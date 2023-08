Supercup im Live-Ticker: Tel vergibt nach frühem Bayern-Rückstand doppelt gegen Leipzig

Von: Stefan Schmid

Teilen

Bayern München kann gegen RB Leipzig den ersten Titel der Saison einfahren. Vor dem Spiel dominiert Harry Kane das Geschehen. Die Partie im Live-Ticker.

37. Minute: Gnabry soll mit einem tiefen Chip im Strafraum freigespielt werden, doch der Ball kommt nicht an. Allerdings: Gnabry wird rabiat von Blaswich von den Beinen geholt. Eine Überprüfung findet auch nicht nach der darauffolgenden Unterbrechung statt, das Spiel geht weiter.

FC Bayern München – RB Leipzig 0:1 (-:-)

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Gnabry - Tel RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - Simons, X. Schlager, Seiwald, Dani Olmo - Werner, Openda Tore: 0:1 Dani Olmo (3.)

35. Minute: Upamecano sieht Gelb und Leipzig erhält einen Standard in gefährlicher Position, den Raum aber in die Mauer jagt. Zuvor wurde Openda von Simons schön freigespielt. Wenn es Leipzig schnell macht, hat die Bayern-Abwehr noch Probleme. Selbiges gilt jedoch auch andersherum.

28. Minute: Nach einem Freistoß von Sané bekommt Leipzig den Ball vor dem eigenen Tor nicht geklärt. Am Ende springt der Ball zu Simakan, der eigentlich klären will und dabei den eigenen Pfosten trifft. Der Ausgleich ist mittlerweile überfällig.

Tel vergibt zum zweiten Mal aus guter Lage

24. Minute: Jetzt geht es wieder über links. Davies steckt tief auf Gnabry, der einen Gegner an der Grundlinie vernascht und in den Rückraum auf Tel ablegt. Der allerdings setzt zu hoch an. Sein Schuss rauscht über das Leipziger Gehäuse.

23. Minute: Sané wird gut auf rechts freigespielt und probiert es mit einer scharfen, hohen Hereingabe kurz vor das Tor. Gnabry kommt knapp nicht ran. Eigentlich ein perfekter Ball für einen gewissen Harry Kane.

21. Minute: Laimer beschert Leipzig mit einem Handspiel gut 30 Meter seitlich vorm einen Freistoß. Der wird länger und länger, bis am zweiten Pfosten nur noch zwei Spieler von RB stehen. Doch auch die kommen nicht an die Hereingabe. Glück für Bayern.

19. Minute: Bayern hat jetzt mehr vom Spiel. Nachdem Davies an der Grundlinie gestoppt wurde, probiert es Kimmich mit der Ecke. Blaswich fängt den Ball ab.

16. Minute: Seiwald verliert 20 Meter vor dem eigenen Tor den Ball. Gnabry schaltet schnell und bedient am Sechzehner den freistehenden Tel. Diesmal ist zwar viel Zug hinter dem Abschluss, doch ebenso wenig Genauigkeit wie schon beim Abschluss von Gnabry. Blaswich klärt mit den Fäusten zur Seite.

14. Minute: Erst geht es über Sané schnell in Richtung Leipziger Tor, doch dessen versuchter Querpass findet keinen eigenen Mann. Den Gegenstoß wiederum stoppt Pavard resolut, jedoch auch mit einem Foul, kurz vor der Mittellinie. Es gibt die erste Gelbe Karte des Spiels.

12. Minute: Leipzig schaltet nach dem Ballgewinn immer enorm schnell um. Diesmal fährt Davies schon an der Mittellinie entschlossen dazwischen. Freistoß für Leipzig aus ungefährlicher Position. Bayern wieder im Ballbesitz.

10. Minute: Kimmich mit einem traumhaften Pass in die Schnittstelle auf Gnabry. Der bringt frei vor Blaswich aber keinen Druck hinter den Ball. Der Leipziger Schlussmann nimmt den Abschluss locker auf.

