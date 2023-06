Nächste DFB-Blamage: Deutschland verliert gegen Polen

Von: Christoph Wutz

Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen die Ukraine trat Deutschland zum Testspiel in Polen an. Der Live-Ticker zur Partie in Warschau zum Nachlesen.

+++ Fazit: Deutschland verliert das zweite von drei Testspielen im Juni! Das Team von Hansi Flick unterliegt Polen mit 0:1. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte, in der die DFB-Elf nach einer Ecke in Rückstand geriet, kam sie in der zweiten Halbzeit sehr stark aus der Kabine.

Allerdings verhinderten das Gebälk und der herausragende polnische Schlussmann Wojciech Szczesny den Ausgleich. Insgesamt hätte das DFB-Team zumindest ein Unentschieden verdient gehabt, blieb aber unter dem Strich nicht zu zwingend genug. Am Dienstag steht das nächste Spiel für Deutschland an, in Gelsenkirchen heißt der Gegner Kolumbien.

Enttäuschte Gesichter: Die deutsche Nationalmannschaft um Kai Havertz verlor mit 0:1 gegen Polen. © Imago / Schüler

Polen – Deutschland 1:0 (1:0)

Aufstellung Polen: Szczesny – Bereszynski (73. Bereszynski), Kiwior, Bednarek, Kedziora – S. Szymanski (46. Linetty), Zielinski (65. Slisz), Blaszczykowski (17. Skoras), D. Szymanski (76. Bielik), Kaminski – Lewandowski (46. Milik) Aufstellung Deutschland: ter Stegen – Kehrer, Rüdiger, Thiaw (86. Wolf) – Henrichs (68. Sané), Can, Kimmich (80. Goretzka), Hofmann (46. Gosens) – Musiala (68. Füllkrug), Wirtz (80. Brandt) – Havertz Tore: 1:0 Kiwior (31.)

Deutschland verzweifelt an Szczesny: DFB-Elf verliert gegen Polen

90. Minute +5: Das Spiel ist aus! Polen gewinnt mit 1:0 gegen Deutschland.

90. Minute + 3: Vor allem Brandt probiert es hier immer wieder, aber vergebens. Da ist kein Durchkommen für Deutschland.

90. Minute: Fünf Minuten werden nachgespielt.

90. Minute: Brandt flankt auf Goretzka, der per Kopf zum Abschluss kommt. Aber wieder ist der polnische Torhüter hervorragend zur Stelle. Das DFB-Team findet seinen Meister im Keeper von Juve.

88. Minute: Nicht der Ausgleich! Szczesny hält überragend gegen den soeben eingewechselten Wolf. Der Ball war wohl knapp nicht über der Torlinie, da fehlten Zentimeter.

86. Minute: Thiaw geht raus, Wolf kommt beim DFB-Team.

82. Minute: Polen mal mit einem Konter. Kaminski tankt sich auf links ganz stark durch. Der Wolfsburger legt nach innen ab auf Frankowski, der sich aber unglücklich selbst an die Hand schießt. Die Situation wird abgepfiffen.

80. Minute: Und auch Flick zieht nochmal zwei Wechseloptionen: Brandt und Goretzka kommen für Wirtz und Kimmich in die Partie, das zentrale Mittelfeld stellt sich fast komplett neu auf.

78. Minute: Thiaw fast mit dem Ausgleich! Nach einem Kimmich-Freistoß legt Rüdiger per Kopf ab. Thiaw dreht sich und zieht ab. Aber Szczesny macht sich ganz lang und fischt den Ball aus dem langen Eck. Der polnische Keeper bringt Deutschland zum Verzweifeln.

76. Minute: Erneuter Wechsel bei Polen: Bielik ersetzt Szymanski.

73. Minute: Auch die Polen bringen frisches Personal: Frankowski kommt für Bereszynski.

68. Minute: Zwei Wechsel bei Deutschland: Füllkrug und Sané sollen die Offensive weiter beleben, Musiala und Henrichs verlassen den Platz. Die personellen Veränderungen dürften mit einer Systemumstellung hin zu einer Viererkette und einem Doppelsturm einhergehen.

