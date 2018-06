Teamarzt aus Kassel zur Torwart-Diskussion: "Karius war beeinträchtigt"

Hatte einen rabenschwarzen Tag: Loris Karius im Finale der Champions League am 26. Mai. Mit zwei Fehlern hatte er großen Anteil an der Liverpooler Niederlage gegen Real Madrid. Eine jetzt bekannt gewordene Verletzung lässt die Leistung Karius’ in neuem Licht erscheinen.

Über Loris Karius, deutscher Torwart beim FC Liverpool, wird wegen seiner Fehler im Champions-League-Finale heftig diskutiert. Doch Karius war verletzt. Ein Teamarzt aus Kassel äußert sich dazu.

Seine Fehler haben entscheidend zum Ausgang des Champions-League-Finales beigetragen. Über die Leistung von Loris Karius, deutscher Fußballtorwart in Diensten des FC Liverpool, wird seit dem Spiel heftig diskutiert. Erst warf er den Ball Real Madrids Karim Benzema direkt vor die Füße, später konnte er einen Fernschuss von Gareth Bale nicht ordentlich parieren. Beide Fehler führten direkt zu Gegentoren.

+ Dr. Marco Spielmann © Privat/nh Nun wurde bekannt: Karius erlitt offenbat vor seinem ersten Patzer eine Gehirnerschütterung. Er hatte von Madrids beinhartem Verteidiger Sergio Ramos einen Ellbogenschlag an die Schläfe bekommen. Führte Ramos’ Attacke zu Karius’ Patzern bei den zwei Gegentoren? Wir haben Dr. Marco Spielmann, Teamarzt beim Hessenligisten KSV Hessen Kassel, zu diesem Thema befragt. Spielmann über ...

... die Symptome einer Gehirnerschütterung:„Bei einer schweren Gehirnerschütterung kann es zur Bewusstlosigkeit und möglicherweise auch zu Erinnerungslücken kommen. Ein Beispiel dafür ist der deutsche Nationalspieler Christoph Kramer, der im WM-Finale 2014 wegen einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste und sich später nicht mehr an seine letzten Minuten auf dem Platz erinnern konnte.

Das alles lag bei Karius aber während des Spiels nicht vor. Symptome einer leichten Gehirnerschütterung können zu Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit führen. Außerdem können Seh-, Gleichgewichts- und allgemeine Koordinationsstörungen auftreten.“

... die Diagnose, die erst Tage später erfolgte:„Eine Gehirnerschütterung kann sich durchaus über Stunden oder sogar Tage entwickeln. Besonders, wenn der Spieler im Moment der Verletzung vollgepumpt mit Adrenalin ist und keine deutlichen Anzeichen einer Verletzung zeigt. Beides war bei Karius der Fall. Üblicherweise wird ein Patient auch bei leichten Anzeichen einer Gehirnerschütterung für 24 Stunden unter ärztliche Beobachtung gestellt.

Wenn sich eine Gehirnerschütterung allerdings schleichend entwickelt, kann es sein, dass der Verletzte das selbst gar nicht so mitbekommt. Es kann in der Folge auch zu Wesensveränderungen kommen. Also, dass sich der Verletzte merkwürdig verhält oder besonders niedergeschlagen ist. Das fällt dann vor allem den Menschen in seiner alltäglichen Umgebung auf.“

... einen möglichen Zusammenhang zwischen Verletzung und Patzern: „So schwerwiegende Fehler, auch noch in dieser Häufung, passieren einem Torwart auf diesem Niveau in der Regel nicht. Die Sehstörungen können bei einer Gehirnerschütterung von blinden Flecken im Blickfeld bis hin zu Wahrnehmungsstörungen von Bewegungen und Geschwindigkeit führen. Auch die Gesamtkoordination des Körpers kann stark verlangsamt sein.

Diese Indizien sprechen dafür, dass Karius durch den Ellbogenschlag in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt war und die Situationen dadurch völlig falsch eingeschätzt hat. Eindeutig beurteilen kann man das im Nachgang nicht, aber es ist definitiv möglich.“

Marco Spielmann ist 48 Jahre alt und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er arbeitet in einer Praxis in Fritzlar und betreut seit 2006 den KSV.