecklenburg setzt im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea auf „Boxer-Mentalität“ der DFB-Frauen

Von: Christoph Wutz

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es bei der Frauen-WM gegen Südkorea um den Einzug ins Achtelfinale. Die Stimmen rund um die Partie.

Brisbane – Bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland steht die deutsche Nationalmannschaft nach der bitteren Niederlage gegen Kolumbien unter Druck. Vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea haben es die DFB-Frauen aber in der eigenen Hand: Mit einem Sieg stehen sie sicher im Achtelfinale. Auch das Parallelspiel in der Gruppe zwischen Marokko und Kolmbien werden die deutschen Damen sicherlich gebannt verfolgen.

Gegen die bislang noch sieglosen Südkoreanerinnen stellt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erstmals im Turnier auf eine Doppelspitze. Alles auf Angriff also in der dritten Partie der Gruppenphase, in der die DFB-Frauen ein mögliches erstmaliges Vorrunden-Aus bei einer WM abwenden will. Hier gibt es alle Stimmen rund um das Spiel.

Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland Austragungszeitraum 20. Juli bis 20. August 2023 Anzahl der Nationen: 32

Svenja Huth (Nationalspielerin) vor dem Spiel über...

...die Herangehensweise gegen Südkorea: „Voller Vorfreude, wir haben das letzte Spiel analysiert. Von daher freuen wir uns jetzt. Wir kennen das von vergangenen Turnieren mit dem Druck. (...) Wir sind voller Zuversicht.“

...Rolle der erfahrenen Spielerinnen: „Das kann natürlich immer helfen in solchen Situationen, weil man aus vorherigen Turnieren schon weiß, wie man damit umzugehen hat. Nichtsdestotrotz wollen wir heute auch unsere Lockerheit und Gelassenheit behalten, einfach und clever spielen.“

...das, was gegen Südkorea Mut macht: „Wir wollen in der Defensive griffig sein, wie gegen Kolumbien, aber eben mit Ball mehr Spielfreude entwickeln, gemeinsam unsere individuellen Fähigkeiten auf den Platz bringen, die uns dann hoffentlich auch zu Toren führen.“

DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg beschwor vor dem letzten deutschen WM-Gruppenspiel gegen Südkorea die „Boxer-Mentalität“. © Imago / Eibner

Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin) über...

...den Umgang der Mannschaft mit dem Druck: „Da können wir schon mal üben. Nein, die Mannschaft ist sehr bei sich. Sie wissen, was unser Auftrag heute ist: Das Spiel zu gewinnen, sie haben sich die Dinge so vorgenommen. Wir sind ja auch nicht anders rangegangen, die ganzen letzten Tage. Gegner analysiert, auf unsere Sachen geguckt, die wir heute glauben, einbringen zu müssen, um dann auch erfolgreich aus dem Spiel zu gehen.“

....die Idee hinter der Entscheidung, auf eine Doppelspitze zu setzen: „Wir müssen gegen einen Gegner, der sicherlich sehr kompakt verteidigen wird, eine gute Balance finden zwischen guten Ballstafetten, Spielruhe und den Gegner auseinanderbringen. Und dann entsprechend in die Räume kommen und dann noch mehr den Mut haben und auch die Idee haben, Torgefahr zu entwickeln. Das haben wir besprochen, das haben wir aufgezeigt, und da hoffe ich, dass der Knoten da jetzt auch ein Stück weit platzen wird. Allerdings haben wir im ersten Spiel auch sechs Tore gemacht und da haben wir nicht davon gesprochen, dass wir nicht torgefährlich waren. Wir bleiben da erstmal sachlich, mit einer guten Energie.“

...zurückkehrende Sicherheit durch Marina Hegerings Comeback: „Auf jeden Fall ist das auch ein Faktor, neben dem, dass sie eine sehr erfahrene Spielerin ist und sich auch nicht verrückt machen lässt. Sie ist auch offensiv präsent und hat ein gutes Kopfballspiel. Wir wollen im Turnier bleiben und brauchen Marina dafür. Wir müssen schauen, wie lange es heute da geht. Wir erhoffen uns neben defensiver Stabilität auch eine gute Spieleröffnung von ihr und eine gute Präsenz bei Standards.“

...eine mögliche Boxer-Mentalität gegen Südkorea: „Ja, es gibt eine Boxer-Mentalität. Wir haben eine Runde gewonnen und eine Runde verloren. Jetzt wollen wir die dritte Runde gewinnen und wissen, dass es ein K.O.-Spiel ist in irgendeiner Form. Aber wir haben es genügend thematisiert. Die Spielerinnen sind ja nicht zum ersten Mal in dieser Situation, daher sind wir da sehr sachlich geblieben.“

Tabea Kemme (Ex-Nationalspielerin) vor dem Spiel über...

...ihren Umgang mit einer ähnlichen Druck-Situation bei Olympia 2016 in Rio: „Total entspannt, weil es die Situation war, dass wir das zweite Spiel verloren hatten. Also wenn du ein Spiel verlieren kannst, dann kannst du das in der Gruppenphase machen. (...) Ich verstehe die Aufregung dann nicht, du analysierst das Spiel und weißt, woran es gelegen hat.“

...ihren Glauben an einen erfolgreichen Umgang der DFB-Elf mit dem Druck vor dem Spiel gegen Südkorea: „Da sind viele Typen an Spielerinnen, die das genau so machen. Wir haben Lena Oberdorf in der Pressekonferenz gesehen: Abgeklärt, cool, und genauso muss das auch auf dem Platz sein.“

...Lina Magulls Umgang mit ihrer Nicht-Nominierung: „Das ist natürlich eine Enttäuschung, nach dem zweiten Spiel, als sie in der Startformation stand. Das tut natürlich weh. Aber dann: Absolute Akzeptanz für diese Situation und Support für die Spielerinnen auf dem Platz.“

...ihren Tipp für das Endergebnis: „Souveräner Auftritt der Spielerinnen, das geht 4:0 aus.“

