Der VfB Stuttgart bei Greuther Fürth: Hier gibt's die Partie live im TV und Stream!

Auch gegen Greuther Fürth will der VfB Stuttgart am Samstag (13 Uhr) die erfolgreiche Serie weiter ausbauen.

Stuttgart - Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag (13 Uhr) bei Greuther Fürth darum, weiter in der Erfolgsspur zu bleiben. Aktuell stehen die Schwaben auf dem zweiten Platz in der Tabelle. Weitere drei Punkte könnten den Druck auf Spitzenreiten Arminia Bielefeld weiter erhöhen. Doch die Franken sind als Sechster durchaus eine harte Nuss.

