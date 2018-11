Bus-Attacke, Tränengas, verletzte Spieler: Superclásico versinkt im Chaos und wird verschoben

Eklat in Argentinien! Vor dem Superclásico zwischen River Plate und den Boca Juniors wird der Bus der Gäste attackiert. Das Spiel wird verschoben. Die entsetzlichen Szenen von verletzten und weinenden Spielern erschrecken die Fußball-Welt.

Buenos Aires - Das Video dauert nur wenige Sekunden, macht aber den ganzen Horror im Teambus von Boca Juniors erlebbar. Mitten im euphorischen Gesang der Spieler zersplittern die Scheiben, dann sinkt Kapitän Pablo Perez auf einem Sitz zusammen. "Einen Arzt, ruft einen Arzt", ist noch zu hören, ehe die Aufnahme abbricht. Es ist der Anfang vom Ende für die große Fiesta des südamerikanischen Fußballs.

Perez und Nachwuchsspieler Gonzalo Lamardo wurden sofort in ein Krankenhaus gefahren, kehrten neben leichten Schnittwunden mit einer wegen Splitterverletzungen an der Bindehaut über dem betroffenen Auge geklebten Bandage ins Estadio Monumental von Buenos Aires zurück. Der Busfahrer verlor von einem Stein getroffen gar für Sekunden das Bewusstsein und bekannte: "Es hätte in einer Tragödie enden können."

Schon da wurde klar, an diesem Samstag war ein Final-Rückspiel um die Copa Libertadores undenkbar.

Superclásico: River Plate - Boca Juniors auf Sonntag verlegt

Doch die südamerikanische Fußball-Konföderation CONMEBOL spielte auf Zeit, verschob den Anstoß zunächst um eine Stunde, dann um weitere 75 Minuten, ließ selbst danach das Schiedsrichtergespann sich noch warmlaufen, ehe geschlagene vier Stunden nach dem Vorfall CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez endlich die Verlegung der Partie auf Sonntag, 17.00 Uhr lokaler Zeit, verkündete.

The effects of the @CARPoficial bus attack on @BocaJrsOficial players:



✔️ Agus Almendra unwell

✔️ Pablo Pérez eye injury

✔️ Gonzalo Lamardo eye injury

✔️ Carlos Tevez vomiting



....and the Superclasico is STILL going ahead. pic.twitter.com/zoZgEQ0dLn — SPORF (@Sporf) 24. November 2018

"Es gab eine Einigung zwischen beiden Klubs, ein Gentlemen's Agreement", sagte Dominguez. Dabei war die Hängepartie vom Verband inszeniert. Boca wollte nicht mehr spielen. River, seit gut 100 Jahren Intimfeind, zeigte sich mit dem Stadtrivalen solidarisch. Aber die CONMEBOL, gar selbst die FIFA fürchteten den Imageschaden mehr als die Gesundheit der Hauptdarsteller.

Lesen Sie auch auf tz.de*: In der Allianz Arena: Düsseldorf-Fans liefern sich wüste Schlägerei mit der Polizei

"Um vier Uhr nachmittags und nicht erst um sieben am Abend habe ich meine Meinung kundgetan. Aber es sind nicht wir, die entscheiden", kritisierte River-Plate-Trainer Marcelo Gallardo, der "unter diesen Umständen" nicht antreten wollte. "Wir fühlen uns nicht in der Lage, das Spiel zu bestreiten. Aber wir werden gezwungen zu spielen", echauffierte sich Boca-Star Carlos Tevez, einst in der Premier League und im Nationaltrikot erfolgreich.

AHORA | El video del vestuario de @bocajrsoficial a minutos del ataque con gas pimienta | Seguinos por AM 910 pic.twitter.com/0KyAt4bMOY — Radio La Red AM 910 (@radiolared) 24. November 2018

Was so auch zu einer angeblich von Gianni Infantino stammenden Äußerung passt. "Ich will die Verantwortlichen für diese Situation, aber die Partie muss gespielt werden", wird der umstrittene Präsident des Weltverbandes, der als Ehrengast im Stadion zu den Krisensitzungen der Beteiligten hinzueilte, vom argentinischen Medienkanal TyC Sports zitiert.

Superclásico: River-Fans attackieren Teambus von Boca Juniors

Da machten schon die Bilder vom Vandalismus weltweit die Runde. Als der Boca-Tross gegen 15.20 Uhr die letzte, enge Kurve vor der Arena nahm, flog alles mögliche aus der Menge der dort schon wartenden River-Fans auf den Spielerbus. Die wenigen Polizisten vor Ort setzten hilflos Tränengas ein, das durch die zerschlagenen Fenster auch ins Fahrzeug gelangte. Mehrere Akteure klagten anschließend über Unwohlsein.

Una lluvia de pierdas al micro de Boca. La peor cara del fútbol argentino @marca (️@juan_lentino) https://t.co/6pF2eVaMYH pic.twitter.com/QQyTh9LANs — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) 24. November 2018

In einem Kommunique konstatierten die CONMEBOL-Ärzte nach Untersuchungen in der Boca-Kabine nur "oberflächliche" Verletzungen und kamen zum Schluss: "Aus ärztlicher Sicht gibt es keinen Grund, die Partie abzusagen." Das Foto mit dem Geschwulst im Auge Perez' zieht die Diagnose jedoch in Zweifel.

Superclásico: "Das ist ein Fußballspiel, kein Krieg"

"Vergüenza", Schande, twitterte Carles Puyol, langjähriger Kapitän des FC Barcelona und Weltmeister 2010, und sprach vielen aus der Seele. "Wieder eine Gelegenheit vor den Augen der Welt vertan", jammerte Argentiniens Torjäger-Ikone Gabriel Batistuta. Und das knapp eine Woche vor dem G20-Gipfel am Rio de la Plata, für den schon jetzt wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land heftige Proteste angesagt sind.

Das könnte Sie auch interessieren: Real Madrid: Nach Ronaldo - nächster Superstar vor dem Absprung?

Der Tag endete mit der vorübergehenden Sperrung des Monumental-Stadions, Straßenschlachten zwischen Polizei und Fans ohne Eintrittskarten sowie mindestens 56 Festnahmen. "Das ist ein Fußballspiel, kein Krieg", stellte CONMEBOL-Boss Dominguez klar. Bleibt abzuwarten, ob das zumindest für die Neuansetzung am Sonntag gilt.

Wenn überhaupt gespielt wird. Denn Boca will nach dem 2:2 im Hinspiel den Sieg nun am grünen Tisch.

SID