Deutschland gegen Polen noch immer in Rückstand: DFB-Team droht nächste Blamage

66. Minute: Havertz mit dem nächsten Abschluss, diesmal rechts im Strafraum. Wirtz bedient seinen ehemaligen Kollegen bei Leverkusen, der einen Haken schlägt, den Ball dann aber nicht richtig trifft. Sichere Beute für den polnischen Schlussmann. Deutschland ist hier nicht zwingend genug, dem DFB-Team droht die nächste Blamage nach dem Unentschieden gegen die Ukraine.

65. Minute: Wechsel bei der Heimmannschaft: Zielinski verlässt das Feld. Für den italienischen Meister kommt Slisz ins Spiel.

61. Minute: Deutschland schwimmt jetzt wieder ein bisschen. Polen kommt immer wieder zu Entlastungsangriffen, bislang aber noch ohne Erfolg.

57. Minute: Nach einem Eckball entscheidet der israelische Schiedsrichter auf Handelfmeter. Nach Ansicht der Videobilder revidiert er die Entscheidung aber zurecht, Rüdiger hatte Bednareks Rücken angeköpft.

56. Minute: Vor allem Gosens Auswechslung macht sie hier bislang bezahlt. Er bringt viel Schwung in das deutsche Spiel.

55. Minute: Erneut zieht Kimmich aus der Distanz ab, diesmal mit rechts. Sein strammer Schuss geht aber knapp über das polnische Gehäuse.

51. Minute: Die nächste gute Gelegenheit: Kimmich mit einem tollen Ball auf Linksaußen Gosens. Der zieht in die Mitte und legt scharf ab, der Ball kann aber noch knapp vor Havertz zur Ecke geklärt werden. Deutschland macht hier jetzt richtig Druck, der Ausgleich liegt in der Luft!

Kimmich trifft nur die Latte: Deutschland kommt gegen Polen stark aus der Kabine

48. Minute: Kimmich an die Latte! Direkt nach der vorangegangenen Möglichkeit versucht es der Bayern-Star aus der Distanz und trifft mit einem herrlichen Schlenzer nur den Querbalken! Da hätte der polnische Keeper keine Chance gehabt!

48. Minute: Die Chance für Deutschland! Nach einem tollen Chipball in die Tiefe von Rüdiger legt Havertz ab. Gosens kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, Szczesny pariert aber stark.

46. Minute: Auch bei Polen gibt es zwei Veränderungen. Lewandowski und Sebastian Szymanski verlassen den Rasen, Milik und Linetty kommen rein.

46. Minute: Weiter geht‘s! Deutschland wechselt! Jonas Hofmann bleibt in der Kabine, für ihn kommt Inter Mailands Robin Gosens in die Partie. Er spielt links, Henrichs geht jetzt auf Hofmanns rechte Seite.

+++ Die deutsche Mannschaft ist schon wieder recht früh zurück aus der Kabine. In einigen Augenblicken geht es weiter, Hansi Flick hat wohl eine klare und knappe Halbzeitansprache gehalten.

Polens Jakub Kiwior (l.) bejubelte seinen Führungstreffer in der 31. Minute. Deutschlands Kai Havertz (r.) ist bedient. © Imago / Fotostyk

45. MInute + 3: Halbzeit! Schiedsrichter Grinfeld lässt die Polen noch einen Freistoß ausführen. Dieser bringt aber nichts ein und so bittet der Referee die Mannschaften beim Stand von 1:0 für die Gastgeber in die Kabinen.

45. Minute + 1: Drei Minuten werden nachgespielt.

Polen energischer: Deutschland nach Rückstand verunsichert

45. Minute: Hofmann mit einem krassen Fehlpass, nicht der erste auf deutscher Seite heute. Der Ball landet bei Lewandowski, der aus rund 20 Metern schon zum Schuss ausholen will. Aber wieder ist Thiaw da und bietet dem Superstar Paroli. Toller Auftritt bislang vom Mailänder. Abgesehen davon ist Polen aber energischer in den Zweikämpfen. Die Deutschen wirken jetzt ein Stück weit verunsichert, einzig Thiaw macht ein souveränes Spiel.

43. Minute: Polen wieder nach einer Ecke: Wirklich gefährlich wird es nicht, ter Stegen haut aber am Ball vorbei. Es gibt wieder Eckstoß für Polen, der bringt aber nichts ein.

