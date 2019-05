Wehen Wiesbaden oder Ingolstadt? Die Relegation um die 2. Liga im Live-Ticker

In der Relegation um die Zweitliga-Qualifikation spielen der SV Wehen Wiesbaden und der FC Ingolstadt gegeneinander. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt -:- (-:-), Freitag, 18.15 Uhr

SV Wehen Wiesbaden: - FC Ingolstadt: - Tore: - Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Wehen - Steigt der SV Wehen Wiesbaden in die 2. Liga auf? Oder bleibt der FC Ingolstadt drin? Das wird die große Frage sein, die zumindest im Hinspiel noch nicht ganz beantwortet werden kann. Der erste Aufschluss aber kann schon gegeben werden.

Für Wehen spricht die Statistik. Siebenmal von zehn Relegationsduellen konnte sich der Drittligist durchsetzen. Nur Dynamo Dresden (2013), der TSV 1860 München (2015)* und FC Erzgebirge Aue (2018) hielten als Zweitligist nachträglich die Klasse.

Allerdings spricht für Ingolstadt ganz klar die Formkurve. Während die Oberbayern lange auf dem letzten Rang lagen, wurde mit einem Kraftakt der Relegationsplatz erreicht. Beinahe wäre am letzten Spieltag noch mehr drin gewesen, doch die 2:4-Niederlage in Heidenheim besiegelte das Schicksal der Schanzer. Dennoch gab es vor dem Spiel gegen Heidenheim unter dem schon vierten Trainer Tomas Oral in sechs Spielen fünf Siege und ein Unentschieden.

Wehen gewann sogar die vergangenen vier Partien und hat damit den Relegationsrang vor dem Halleschen FC gesichert. Sie wollen die Partie nicht nur im Live-Ticker verfolgen, sondern auch live sehen? Wir haben für Sie recherchiert, auf welchem Sender das Hinspiel läuft. Und wenn Sie schon heiß auf die Partie sind, können Sie auch schon die Erstliga-Entscheidungsspiele zwischen VfB Stuttgart und Union Berlin sowohl in TV* als auch im Live-Ticker verfolgen.

2. Liga gegen 3. Liga - So endete die Relegationspartien in der Vergangenheit

Datum Drittligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2009 SC Paderborn 07 VfL Osnabrück 1:0 1:0 2010 FC Ingolstadt 04 Hansa Rostock 1:0 2:0 2011 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 1:1 3:1 n. V. 2012 SSV Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:1 2:2 2013 VfL Osnabrück Dynamo Dresden 1:0 0:2 2014 SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld 1:3 4:2 n. V. 2015 Holstein Kiel TSV 1860 München 0:0 1:2 2016 Würzburger Kickers MSV Duisburg 2:0 2:1 2017 SSV Jahn Regensburg TSV 1860 München 1:1 2:0 2018 Karlsruher SC FC Erzgebirge Aue 0:0 1:3

