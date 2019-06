Live-Ticker: Aufstellung ist da - Deutschland will Gruppensieg mit drei Neuen 

Im dritten und abschließenden Gruppenspiel bei der Frauen-WM 2019 bekommt es das DFB-Team mit Südafrika zu tun. Es geht darum, den USA aus dem Weg zu gehen. Das Spiel im Live-Ticker.

Südafrika – Deutschland -:- (-:-), Montag, 18 Uhr

Südafrika: 16 Dlamini - 2 Ramalepe, 5 Van Wyk, 4 Matlou, 3 Vilakazi - 21 Ndimeni, 6 Makhabane, 9 Mthandi, 19 Biyana, 15 Jane - 8 Fulutudilu Deutschland: 1 Schult - 17 Schweers, 23 Doorsoun, 5 Hegering, 15 Gwinn - 9 Huth, 18 Leupolz, 20 Magull, 13 Däbritz - 19 Bühl, 11 Popp Tore: --- Schiedsrichterin: Katalin Kulcsar (Ungarn)

17.50 Uhr: Am Sonntag haben die DFB-Frauen bewiesen, dass sie über den Tellerrand und die WM hinausblicken. Einen Tag vor dem Start der deutschen U21 in die EM gegen Dänemark wünschten die deutschen Damen der Mannschaft von Stefan Kuntz via Social Media viel Erfolg und forderten sie auf „Herz zu zeigen“.

Wir zeigen ❤ für unsere @DFB_Junioren und wünschen den Jungs viel Erfolg bei der EM in Italien! Holt den Titel nach



WIR #IMTEAM #Herzzeigen #U21EURO — DFB-Frauenfußball (@DFB_Frauen) 16. Juni 2019

17.35 Uhr: Endet das Parallelspiel aber Unentschieden, ist Südafrika raus. Deutschland würde dieses Resultat bei Spanien gegen China zum Gruppensieg reichen.

17.30 Uhr: Trotz bislang keinem Punkt haben die Südafrikanerinnen noch eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Dazu müsste Deutschland aber mit mindestens zwei Toren geschlagen werden, um noch auf Platz drei und an Spanien oder China vorbeizuspringen und unter die besten vier Dritten der Vorrunde zu kommen.

17.22 Uhr: Eine Trinkpause, im offiziellen Sprachgebrauch „Cooling Break“ genannt, soll es trotz hoher Temperaturen offenbar nicht geben. Diese ist bei gefühlten 32 Grad Celsius vorgesehen, wobei die Schiedsrichterin nach Gefühl entscheiden darf.

17.06 Uhr: Bei Südafrika gibt es vier Änderungen in der Startelf. Vilakazi, Ndimeni und Mthandi ersetzen Holweni, Mbane und Kgatlana; außerdem steht Dlamini anstelle von Swart im Tor.

16.59 Uhr: Die Aufstellung der DFB-Frauen ist da. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Spanien drei Änderungen vorgenommen. Für Hendrich, Goeßling und Oberdorf spielen Bühl, Magull und Leupolz von Beginn an.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zum abschließenden Gruppenspiel der deutschen Fußballfrauen bei der WM in Frankreich. Ab 18 Uhr trifft das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg in Montpellier auf Außenseiter Südafrika.

Frauen-WM 2019: Südafrika gegen Deutschland im Live-Ticker

Montpellier/München – Das erste Ziel hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich bereits vor der Partie gegen Südafrika erreicht. Dank der Erfolge gegen China und Spanien ist die Qualifikation für die K.o.-Phase fix. Schon ein Unentschieden gegen den noch punktlosen WM-Neuling würde genügen, um Platz eins zu sichern. Damit würde Deutschland dem Topfavoriten USA im Achtelfinale aus dem Weg gehen.

Zugleich könnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Spielerinnen Einsatzzeit verschaffen, die bislang noch nicht oder nur kurz mitmischen durften. Fehlen wird weiterhin Spielmacherin Dzsenifer Maroszan, die sich beim 1:0 über China zum Auftakt einen Zeh gebrochen hatte.

DFB-Torfrau Schult will gegen Südafrika „Zeichen setzen“

Einen eher ruhigen Abend erhofft sich wohl Torfrau Almuth Schult, die auch dank des insgesamt gut zusammenarbeitenden Defensivverbundes noch nicht hinter sich greifen musste. „Wir haben unsere eigenen Ansprüche und sind dahingehend noch unzufrieden, dass wir noch keinen schönen Fußball gespielt haben“, monierte die Wolfsburgerin, die die Zeit gekommen sieht, um ein „Zeichen zu setzen“.

Für die DFB-Frauen wird es der erste Vergleich mit dem Weltranglisten-49., der gegen Spanien durchaus an der Überraschung schnupperte. Dem 1:3 nach 1:0-Pausenführung folgte für „Banyana Banyana“ ein 0:1 gegen China. Um noch den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen, müsste Südafrika den zweimaligen Weltmeister bezwingen.

