So sehen Sie VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Livestream.

Die Eintracht spielt in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart. Kevin Trapp haderte nach dem 1:1 in Nürnberg. Wie werden sich die Adler beim Schlusslicht präsentieren?

Frankfurt - Die Eintracht aus Frankfurt hat zuletzt beim 1:1 in Nürnberg (Mit Haller kommt die Wende: Eintracht gleicht in der Nachspielzeit aus) ein kleines bisschen geschwächelt. Bei der Doppelbelastung mit dem Europapokal aber kein Wunder. Dennoch: Die Adler sind sechs Spiele infolge ungeschlagen. Jetzt geht es gegen den VfB Stuttgart, der Tabellenletzte hatte zuletzt zwei 0:4-Klatschen kassiert.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Selbstkritische Töne

Die Stimmung nach dem doch glücklichen 1:1 in Nürnberg? Selbstkritisch. Eintracht-Keeper Kevin Trapp: "Wir hatten die riesige Möglichkeit, uns oben festzusetzen, bis auf einen Punkt sogar an die Champions-League-Plätze ranzukommen." Jetzt stehen die Adler mit 14 Punkten - in Anführungszeichen - nur auf Rang sieben. Der Blick geht trotzdem nach oben.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt: Bei den Hausherren kriselt es

Anders die Hausherren. Beim VfB Stuttgart knarzt es mächtig im Gebälk. Die Schwaben sind Tabellenletzter, haben die letzten drei Spiele verloren und dabei elf Gegentore schlucken müssen. Gegen die Eintracht fehlen wird auf jeden Fall Emiliano Insua. Der Argentinier hatte beim 0:4 in Hoffenheim glatt Rot gesehen. Ein Bärendienst für die ohnehin verunsicherten Stuttgarter.

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Livestream

Anpfiff der Partie ist am Freitag, 2. November, um 20.30 Uhr. Gespielt wird in der Mercedes-Benz-Arena. Für alle Fans, die den Weg nach Baden-Württemberg nicht antreten können, erklären wir in unserem TV Text, wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream sehen können:

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt: Liveticker bei extratipp.com

Die Kollegen von extratipp.com tickern die Partie VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt wie immer live

Los geht es eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 20.15 Uhr

Den Link zum Liveticker geben wir hier bekannt, sobald der Text online ist

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im TV bei Eurosport

Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD zeigt das Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in voller Länge

Der Sender Eurosport 2 HD ist per Satellit im Fernsehen zu empfangen

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt: Bundesliga als Livestream im Eurosport Player

Das Spiel VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt läuft auch im Eurosport Player

Im Browser ist der Eurosport Player unter www.eurosportplayer.de zu erreichen

Es gibt auch eine gleichnamige App, die im Google Play Store und bei iTunes zum Download bereitsteht

Das Angebot ist nicht kostenlos. Für den Eurosport Player sind entweder 49,99 Euro pro Jahr oder 4,99 Euro pro Monat fällig

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga kostenlos im Livestream

Natürlich gibt es zahlreiche Seiten im Netz, die das Spiel VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt zeigen



Allerdings ist die Qualität dieser Streams meistens nicht gut und die Seiten sind voller nerviger Werbung

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat diese Praxis übrigens für illegal erklärt

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt: Zusammenfassung im Free-TV bei ARD und ZDF

ARD und ZDF haben weiter die Rechte an den Zusammenfassungen der Bundesligaspiele

Bilder von VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt gibt es im Free-TV aber erst am Samstag zu sehen

Die ARD zeigt die Zusammenfassung in der Sportschau am Samstag ab 18.30 Uhr, das ZDF im Sportstudio ab 23 Uhr

VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga bei DAZN

DAZN ist seit Kurzem einer der großen Player auf dem Fußball-Markt

40 Minuten nach Abpfiff zeigt der Streamingdienst die Zusammenfassung der Bundesligaspiele

Das Angebot ist nicht kostenlos, DAZN kostet 9,99 Euro pro Monat - hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (Partnerlink)

Die App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt: Bei Amazon Prime Music

Wer das Spiel VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt lieber hören will, dem ist Amazon Prime Music zu empfehlen

Die Begegnung wird als Einzelspiel übertragen

Amazon Prime Music ist für Amazon-Prime-Kunden kostenlos. Die Vollversion kostet 79 Euro pro Jahr oder 9,99 pro Monat

Die App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Matthias Hoffmann