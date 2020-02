Der VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Hier gibt's die Partie live im TV und Stream.

Der VfB Stuttgart will gegen den VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr) endlich wieder auch auswärts drei Punkte holen.

Stuttgart - Am Montag (20.30 Uhr) geht es für den VfB Stuttgart beim VfL Bochum in der 2. Liga weiter. Bochum kämpft weiter um den Klassenerhalt und wird auch gegen den VfB alles daran setzen die Punkte im Pott zu behalten. Die Schwaben brauchen die Zähler allerdings dringend, um im Aufstiegsrennen den Anschluss an die Spitze zu halten.

Bei echo24.de* gibt es zu der Partie zwischen dem VfB und dem VfL einen Spieltags-Text mit News im Vorfeld, Updates während der Partie einem Spielbericht. Im TV-Text finden sich zudem alle weiteren wichtigen Informationen darüber, wo und wie es das Spiel live zu sehen gibt.

