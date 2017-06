Tah fällt für U-21-EM aus - Ersatz steht bereit

Der Leverkusener Bundesliga-Profi Jonathan Tah fällt für die U-21-Europameisterschaft in Polen aus.

Frankfurt - Der Abwehrspieler musste seine Teilnahme an dem Turnier vom 16. bis 30. Juni wegen einer Adduktorenverletzung absagen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Für Tah nominierte Auswahltrainer Stefan Kuntz den zunächst aus dem Kader gestrichenen Waldemar Anton von Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 nach. Die DFB-Auswahl spielt bei der U-21-EM in der Vorrunde gegen Tschechien (18. Juni), Dänemark (21. Juni) und Italien (24. Juni).

dpa