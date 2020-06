Timo Werner: FC Bayern? Liverpool? Chelsea? Transfer wohl fix - Mega-Gehalt für Leipzig-Star

Timo Werner: Eine Mega-Wende deutet sich im Transfer-Poker an: Der FC Bayern München und der FC Liverpool ziehen wohl gegen den FC Chelsea den Kürzeren.

Timo Werner wird mit dem FC Bayern und Liverpool in Verbindung gebracht.

wird mit dem und in Verbindung gebracht. Aktuell steht Timo Werner bei RB Leipzig unter Vertrag - der Vertrag bei dem Bundesligisten * läuft noch drei Jahre.

bei unter Vertrag - der Vertrag bei dem * läuft noch drei Jahre. Nun soll sich Timo Werner aber für einen Transfer zum FC Chelsea entschieden haben.

Update vom 5. Juni, 7.59 Uhr: Halb Europa ist hinter Leipzigs Topstürmer Timo Werner her, am Ende macht wohl ein Außenseiter das Rennen: Landet der Nationalspieler im Sommer beim FC Chelsea? Beim FC Bayern München und beim FC Liverpool scheint man sich gegen den pfeilschnellen Vollstrecker entschieden zu haben. Die Blues wollen die Ausstiegsklausel von 55 bis 60 Millionen Euro dagegen zum Stichtag ziehen - der ist am 15. Juni.

Chelsea have now agreed a deal in principle to sign Timo Werner from RB Leipzig. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 4, 2020

Aus England gibt es nun die ersten Gerüchte, dass die Londoner den Deal bereits unter Dach und Fach gebracht haben. Geht es jetzt bei Timo Werner also ganz schnell und er verlässt die Bundesliga*? Ein Transfer des Stürmers ist schon seit über einem Jahr Thema - und nun scheint mit dem FC Chelsea ein Verein das Rennen zu machen, der lange Zeit nur in Lauerposition lag.

Timo Werner: Hammer-Wende bei Transfer - Wechsel zum FC Chelsea?

Update vom 4. Juni, 19.00 Uhr: Leipzigs Timo Werner ist auch in der laufenden Bundesliga-Saison einer der Tor-Garanten, was ihn europaweit zu einem begehrenswerten Stürmer macht.

Trotz des großen Interesses des FC Liverpool gab der Tabellenführer der britischen Premier League noch kein Angebot ab, was finanzkräftigere Klubs auf den Plan bringt. Nun deutet sich eine unerwartete Wende an.

Timo Werner: Überraschende Wende im Transfer-Poker - RB-Stürmer wechselt wohl zum FC Chelsea

Wie die Bild (Artikel hinter Bezahl-Schranke) unter Bezug auf eigene Informationen berichtet, soll der schwäbische Knipser vor einem Wechsel zum Londoner Spitzenklub FC Chelsea sein.

Der große Klub um Trainer und Vereinslegende Frank Lampard soll demnach bereit sein, die Ausstiegsklausel von 55 bis 60 Millionen Euro zu zahlen. Dem 24-Jährigen winkt beim Wechsel angeblich ein Kontrakt über fünf Jahre sowie ein jährliches Salär von zehn Millionen Euro brutto.

Good news from @ErikOlePeters (BILD Frankfurt)! We can confirm Chelsea’s pole position in a transfer of Timo #Werner. Lampard wants him and called him many times. Chelsea wants to build up a new project with Werner as the main target. Liverpool is not his first choice. @SPORT1 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 4, 2020

Der FC Bayern München* sowie der Champions-League-Sieger aus Liverpool standen in den vergangenen Wochen bezüglich einer Werner-Verpflichtung im Fokus. Jedoch erlauben Einnahmeverluste im Zuge der Corona-Krise derzeit keine großen Investitionen bei beiden Klubs - beziehungsweise nicht mehrere davon. Bekanntlich buhlt man beim FCB ja weiterhin um Leroy Sané. Was für den FC Chelsea sprechen würde, ist die klare Verjüngung des Kaders unter Lampard. Die Blues planen durch die vergangene Transfersperre mit einer entsprechenden Offensive.

Timo Werner: „Ich kenne seine Gedanken“ - Inter-Boss sorgt für die Überraschung

Update vom 31. Mai, 15.33 Uhr: Während RB Leipzig in der Bundesliga etwas zu schwächeln scheint - die 5-Tore-Gala gegen Mainz mal ausgenommen - nehmen die Spekulationen um ihren treffsichersten Mann noch einmal mächtig Fahrt auf.

Allen voran Jürgen Klopp kurbelt die Gerüchte um einen Transfer auf die Insel gehörig an. Liverpool wird schon des längeren mit dem Nationalspieler in Verbindung gebracht, hadert aber trotz des offensichtlichen Interesses noch immer damit ein Angebot abzugeben.

+ Timo Werner: Zeiht es den Natinalspieler im Sommer nach London? © picture alliance/dpa / Alexander Hassenstein

LFC-Coach Klopp ist das Zaudern nun offenbar leid. Der deutsche Startrainer soll jetzt persönlich auf die Verantwortlichen zugegangen sein und ihnen ins Gewissen geredet haben. Der britische Guardian berichtet, Klopp habe klar gestellt, Timo Werner sei perfekt für sein Team.

Angeblich ist die Unklarheit auch für den Nationalspieler sehr unbefriedigend. Werner warte auf eine Entscheidung der Reds, bevor er sich einen Verein aussuchen wolle, heißt es. Das klingt stark danach, als sei Liverpool seine Wunschadresse.

