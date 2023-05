Thomas Müller denkt angeblich an Wechsel: Sogar „Transfer innerhalb der Bundesliga“ ein Thema?

Von: Alexander Kaindl

Thomas Müller muss beim FC Bayern München aktuell immer wieder auf der Bank Platz nehmen. Jetzt soll angeblich sogar ein Wechsel ein Thema sein.

München – Kommt es wirklich zum undenkbaren Szenario beim FC Bayern München? Thomas Müller ist unter Thomas Tuchel nur noch selten erste Wahl. Selbstredend werden da Gerüchte um einen Abschied des Urgesteins laut. Es soll offenbar schon Interessenten für den Offensivmann geben.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze Marktwert: 18 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Thomas Müller vor Abschied vom FC Bayern München?

Die Sport Bild titelt in ihrer Ausgabe vom 10. Mai: „Müller denkt an Wechsel“. Dazu ist ein großes Bild des 33-Jährigen auf dem Cover abgebildet, das ihn – auf der Ersatzbank sitzend – in nachdenklicher Pose zeigt. Ist nach 23 Jahren beim FC Bayern nun tatsächlich im kommenden Sommer Schluss?

Ursprünglich soll der Plan gewesen sein, dass Müller bis zum 30. Juni 2024 Profifußball spielt. Deshalb wurde sein Kontrakt vor einem Jahr noch bis zu diesem Zeitpunkt verlängert. Der Weltmeister wäre mit Vertragsende beinahe 35 Jahre alt – aus der Ferne betrachtet ein schönes Alter, um eine epische Karriere zu beenden.

Wie geht es für Thomas Müller beim FC Bayern München weiter? © ActionPictures / Imago

Müller-Abschied? „Nicht mal ein Transfer innerhalb der Bundesliga soll ausgeschlossen sein“

Weil Neu-Trainer Tuchel ihn trotz öffentlicher Rückendeckung („Ich liebe Thomas Müller“) aktuell aber immer seltener in die Startelf beruft, soll es Zweifel bei Müller geben. Auch die Wertschätzung innerhalb des Klubs soll eine Rolle spielen.

Die Sport Bild, namentlich „Bayern-Insider“ Christian Falk, will wissen: „Aufgrund der aktuellen Situation unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel (49) soll Müller jedoch ernsthaft einen Wechsel in Erwägung ziehen. In seiner wohl letzten Saison will sich der Bayer bei einem Klub beweisen, der um Titel spielt. Nicht mal ein Transfer innerhalb der Bundesliga soll von diesen Überlegungen ausgeschlossen sein.“

Thomas Müller bei Dortmund oder Leipzig? Ein Szenario, das nicht seiner DNA entspricht

Eine steile These. Müller-Wechsel innerhalb der Bundesliga – zu einem Verein, der um Titel spielt? Dabei kann es sich realistisch gesehen nur um Borussia Dortmund oder RB Leipzig handeln. Alleine der Gedanke lässt den Bayern-Fan erschaudern. Und abgesehen davon: Abschied von seinem Herzensklub, um sich der großen Konkurrenz anzuschließen – ein Szenario, das nicht der Müller-DNA entspricht.

Aktuell ist der Titelsammler nach außen hin ungewöhnlich still. Völlig klar, dass er mit seiner Rolle nicht zufrieden ist. Dabei ist die Situation nicht komplett neu. Auch unter Ex-Trainer Niko Kovac gab es schon Wechselgerüchte rund um Müller, weil er nur sehr wenig Spielzeit hatte. Die „Notnagel“-Aussage führte dazu, dass es ein Krisengespräch mit den damaligen Bayern-Bossen gab. Der gebürtige Oberbayer wollte weg, sollte sich an der Lage nichts ändern. Es kam anders: Kovac musste kurz darauf gehen, Hansi Flick übernahm. Die weitere Erfolgsgeschichte ist bekannt.

Angeblich gibt es zwei USA-Angebote für Müller, auch Saudi-Arabien soll interessiert sein

Und jetzt? Laut Sport Bild soll Müller es leid sein, seinem mittlerweile neunten Bayern-Trainer beweisen zu müssen, wie wertvoll er für das Team ist. Offenbar liegen ihm zwei Angebote aus den USA vor, auch Saudi-Arabien soll interessiert sein. Dass Müller wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi (angeblich) in die Wüste wechselt, scheint ebenfalls schwer vorstellbar.

Ein Topklub in Europa soll es sein. Einer, der um Titel spielt. Eigentlich der FC Bayern. Aber wenn es dort nicht geht – vielleicht wird es ja doch noch ein Abenteuer zum Karriere-Ausklang? So wie Robert Lewandowski beim FC Barcelona, der den Münchnern aktuell aus der Ferne die Daumen drückt? So wie Bastian Schweinsteiger – gerade wieder Vater geworden –, den es erst zu Manchester United und dann in die USA zog?

Zukunft von Thomas Müller bleibt ungewiss

Manchester ist das Stichwort: Dort hätte Müller schon einmal landen können. Auch von AC und Inter Mailand soll es schon einmal Interesse gegeben haben. Fakt ist in diesem Mai 2023, den man in München gänzlich anders geplant hatte: Die Müller-Zukunft ist aktuell wackliger denn je. (akl)