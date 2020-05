Timo Werner: RB-Coach Nagelsmann will Stürmerstar „mit Taten“ überzeugen - und zieht Lewandowski-Vergleich

Wo spielt Timo Werner in der kommenden Saison? Der FC Bayern und Liverpool gelten als Kandidaten - allerdings hat RB nun eine deutliche Ansage gemacht.

Timo Werner wird mit dem FC Bayern und Liverpool in Verbindung gebracht.

wird mit dem und in Verbindung gebracht. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff äußerte sich nun zur Ausstiegsklausel.

äußerte sich nun zur Ausstiegsklausel. Werners Vertrag bei dem Bundesligisten* läuft noch drei Jahre.

Update vom 29. Mai, 18.45 Uhr: Die Transfergerüchte um RB Leipzigs Topstürmer Timo Werner ließen auch nach der Spielunterbrechung in der Bundesliga* nicht ab, denn der 24-Jährige traf in drei Partien dreimal und schraubte seine Torausbeute in der laufenden Spielzeit auf 24 Treffer hoch.

Timo Werner: Trainer Nagelsmann will ihn mit Taten überzeugen - und zieht FCB-Vergleich

Sein Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich in einer Online-PK zum Verbleib des Goalgetters und will den Nationalspieler lieber „mit Taten“ als Worten zu einem Verbleib bei den Sachsen bewegen. „Timo weiß, was er an Leipzig hat und er weiß hoffentlich, was er an mir hat. Ich weiß, was ich an ihm habe und das zeige ich, (...) darin, dass er jedes Spiel von Anfang an spielt (...) und viele Chancen bekommt, sich weiterzuentwickeln“, meinte der 32-jährige Coach.

Der Spieler müsse spüren, „dass er besser werden kann. Wenn er das nicht spürt, bringt es auch nichts, wenn ich ihn voll labern würde, er solle hierbleiben.“ Der Stürmerstar könnte RB am 15. Juni gegen eine feste Ablöse von rund 60 Millionen Euro verlassen. „Und wenn dann ein Verein kommt und sich mit ihm einigt, dann ist es so, dann können wir eh nichts dran ändern“, weiß Nagelsmann.

Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz, dass er gar nicht wisse, wann die Ausstiegsklausel für Werner in diesem Sommer ausläuft. Der 32-jährige Trainer wirkte dabei genervt und etwas dünnhäutig ob der Nachfragen. Nagelsmann zog einen markanten Vergleich: So sei ein Werner-Abgang für RB Leipzig ungefähr so schmerzhaft, wie wenn die Bayern Robert Lewandowski verlieren würden.

Werners Vertrag gilt noch bis 2023, doch einige Klubs - darunter der FC Liverpool - haben den 24-Jährigen auf der Liste. Jedoch sind die Briten während der Corona-Krise nicht bereit, die Ablöse zu zahlen.

Timo Werner: RB-Geschäftsführer Mintzlaff äußert sich zum Transfer

München - Der FC Bayern wird schon seit Längerem mit ihm in Verbindung gebracht und Jürgen Klopp soll schon ein virtuelles Treffen mit ihm gehabt haben. Noch steht Timo Werner allerdings für drei weitere Jahre bei RB Leipzig unter Vertrag - und der Verein plant nicht, den Interessenten bei einem möglichen Geschäft finanziell entgegenzukommen.

„Wir wollen keinen Spieler unter einem festgelegten Wert abgeben, wenn er länger als ein Jahr Vertrag hat“, so Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber der Sport Bild. Billiger als die festgelegte Ablösesumme von 55 Millionen Euro werde es nicht.

Timo Werner: Hat er sich schon für Liverpool entschieden?

Der deutsche Nationalstürmer liebäugelt angeblich mit einem Wechsel in die Premier League, Spitzenreiter FC Liverpool ziert sich aber wohl noch, die Klausel zu ziehen und würde den Preis lieber drücken. Bei Mintzlaff wird der amtierende Champions-League-Sieger wohl auf taube Ohren stoßen.

+ Bleibt Timo Werner noch länger in Leipzig? © dpa / Jan Woitas

„Generell müssen wir uns immer die Frage stellen: Kann ich einen Spieler noch gleichwertig ersetzen, wenn ich ihn für weniger als eine zuvor festgelegte Summe verkaufe?“ Im Falle Werner müsste RB wohl ein Transfer-Coup gelingen, wenn sie Werner für weniger Geld gleichwertig ersetzen wollen. In 27 Bundesliga-Spielen erzielte der 24-Jährige starke 24 Tore und sieben Assists.

Timo Werner: RB Leipzig könnte die Ablösesumme gebrauchen

RB hat also durchaus das Recht, „tiefenentspannt“ zu sein. Sind die interessierten Vereine nicht bereit, die Ablöse zu zahlen, bleibt der Top-Stürmer in Sachsen. Wird die Ablösesumme bezahlt, könnte RB nachlegen. „Wenn wir keinen Spieler verkaufen, werden wir wenig bis keinen Neuen verpflichten können“, so Mintzlaff weiter.

Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich wohl offensivstarke Außenverteidiger. Die Werner-Aböse könnte da genau richtig kommen. Bis dahin müssen sich Liverpool und Bayern aber noch dazu entschließen, tiefer in die Geldtasche zu gucken. In der Bundesliga kämpft RB weiterhin um die Champions-League-Qualifikation.

Rund um einen anderen Offensiv-Star der Bundesliga gibt es schon mehr Klarheit - der FC Bayern verzichtet darauf, seine Kaufoption zu ziehen. Stattdessen soll der Rekordmeister an einem südamerikanischen Außenverteidiger baggern.

