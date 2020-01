Ticker: Eintracht in Florida angekommen - Probleme bei Kamada

Eintracht Frankfurt bereitet sich in Florida auf die Rückrunde vor. Wir berichten im Ticker aus dem Trainingslager der SGE.

Update, 3. Januar, 2020, 11.03 Uhr: Während die Nord- und Südamerikaurlauber der Eintracht, unter anderem Keeper Kevin Trapp, Stürmer Goncalo Paciencia, Kapitän David Abraham und der Hinrundendauerverletzte Jonathan de Guzman, schon im Gym des Trainingscamps ihre Muskeln formten, und davon natürlich fleißig Bilder posteten, schwebte der Rest der Truppe gerade noch nach Florida ein – und das aus allen Himmelsrichtungen. So waren beim Direktflug von Frankfurt nach Tampa neben dem Trainerteam um Chef Adi Hütter sowie Sportdirektor Bruno Hübner nur noch die drei Spieler Sebastian Rode, Timothy Chandler und Makoto Hasebe an Bord. Die weiteren Kicker nahmen eine andere Maschine und somit einen Zwischenstopp in Atlanta in Kauf. Der Grund: Der Direktflug hatte zu wenige Plätze auf den bequemen Premiumsitzen verfügbar, auch das Eintracht-Medienteam und die Analysten mussten in die Holzklasse ausweichen.

Update, 3. Januar 2020, 10.56 Uhr: Vier Torhüter und 22 Feldspieler wollte Eintracht-Trainer Adi Hütter eigentlich mit ins Trainingslager nach Florida nehmen - schon vorab gab es aber einen Ausfall. Daichi Kamada hat’s erwischt. Der Japaner sei nach seiner Rückkehr aus der Heimat noch „geschlaucht“, hieß es offiziell von der Eintracht. Er meldete sich vor dem Abflug krank, Magen-Darm. Der Spielmacher will in den kommenden Tagen aber noch nachreisen, sollte er sich rasch erholen.

Eintracht Frankfurt: Probleme bei Einreise in die USA

Erstmeldung, 3. Januar 2020, 9.33 Uhr: Florida - Die Frankfurter Eintracht hat das Trainingslager in Florida bezogen. Vom Flughafen aus ging es zehn Stunden über den Atlantik in die USA. Die Einreisemodalitäten in den Vereinigten Staaten verliefen nicht ganz unkompliziert, denn Timothy Chandler und Makoto Hasebe wurden von den US-Behörden als "nicht vertrauenswürdig" eingestuft. Das wurde auf der Bordkarte des Duos mit "SSSS" ("Secondary Security Screening Selection") markiert.

Eintracht Frankfurt: Trainingslager bis zum 10. Januar

Bis zum 10. Januar weilt die SGE in Florida, bevor es zurück in die hessische Heimat geht. Die Trainingsbedingungen sind optimal, wie auch Fredi Bobic findet: „Wir haben im vergangenen Jahr sehr gute Bedingungen in Florida vorgefunden und konnten uns dort optimal auf die Rückrunde vorbereiten.“

Von Daniel Schmitt und Sascha Mehr