7. Minute: Wie gehen die Bayern mit dem frühen Rückstand um? Thomas Tuchel auf der Bank ist jedenfalls auf 180 und zitiert Kimmich zu sich, der eine sehr deutliche Ansage bekommt. Unterdessen versucht sich der FCB aus der eigenen Hälfte zu befreien.

Dani Olmo schlägt früh für Leipzig zu

3. Minute: TOR für Leipzig! Raum bringt einen Freistoß von links halbhoch an den ersten Pfosten. Da können drei Bayern-Spieler gegen einen Leipziger nicht klären. Nutznießer ist Dani Olmo, dem die Kugel vor die Füße fällt. Sein leicht abgefälschter Schuss landet in den Maschen.

Dani Olmo bringt Leipzig früh in Führung. © IMAGO/Eduard Martin

2. Minute: Der erste Torabschluss geht auf das Konto der Gäste. Nach einem Ballverlust von Kimmich wird Openda tief geschickt, der mit seinem Abschluss an der Strafraumkante Ulreich im Bayern-Tor jedoch vor keine Herausforderung stellt.

1. Minute: Bastian Dankert gibt den Ball frei. Bayern stößt an. Eine Personaländerung muss nachgereicht werden. Bei Leipzig ist Seiwald statt Kampl in der Startelf.

Update, 20.45 Uhr: Die Mannschaften sind auf dem Platz. Gleich geht es los.

Update, 20.42 Uhr: Wie bereits erwähnt, steht Sven Ulreich heut im Tor der Bayern. Doch eine Äußerung von Bundestrainer Hansi Flick lässt dies noch einmal in einem anderen Licht erscheinen. Auf die Frage, wen der heutigen Akteure er auf dem Zettel hat, nannte er unumwunden Ulreich.

Update, 20.37 Uhr: Countdown bis zum Anpfiff. Nur noch wenige Minuten, dann wird Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie eröffnen.

Update, 19.54 Uhr: Ungeachtet seines Platzes auf der Bank, wurde Harry Kane schon bei der Platzbegehung in der Allianz Arena frenetisch von den Fans empfangen. Man kann nur erahnen, was hier im Norden Münchens los sein wird, sollte der Neuzugang eingewechselt. Nicht zu sprechen von einem Jokertor.

Harry Kane beim Aufwärmen vor dem Spiel. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Update, 19.41 Uhr: Auch die Startformation von RB Leipzig ist eingegangen. Für die Sachsen, die mit einer Doppelspitze in die Partie gehen, laufen zwei Neuzugänge auf. Lois Openda, von Lens gekommen, und Xavi Simons, von Paris Saint Germain geliehen, beginnen.

Harry Kane bleibt bei Bayern die Jokerrolle

Update, 19.34 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Wie zu erwarten, sitzt Harry Kane zunächst auf der Bank. Im Sturmzentrum läuft zunächst Mathys Tel auf. Auf der Doppelsechs agieren Kimmich und Neuzugang Laimer, Goretzka ist, wie schon in der gesamten Vorbereitung, nur zweite Wahl. In der Abwehrreihe läuft Benjamin Pavard auf. Wie heute bekannt wurde, bemüht sich wohl Manchester United um den Franzosen.

Update, 19.28 Uhr: Nicht nur beim FC Bayern hat sich Großes auf der Mittelstürmerposition getan, auch Leipzig hat diesbezüglich Neues zu vermelden. Dem Abgang von Christopher Nkunku zu Chelsea setzen die Rassenballsportler Lois Openda entgegen. Der 23-Jährige wechselte für 43 Millionen Euro vom RC Lens nach Leipzig.

