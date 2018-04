Ticker: AS Rom im Champions-League-Halbfinale zu Gast beim FC Liverpool

Am Dienstagabend trifft der FC Liverpool auf den AS Rom. Hier gibt es die Partie im Live-Ticker.

Am Dienstagabend empfängt der FC Liverpool die AS Rom zum ersten Akt des Champions-League-Halbfinals. In unserem Live-Ticker erfahren Sie alles zur Kracher-Begegnung.

Anpfiff ist am Dienstag um 20.45 Uhr.

Vorbericht: FC Liverpool - AS Rom

Es ist die Neuauflage des Endspiels von 1984: Der FC Liverpool und die AS Rom stehen sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions-League gegenüber. Damals siegte der FC Liverpool knapp im Elfmeterschießen, und auch heute gehen die Reds an der heimischen Anfield Road favorisiert in die Partie. Wie wenig man sich von seinem vermeintlichen Favoriten-Status und individueller Überlegenheit auf dem Papier kaufen kann, zeigten jedoch ausgerechnet die beiden Mannschaften im Viertelfinale. Während der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool den haushohen Dominator der heimischen Premier League aus dem blauen Teil Manchesters in zwei Spielen besiegte, gelang den Römern die wohl größte Sensation der diesjährigen Champions-League-Saison: Zuhause drehte man gegen den großen FC Barcelona eine 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel.

Klopp warnt den Römern

Dementsprechend pikiert reagiert auch Jürgen Klopp auf die Verunglimpfung der AS Rom als vermeintliches „Glückslos“: „Wenn jemand glaubt, dass es das einfachste Los ist, kann ich dieser Person auch nicht helfen", sagte der Trainer der Reds auf einer Pressekonferenz. „Die haben offensichtlich nicht die beiden Spiele gegen Barcelona gesehen." Mit ihrer stabilen Defensive, tiefstehenden Ketten und hohen Bällen zur Überbrückung des Mittelfelds verfügt die Roma nämlich über genau die richtigen Werkzeuge, um Klopps Pressing-Maschinerie weh zu tun.

Salah wechselte die Fronten

Die Generalprobe ist den Römern schon einmal gelungen. Gegen SPAL Ferrara siegte man auswärts souverän mit 3:0. Liverpool kam gegen West Bromwich Albion hingegen nicht über ein Unentschieden hinaus - verspielte dabei einen Zwei-Tore-Vorsprung und brachte Klopp damit auf die Palme.

Liverpools Toptorjäger und frisch gekürter Spieler des Jahres in England ging in der letzten Saison noch auf Seiten der Römer auf Torejagd, wechselte erst im letzten Sommer für etwa 42 Millionen Euro an die Mersey. Bei den Gästen aus der „Ewigen Stadt“ ist mit Edin Dzeko ein alter Bekannter aus der Bundesliga treffsicherster Akteur.