Sieben Jahre Mr. & Mrs.: Ana Ivanovic teilt süße Botschaft

Von: Andre Oechsner

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic lieben sich noch wie am ersten Tag. Auf Instagram schwelgt die ehemalige Tennisspielerin in Erinnerungen.

München – Seit sieben Jahren sind Bastian Schweinsteiger (38) und Ana Ivanovic (35) inzwischen verheiratet. Von ihrer damaligen Traumhochzeit schwärmen viele, die dort waren, noch heute. Ivanovic teilt nun ein Foto mit ihrer Community, das sogar noch vor dem „Ja“-Wort entstanden ist.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic – Foto wohl aus früherem Urlaub

„Ist das ein altes Bild?“, fragt ein User unter dem Bild, „du siehst anders aus als jetzt.“ Tatsächlich sehen Schweinsteiger und Ivanovic auf dem geteilten Foto noch sehr jung aus. Was vermuten lässt, dass es sich dabei nicht um eine aktuelle Aufnahme handelt.

Ein weiterer Fan will die Lösung haben: Das Bild soll aus ihrem gemeinsamen Urlaub 2015 in Australien stammen. Dass Ivanovic noch immer mit ihrem Traummann zusammen ist, zeigt die Untermalung der gemeinsamen Erinnerung. Die ehemalige Tennisspielerin versieht das Bild mit dem Unendlichzeichen und einem Herz, was nach außen die Botschaft vermitteln soll: für immer ein Herz und eine Seele.

Ana Ivanovic teilt nach dem siebten Hochzeitstag mit Bastian Schweinsteiger ein Bild aus alten Tagen. © Screenshots: Ana Ivanovic/instagram

Bastian Schweinsteiger verließ damals wohl grad den FC Bayern

Als das Foto entstanden ist, könnte es sich um den Zeitraum nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United handeln. Bastian Schweinsteiger war im Sommer 2015 nach insgesamt 17 Jahren beim deutschen Rekordmeister auf die Insel gewechselt. Zum Jahreswechsel 2020 beendete er seine aktive Karriere bei Chicago Fire.

Ana Ivanovic ging da ebenfalls noch ihrer Sportberufung nach und war im Welt-Tennis der Damen unterwegs. In jenem Jahr 2015 erreichte sie sogar noch mal das Halbfinale der French Open. Ivanovic stand seinerzeit erstmals seit sieben Jahren wieder in einem Halbfinale eines Major-Events. Im Dezember 2016 legte die gebürtige Serbin den Schläger endgültig beiseite.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic jetzt gestandene Eltern

Acht Jahre nach dem Australien-Schnappschuss hat sich für Schweinsteiger und Ivanovic die Welt um 180 Grad gedreht. Inzwischen lebt das Sport-Traumpaar mit den drei gemeinsamen Kindern überwiegend in einer Villa im österreichischen Westendorf. „So jung und schön... jetzt stolze Eltern von drei Kindern“, schreibt eine Instagram-Abonnentin zu dem Bild. (aoe)