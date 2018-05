Bremer Mittelfeld-Ass nach Dortmund? Die Anzeichen verdichten sich

Bedient sich Borussia Dortmund bei Werder Bremen? Die Anzeichen, dass ein Mittelfeldspieler von der Weser in den Pott wechseln könnte, verdichten sich.

Bremen/Dortmund - Die Anzeichen für einen Wechsel von Werder Bremens Mittelfeldspieler Thomas Delaney zu Borussia Dortmund verdichten sich. Der 26-Jährige bekräftigte in einem Interview der dänischen Zeitung Ekstra Bladet, dass der mögliche Schritt zu dem Champions-League-Teilnehmer "interessant" für ihn sei. Delaney hatte sich zuvor noch nicht konkret zu einem möglichen neuen Arbeitgeber geäußert. Als mögliche Ablöse sind rund 20 Millionen Euro im Gespräch (Alle Transfernews und Gerüchte zum BVB gibt es hier bei wa.de*).

Für Delaney ist Dortmund einer der beiden besten Klubs in Deutschland, sagte der Däne: "Sie spielen um die Meisterschaft, Pokalsiege und in der Champions League. Für mich gehören sie zu den Top 10 in der Welt. Natürlich ist es ein interessanter Klub für mich." Laut Angaben des Ekstra Bladet hofft Delaney, dass seine Zukunft schon vor der Abreise zur WM in Russland am 11. Juni geklärt ist.

Werders Geschäftsführer Frank Baumann hatte zuletzt angedeutet, dass der Führungsspieler seinen Klub verlassen könnte. "Es ist so, dass sich der ein oder andere interessierte Klub bezüglich eines Wechsels gemeldet hat. Wir sind in Gesprächen", sagte Baumann der Bild.

Der Manager hatte Delaney Anfang 2017 verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet. Für den BVB würde ein Transfer daher kostspielig werden.

SID

