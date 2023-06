Streichliste von Eintracht Frankfurt: Diese Stars dürfen gehen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft auf Hochtouren. Mehrere SGE-Profis stehen auf der Streichliste und können sich einen neuen Verein suchen.

Frankfurt – Der Kader von Eintracht Frankfurt für die Saison 2023/24 wird sich deutlich verändern, im Vergleich zur vergangenen Spielzeit. Markus Krösche hat mit Willian Pacho (Royal Antwerpen), Hugo Larsson (Malmö FF) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) die ersten Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Hinzu kommt das Duo Philipp Max und Junior Dina Ebimbe, bei denen Eintracht Frankfurt die im Leihvertrag verankerten Kaufoptionen zog sowie Ansgar Knauff, den die SGE fest verpflichten konnte.

Christopher Lenz Geboren: 22. September 1994 Verein: Eintracht Frankfurt Position: Linksverteidiger

Eintracht Frankfurt treibt Kaderplanung voran

Auf der Seite der Abgänge stehen Almamy Toure, Daichi Kamada und Evan Ndicka fest. Um die Leistungsträger Djibril Sow, Randal Kolo Muani und Jesper Lindström gibt es Gerüchte um einen möglichen Wechsel im Sommer. Die SGE kämpft aber um den Verbleib des Trios. Bei anderen Profis strebt der Klub eine Trennung an. Wir geben einen Überblick über die Streichliste von Eintracht Frankfurt.

Christopher Lenz: Der Linksverteidiger konnte sich in seiner Zeit am Main nicht entscheidend durchsetzen. Zahlreiche Verletzungen warfen den ehemaligen Spieler von Union Berlin immer wieder zurück. Im Endspurt der vergangenen Saison kam er häufiger zum Einsatz, was aber der angespannten Situation in der SGE-Defensive geschuldet war. Eintracht Frankfurt will auf der Position des Linksverteidigers nachlegen, auf der früheren Kostic-Position hat er aufgrund von Max und Knauff auch wenig Chancen. Lenz darf also gehen.

Christopher Lenz von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Marc Schueler

Rafael Borré: Der Kolumbianer kam in der vergangenen Spielzeit nicht an die Leistungen der Vorsaison heran. Bereits im Winter wollte der Angreifer offenbar weg, mittlerweile steht Eintracht Frankfurt einem Wechsel offen gegenüber. Nach Informationen der Bild würde die SGE Borré für eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro ziehen lassen.

Eintracht Frankfurt: Alario und Akman können gehen

Lucas Alario: Der ehemalige Leverkusener kam als großer Hoffnungsträger, spielte aber eine enttäuschende Saison. Lediglich zwei Treffer gelangen dem Angreifer, der zumeist als Einwechselspieler zum Einsatz kam, aber nur wenige Minuten sah. Nach nur einem Jahr am Main würde Eintracht Frankfurt dem Stürmer keine Steine in den Weg legen.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Ali Akman: Der Mittelstürmer spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Göztepe in der türkischen 2. Liga. Er stand in lediglich 14 Partien auf dem Platz und spielte in der Rückrunde fast überhaupt nicht mehr. Göztepe besitzt eine Kaufoption, die sie aber mit ziemlicher Sicherheit nicht ziehen werden. Akman kehrt wahrscheinlich zurück zu Eintracht Frankfurt, wo er aber auch keine Zukunft besitzt. Der 21-Jährige darf den Verein verlassen. (smr)