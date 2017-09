Ter Stegen will mit Barca "um alle Titel kämpfen"

Juventus Turin zu Gast

+ © Matthias Oesterle Startet mit dem FC Barcelona gegen Juventus Turin in die Champions-League: Marc-Andre ter Stegen. Foto: Matthias Oesterle © Matthias Oesterle

Barcelona (dpa) - Nationaltorwart Marc-André ter Stegen will mit dem FC Barcelona siegreich in die Champions-League-Saison starten. "Wir streben keine Revanche an, wir wollen aber gewinnen", sagte ter Stegen vor dem Duell mit Juventus Turin im heimischen Camp-Nou-Stadion (Dienstag/20.45 Uhr).