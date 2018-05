Das stinkt gewaltig: Fans des VfL Wolfsburg protestieren mit vollen Windeln

Dieser Protest stinkt zum Himmel. Dem VfL Wolfsburg droht der Abstieg aus der Bundesliga und die Fans quittieren das mit vollen Windeln am Trainingsgelände.

Den Fans des VfL Wolfsburg stinkt es gewaltig - und das machen sie jetzt mehr als deutlich. Ihr Verein steckt einen Spieltag vor Schluss in argen Schwierigkeiten, dem Meister von 2009 droht der direkte Abstieg. Bei einer Heimpleite gegen feststehenden Absteiger 1. FC Köln und einem gleichzeitigen Sieg des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach ist der VfL erstmals seit 21 Jahren wieder zweitklassig.

Nach dem 1:4 am Samstag in Leipzig machten die Wolfsburger Fans ihrem Unmut Luft. Laut einem Bericht der Bild drapierten sie eine Tüte mit vollen Windeln am Zaun des Trainingsgeländes und legten einen Zettel dazu: „DAS entstand mit mehr ARBEIT & LEIDENSCHAFT“. Sie spielen damit auf das für diese Saison vom Verein ausgegebenen Motto „Arbeit, Fußball, Leidenschaft“ an. Auf einem weiteren Zettel stand geschrieben: „Scheiße für Scheiße“.

Schon während des Spiels in Leipzig und in den Wochen davor gab es Schmähungen seitens des VfL-Anhangs. So sangen sie beispielsweise: „Wir steigen ab und kommen nie wieder - wir haben Bruno Labbadia!“ Ein heftiger Seitenhieb gegen den Cheftrainer der Wölfe.

In Wolfsburg kriselt es gewaltig. Schon in der vergangenen Saison musste der VfL in die Relegation. Mit zwei knappen 1:0-Siegen über Eintracht Braunschweig konnten sich die Wölfe damals doch noch in der Bundesliga halten. Am Samstag entscheidet sich, ob der VfL sich rettet, erneut in die Relegation gegen Zweitligist Holstein Kiel muss - oder direkt absteigt.

fw