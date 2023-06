„Radio Müller“ hat Sendepause: Lisa Müller klebt Mann Thomas den Mund zu

Von: Sascha Mehr

Thomas Müller genießt die Sommerpause mit Ehefrau Lisa, die zu unorthodoxen Mitteln greift, um ihren Mann vom Reden abzuhalten.

München – Eine turbulente Saison in der Fußball-Bundesliga ist seit drei Wochen vorbei und die Spieler der einzelnen Klubs befinden sich im wohlverdienten Urlaub. Dem FC Bayern München gelang am Ende einer enttäuschenden Spielzeit zumindest noch der Gewinn der deutschen Meisterschaft, ohne die die Stimmung der Bayern-Stars im Urlaub wahrscheinlich nicht die beste gewesen wäre.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 Verein: FC Bayern München Position: Hängende Spitze

FC Bayern: Die Müllers entspannen in der Sonne

So aber können Manuel Neuer, Leon Goretzka und Co. die Ferien mit einem guten Gefühl genießen und versuchen, sich bestmöglich zu erholen und den Akku wieder aufzuladen, bevor die Vorbereitung auf die kommende Saison startet. Thomas Müller genießt die freie Zeit mit seiner Frau Lisa, die während der Saison aufgrund der zahlreichen Spiele des FC Bayern regelmäßig auf ihren Ehemann verzichten muss.

Offenbar hat Thomas großen Redebedarf bei seiner Lisa, die aber viel lieber die Ruhe in der Sonne genießen will. Kurzerhand schnappt sie sich Augenpads und klebt sie ihrem Ehemann einmal quer über den Mund. Thomas macht große Augen, als er den Maulkorb verpasst bekommt. Lisa scheint zufrieden und zeigt lächelnd den Daumen nach oben in die Kamera.

Thomas Müller (l.) und seine Frau Lisa. © Instagram/Lisa Mülller

„Liebe Luise, vielen lieben Dank für deinen Vorrat an Eyepads, sie waren nicht nur für meine Augen super entspannend, sondern auch für meine Ohren – nicht wahr“, lautet Lisa Müllers Statement dazu unter dem Bild, das sie bei Instagram postete. Außerdem setzte sie dazu den Hashtag „Radio Müller“.

FC Bayern: Lisa verbietet Thomas den Mund

„Radio Müller“ ist seit längerer Zeit der Spitzname von Thomas Müller beim FC Bayern München. Grund dafür ist, dass der Offensivspieler ständig redet – auf und neben dem Platz. Bekommen hat er den Spitznamen von der Co-Trainer-Legende Hermann Gerland, als dieser noch beim deutschen Rekordmeister tätig war.

Die Fans der Müllers finden die Idee von Lisa äußerst lustig. „Radio Müller hat Sendepause. Die Kollegen ordern gerade wie wild“, schreibt ein User unter den Beitrag. Ein anderer ist erstaunt, dass Thomas mal ruhig ist: „Dass Thomas‘ Mund mal geschlossen ist, das ist ja mal ganz was Neues.“ Drei Wochen hat das Paar noch Zeit zu entspannen, dann startet die Vorbereitung beim FC Bayern und Lisas Ohren können sich wieder erholen. (smr)