38. Minute: Das DFB-Team macht jetzt mehr Druck und geht verstärkt in die Offensive. Allerdings wird es dabei kaum zwingend, Polen steht gut und lauert auf Konter.

34. Minute: Nach einem hohen Ball ist es wieder Havertz: Der Offensivmann von Chelsea pflückt den Ball rechts im Strafraum aus der Luft, kommt zum Abschluss, aber der polnische Keeper ist zur Stelle.

Nach ersten deutschen Chancen: Polen geht per Ecke in Führung

31. Minute: Toooooor für Polen! Nach der Druckphase der Deutschen wird Kiwior bei einem Eckball freigeblockt und kommt zum Kopfball. Ter Stegen macht sich sehr lang, hat aber gegen den sehr gut platzierten Aufsetzer-Kopfball keine Chance. Kehrer sieht dabei nicht gut aus. 1:0 für Polen!

Deutschland geriet gegen Polen nach einem Eckball in Rückstand. © Imago / Fotostyk

29. Minute: Auch die folgende Ecke wird sehr gefährlich. Kimmich bringt den Ball rein, der von Thiaw und einem Polen in Richtung der Torauslinie kullert. Can grätscht knapp vor dem Aus hinein, seine Hereingabe aus wenigen Metern wird abgefälscht und rauscht an Szczesny vorbei vor die Linie. Dort wird der Ball aber von der polnischen Verteidigung geklärt.

28. Minute: Havertz mit der ersten guten Chance: Nach einem Umschaltmoment zieht er von links nach innen und kommt aus rund 18 Metern zum Abschluss. Szczesny taucht aber

27. Minute: Die Polen stehen hier sehr tief. Die DFB-Elf hat zwar viel den Ball, hat aber keine Ideen gegen das Defensiv-Bollwerk der Gastgeber. Bislang fehlen hier die wirklich spannenden Momente.

23. Minute: Und auch Deutschland kommt erstmals zum Abschluss: Thilo Kehrer versucht es aus rund 25 Metern aus halbrechter Position, sein Schuss ist aber zu unplatziert und landet in den Armen des polnischen Keepers.

22. Minute: Erste Großchance im Spiel: Kaminski wird über links geschickt und scheitert aus spitzem Winkel an ter Stegen. Anschließend kommt Lewandowski noch zum Abschluss, sein Schuss geht aber daneben. Ein mögliches Tor hätte ohnehin nicht gezählt, Kaminski stand vorher im Abseits.

Er hätte beinahe noch ein Tor gegen Deutschland erzielt: Polen-Star Blaszczykowski unter Tränen verabschiedet

16. Minute: Nach 16 Minuten wird es emotional: „Kuba“ Blaszczykowski wird ausgewechselt. Er verneigt sich vor dem Publikum und verlässt unter lauten „Blaszczykowski“-Sprechchören das Feld. Das Spiel wird kurz unterbrochen, die polnische Mannschaft steht Spalier für den einstigen Bundesliga-Star. Auf dem Weg in die Kabine umarmt er seine beiden kleinen Kinder und seine Frau. Viele Tränen fließen. Sehr schöne Momente hier in Warschau! Nach rund zwei Minuten geht das Spiel weiter.

15. Minute: Thiaw glänzt in der Verteidigung erstmals. Blaszczykowski wird in der Spitze geschickt und wäre durch gewesen, er war bereits im Strafraum. Thiaw zieht aber an und läuft den polnischen Kapitän souverän ab. Das wäre ein traumhafter Abschied für den Ex-Dortmunder gewesen

11. Minute: Erste annähernde Offensivaktion über Rechtsaußen Jonas Hofmann. Er wird auf der rechten Seite steil geschickt, hat Platz. Die Flanke des Gladbachers verrutscht ihm dann aber deutlich und landet im Toraus.

Viel Ballbesitz, keine Chancen: Deutschland startet bedacht gegen Polen

9. Minute: Deutschland versucht, sich durchzukombinieren. Aber das polnische Bollwerk um Jan Bednarek steht sehr sicher.

6. Minute: Polen kommt nach einem Eckball erstmals vor das deutsche Tor. Das Spielgerät fliegt an den Fünfmeterraum, ter Stegen erwischt den Ball nicht richtig. Die Szene war aber bereits abgepfiffen worden.