Timo Werner: „Ich kenne seine Gedanken“ - Inter-Boss sorgt für die Überraschung

„Ich kenne seine Gedanken über seine Zukunft“, verrät plötzlich Inter Mailands Sportdirektor Piero Ausilio. Auch der italienische Spitzenklub war am Stürmerstar dran. Die Betonung liegt hier allerdings auf ‚war‘. „Timo Werner wird nicht zu Inter kommen“, räumt Ausilio ein, „wir werden ihn nicht verpflichten. Ich liebe ihn als Spieler aber wir haben nie Transfer-Gespräche mit ihm geführt.“ Überraschend ehrliche Worte aus Mailand. Wieso man nicht zumindest bei Werner vorfühlte, muss man aber wohl nicht unbedingt verstehen.

Timo Werner: RB-Coach Nagelsmann will Stürmerstar „mit Taten“ überzeugen

Update vom 29. Mai, 18.45 Uhr: Die Transfergerüchte um RB Leipzigs Topstürmer Timo Werner ließen auch nach der Spielunterbrechung in der Bundesliga* nicht ab, denn der 24-Jährige traf in drei Partien dreimal und schraubte seine Torausbeute in der laufenden Spielzeit auf 24 Treffer hoch.

Timo Werner: Trainer Nagelsmann will ihn mit Taten überzeugen - und zieht FCB-Vergleich

Sein Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich in einer Online-PK zum Verbleib des Goalgetters und will den Nationalspieler lieber „mit Taten“ als Worten zu einem Verbleib bei den Sachsen bewegen. „Timo weiß, was er an Leipzig hat und er weiß hoffentlich, was er an mir hat. Ich weiß, was ich an ihm habe und das zeige ich, (...) darin, dass er jedes Spiel von Anfang an spielt (...) und viele Chancen bekommt, sich weiterzuentwickeln“, meinte der 32-jährige Coach.

Der Spieler müsse spüren, „dass er besser werden kann. Wenn er das nicht spürt, bringt es auch nichts, wenn ich ihn voll labern würde, er solle hierbleiben.“ Der Stürmerstar könnte RB am 15. Juni gegen eine feste Ablöse von rund 60 Millionen Euro verlassen. „Und wenn dann ein Verein kommt und sich mit ihm einigt, dann ist es so, dann können wir eh nichts dran ändern“, weiß Nagelsmann.

Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz, dass er gar nicht wisse, wann die Ausstiegsklausel für Werner in diesem Sommer ausläuft. Der 32-jährige Trainer wirkte dabei genervt und etwas dünnhäutig ob der Nachfragen. Nagelsmann zog einen markanten Vergleich: So sei ein Werner-Abgang für RB Leipzig ungefähr so schmerzhaft, wie wenn die Bayern Robert Lewandowski verlieren würden.

Werners Vertrag gilt noch bis 2023, doch einige Klubs - darunter der FC Liverpool - haben den 24-Jährigen auf der Liste. Jedoch sind die Briten während der Corona-Krise nicht bereit, die Ablöse zu zahlen.

Timo Werner: RB-Geschäftsführer Mintzlaff äußert sich zum Transfer

München - Der FC Bayern wird schon seit Längerem mit ihm in Verbindung gebracht und Jürgen Klopp soll schon ein virtuelles Treffen mit ihm gehabt haben. Noch steht Timo Werner allerdings für drei weitere Jahre bei RB Leipzig unter Vertrag - und der Verein plant nicht, den Interessenten bei einem möglichen Geschäft finanziell entgegenzukommen.

„Wir wollen keinen Spieler unter einem festgelegten Wert abgeben, wenn er länger als ein Jahr Vertrag hat“, so Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gegenüber der Sport Bild. Billiger als die festgelegte Ablösesumme von 55 Millionen Euro werde es nicht.

Timo Werner: Hat er sich schon für Liverpool entschieden?

Der deutsche Nationalstürmer liebäugelt angeblich mit einem Wechsel in die Premier League, Spitzenreiter FC Liverpool ziert sich aber wohl noch, die Klausel zu ziehen und würde den Preis lieber drücken. Bei Mintzlaff wird der amtierende Champions-League-Sieger wohl auf taube Ohren stoßen.

+ Timo Werner wechselt wohl in die Premier League - Allerdings nicht zu Jürgen Klopp. © dpa / Jan Woitas

„Generell müssen wir uns immer die Frage stellen: Kann ich einen Spieler noch gleichwertig ersetzen, wenn ich ihn für weniger als eine zuvor festgelegte Summe verkaufe?“ Im Falle Werner müsste RB wohl ein Transfer-Coup gelingen, wenn sie Werner für weniger Geld gleichwertig ersetzen wollen. In 27 Bundesliga-Spielen erzielte der 24-Jährige starke 24 Tore und sieben Assists.

Timo Werner: RB Leipzig könnte die Ablösesumme gebrauchen

RB hat also durchaus das Recht, „tiefenentspannt“ zu sein. Sind die interessierten Vereine nicht bereit, die Ablöse zu zahlen, bleibt der Top-Stürmer in Sachsen. Wird die Ablösesumme bezahlt, könnte RB nachlegen. „Wenn wir keinen Spieler verkaufen, werden wir wenig bis keinen Neuen verpflichten können“, so Mintzlaff weiter.

Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich wohl offensivstarke Außenverteidiger. Die Werner-Aböse könnte da genau richtig kommen. Bis dahin müssen sich Liverpool und Bayern aber noch dazu entschließen, tiefer in die Geldtasche zu gucken. In der Bundesliga kämpft RB weiterhin um die Champions-League-Qualifikation.

Rund um einen anderen Offensiv-Star der Bundesliga gibt es schon mehr Klarheit - der FC Bayern verzichtet darauf, seine Kaufoption zu ziehen. Stattdessen soll der Rekordmeister an einem südamerikanischen Außenverteidiger baggern.

ta

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Alexander Hassenstein