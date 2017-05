Sturmjuwel Mbappé: "Er verdient den Ballon d'Or"

Der 18-jährige Kylian Mbappe ist einer der Shootingstars der Saison. Könnte er den Ballon d‘Or vergeben, wäre klar, wer ihn bekommen würde - ein Oldie!

Monaco - Sturmjuwel Kylian Mbappé vom französischen Meister AS Monaco hat sich für Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon als Weltfußballer ausgesprochen. "Für seine Leistung verdient er den Ballon d'Or", sagte Mbappé im Gespräch mit Eurosport.

Der 18-Jährige vermutet jedoch, dass auch dieser Titel im Finale der Champions League zwischen Buffons Juventus Turin und Real Madrid mit Cristiano Ronaldo am Samstag in Cardiff ausgespielt wird: "Wenn Real erfolgreich ist, wird es wohl Ronaldo werden. Aber andernfalls könnte Buffon gute Chancen haben."

Mbappé war mit Monaco im Halbfinale an Juventus gescheitert. Buffon ließ in Hin- und Rückspiel nur einen Treffer von Mbappé zu - bis dahin war er in der Königsklasse 689 Minuten ohne Gegentor geblieben.

sid