4. Minute: Ein erster langer Ball in die Spitze zu Kai Havertz kommt nicht an, Wojciech Szczesny packt sicher zu.

2. Minute: Deutschland ist hier erst einmal auf Ballbesitz bedacht. Die DFB-Elf will das Spiel ruhig aufbauen. Das wird vom polnischen Publikum früh mit einem Pfeifkonzert begleitet.

1. Minute: Der Ball rollt in Warschau!

Emotionale Szenen: Polen-Star „Kuba“ wird vor Deutschland-Spiel verabschiedet

Update, 20.44 Uhr: Wenige Augenblicke vor Anpfiff wird es emotional: Jakub „Kuba“ Blaszczykowski wird unter tosendem Applaus verabschiedet. Die Fans feiern den ehemaligen Dortmunder mit Sprechchören. Er wird die polnische Auswahl heute als Kapitän auf das Feld führen.

Update, 20.39 Uhr: Gleich geht es los in Warschau! Wir sind sehr gespannt, wie die neu zusammengemischte deutsche Elf in Polen performt.

„Sehr abgeklärter“ Thiaw feiert Nationalmannschafts-Debüt: Deutschland gegen Polen live

Update, 20.33 Uhr: Milans Malick Thiaw feiert heute sein Debüt für die Nationalmannschaft. Flick begründete gegenüber der ARD vor dem Spiel die Entscheidung, dem jungen Innenverteidiger das Vertrauen zu schenken: „Er ist sehr abgeklärt für sein Alter“, sagte Flick über den Ex-Schalker. Thiaw habe „sehr viel Selbstvertrauen“, erklärte Flick. Der Youngster soll der deutschen Abwehr Stabilität verleihen, die nur in zwei der letzten 14 Spiele ohne Gegentor blieb.

Update, 20.08 Uhr: Bei den Polen gibt es wenige Überraschungen. Wie angekündigt bekommt Ex-Bundesliga-Star Jakub „Kuba“ Blaszczykowski seinen letzten großen Auftritt. Er spielt sogar von Beginn an und wird später wohl unter tosendem Applaus ausgewechselt werden. Die einzige Spitze bei den Gastgebern bildet wie erwartet Superstar Robert Lewandowski.

Aufstellung von Deutschland gegen Polen: Flick wechselt neunmal

Update, 19.47 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Bundestrainer Hansi Flick wechselt im Vergleich zum 3:3 gegen die Ukraine am Montag neunmal! Anders als zuletzt spielt Deutschland wohl wieder mit einer Dreierkette, zudem offenbar mit nur einem Stürmer. Bekleiden wird die vorderste Position Kai Havertz, der für Niclas Füllkrug beginnt.

In der Außenverteidigung laufen Thilo Kehrer und Benjamin Henrichs auf. Emre Can bekommt seine Chance von Anfang an im defensiven Mittelfeld, davor wirbelt Jamal Musiala. Überraschend stehen außerdem die beiden Youngster Malick Thiaw, der sein Debüt feiert, und Florian Wirtz in der Startelf. Angeführt wird das DFB-Team von Kapitän Joshua Kimmich.

Update, 19.20 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Orel Grinfeld aus Israel. Unterstützt wird er dabei von zwei Landsleuten. Der vierte Offizielle und der Video-Referee kommen aus Polen.

Vor Länderspiel in Warschau: Deutschland erst mit einer Niederlage gegen Polen

Update, 19.01 Uhr: Bislang trafen beide Länder 21 Mal aufeinander. In 13 Partien hieß der Sieger Deutschland, sieben Spiele endeten unentschieden. Polen gewann bis dato nur einmal gegen das DFB-Team – vor rund neun Jahren in der EM-Qualifikation (2:0). Spielort damals war auch das Nationalstadion in Warschau. Ein gutes Omen für die polnische Auswahl?

Erstmeldung vom 16. Juni, 17.54 Uhr: Warschau – Noch 363 Tage bis zur Heim-EM 2024: Für die deutsche Nationalmannschaft wird es langsam aber sicher ernst mit Blick auf das Turnier im eigenen Land. Im Juni stehen drei Testspiele an. Eines davon am Freitagabend, wenn die DFB-Elf in Warschau auf Polen trifft. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im polnischen Nationalstadion. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick steht nach dem letzten Auftritt unter Druck und möchte ein anderes Gesicht zeigen.