Update, 19.08 Uhr: In circa einer halben Stunde wird es Klarheit geben, mit welchem Personal Thomas Tuchel das Spiel gegen RB Leipzig bestreiten wird. Erste Hinweise gab die Pressekonferenz vor dem Spiel, wo Tuchels Aussagen durchaus so interpretiert werden konnten, dass im Sturm Mathys Tel beginnen wird – die PK fand allerdings vor der Finalisierung des Kane-Transfers statt. Glasklar hingegen ist die Besetzung der Torhüterposition. Manuel Neuer ist noch verletzt, Alexander Nübel nach Stuttgart ausgeliehen und Yann Sommer ist nach Mailand gewechselt. Damit bleibt Sven Ulreich als einzige Möglichkeit.

Bayern und Leipzig spielen statt DFB-Pokal um den ersten Titel

Erstmeldung vom 12. August, 18.48 Uhr: München - Es geht Schlag auf Schlag für den FC Bayern München. Nachdem die zähen Wochen der Transferposse um Harry Kane in den vergangenen Tagen ihren Gipfel erreicht hatten, wurde der Transfer heute offiziell verkündet. Während die Herausforderung auf dem Transfermarkt gemeistert ist, steht die erste sportliche Hürde der Saison auf dem Plan. Im Supercup-Duell gegen den Pokalsieger RB Leipzig (live im TV und Stream) kann der deutsche Meister heute den ersten Titel der Saison fix machen. Doch klar ist: Alle Blicke werden zunächst auf die Ersatzbank gerichtet sein, denn dort wird wohl Harry Kane Platz nehmen.

Sportlich blickt dieses Wochenende so gut wie ganz Fußballdeutschland auf die erste Runde des DFB-Pokals. Anders stellt sich das bei den Anhängern des FC Bayern und RB Leipzig dar. Als amtierende Meister und Pokalsieger spielen die beiden Teams den Supercup, den ersten Titel der Saison, am Samstagabend in der Allianz Arena unter sich aus. Die Pokal-Partien werden am 26. (Bayern gegen Preußen Münster) und 27. September (Leipzig gegen Wehen Wiesbaden) nachgeholt.

Während für den allzeit favorisierten FC Bayern ein Sieg gleichbedeutend mit dem elften Gewinn des Supercups wäre, würden die Leipziger das erste Mal in ihrer doch enorm kurzen Historie diesen Pokal in die Höhe strecken. Ein Titel, der dann nicht nur ein Drittel aller Trophäen im entsprechenden Leipziger Schrank ausmachen würde, sondern auf dem sich diese auch große Chancen ausrechnen. Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl gab sich im großen tz-Interview ausgesprochen zuversichtlich, was das Duell mit dem FCB angeht.

Kann Harry Kane in seinem ersten Auftritt für den FC Bayern, Janis Blaswich überwinden und in den Bayern-Jubel miteinstimmen? © Screenshot: instagram/fcbayern und IMAGO / Eibner

FC Bayern könnte Kane ersten Titel bescheren

Auch im Supercup stehen sich auf dem Platz jeweils aus elf Spieler bestehende Teams gegenüber, doch selbstverständlich dominiert eine Personalie das Geschehen: Harry Kane könnte schon am Tag seiner Verpflichtung zum Debüt im Bayern-Trikot kommen. Klar ist, dass der Stürmer rechtzeitig für die Partei registriert wurde und damit wohl auch im Kader stehen wird. Eine Einwechslung von der Bank gilt dabei als realistischstes Szenario, doch die Bayern-Fans werden heute einen ganz besonderen Blick auf die Aufstellung des Rekordmeisters richten.

Sollte Kane gegen Leipzig tatsächlich zu seinen ersten Einsatzminuten kommen, könnte er möglicherweise aktiv am ersten Titel seiner Karriere mitwirken. Damit wäre gleich am ersten Diensttag ein Punkt abgehakt, der den 30-Jährigen schon länger umtreibt: Obwohl Kane bei seinem ehemaligen Verein Tottenham Hotspur über zehn Jahre bei den Profis unter Vertrag stand, konnte er mit den Spurs keinen einzigen Titel gewinnen. (sch)