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft Erstes Länderspiel: Am 5. April 1908 gegen die Schweiz (Endstand: 3:5) Größte Erfolge: 4x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014), 3x Europameister (1972, 1980, 1996) Rekordnationalspieler: Lothar Matthäus (150 Länderspiele) Aktueller Trainer: Hansi Flick (seit 2021)

DFB-Team heute gegen Polen im Live-Ticker: Nationalelf unter Druck

Das 3:3-Remis gegen die Ukraine war für Deutschland wenig zufriedenstellend. Beim 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte lief im Weserstadion nicht allzu viel rund – trotz der frühen Führung durch Niclas Füllkrug nach sechs Minuten. Nachdem die Ukraine den Rückstand in einen 3:1-Vorsprung umgemünzt hatte, mühte sich die DFB-Elf erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Mit den Polen wartet am Freitagabend ein starker Gegner auf die Nationalelf, die bereits ordentlich unter Druck steht. Das Testspiel gegen die Mannschaft um Barca-Star Robert Lewandowski wird dem DFB-Team zeigen, wo es ein Jahr vor dem Turnier im eigenen Land steht. „Wir sind absolut überzeugt von unserem Weg. Wir sind überzeugt davon, dass wir im Juni eine Mannschaft stehen haben, die mit Sicherheit top vorbereitet ist auf die EURO“, sagte Flick vor der Partie mit Blick auf die EM in Deutschland 2024. „Wir müssen da durchgehen“, führte er weiter aus, „und die Mannschaft ist bereit, da mit durchzugehen.“

Joshua Kimmich und die deutsche Nationalmannschaft wollen gegen Polen ein anderes Gesicht als zuletzt zeigen. © Imago / Sven Simon

Polen gegen Deutschland heute live: Flick fordert „die Basics“

Im Spiel im Nachbarland erwartet der Bundestrainer von seinen Spielern aber eine andere Herangehensweise als zuletzt gegen die Ukraine. „Die Basics müssen da sein. Wie gehe ich in die Zweikämpfe, wer sichert ab? Es geht darum, unter Druck Bälle zu behaupten“, forderte Flick unmissverständlich. Diese Grundtugenden hatte die DFB-Elf am Montagabend vermissen lassen – und das hatte ihr der Bundestrainer in einer Brandrede deutlich gemacht.

Sicher nicht mit auf dem Platz stehen wird dabei der frischgebackene Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan, der erst vor wenigen Tagen mit Manchester City triumphiert hatte. Er ist zwar inzwischen im Kreise der Mannschaft, aber soll erst am Dienstag gegen Kolumbien auflaufen. Den Anführer wird dafür Joshua Kimmich geben müssen, dem Flick nach heftiger Kritik von außen jetzt den Rücken stärkte: „Jo hat eine Mentalität, er will immer siegen. Dafür tut er alles, in jedem Training, in jedem Spiel“, verteidigte der Nationalcoach seinen ehemaligen Bayern-Schützling.

Auftritt der DFB-Elf im Live-Ticker: Ex-Bundesliga-Star mit emotionalem Abschiedsspiel für Polen

Auf Seiten der Gastgeber wird die Partie für einen alten Bekannten zum letzten Auftritt im Nationaldress: Der ehemalige Dortmunder und Wolfsburger Jakub „Kuba“ Blaszczykowski absolviert sein 109. und zugleich letztes Spiel für Polen. Er wird wohl von der Bank kommen.

Vor rund 56.000 Fans feiert der 37-Jährige gegen Deutschland seinen emotionalen Abschied aus dem Team von Fernando Santos. Dieser kündigte überdies an, einige Stammkräfte zur Schonung auf der Bank zu lassen – schließlich steht für Polen am Dienstag ein Spiel in der EM-Qualifikation gegen Moldawien an. Der portugiesische Nationaltrainer hatte sich im Vorfeld eigentlich einen schwächeren Gegner als die DFB-Elf gewünscht – muss nun aber mit Deutschland vorliebnehmen. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Polen hier im Live-Ticker. (wuc)