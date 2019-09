Timo Werner im Nationalteam: Endlich wieder Hoffnungsträger

Im Nationalteam zuletzt auf der Bank, im Verein gesetzt: Timo Werner könnte gegen die Niederlande wieder in den Fokus rücken. Dieses Foto entstand am 20. März 2019 in Wolfsburg beim Testspiel zwischen Deutschland und Serbien.

Kassel – Dürfte sein Vereinstrainer entscheiden, würde Timo Werner heute Abend gegen die Niederlande in Hamburg spielen (20.45 Uhr/RTL).

Julian Nagelsmann erklärte beim Trainerkongress in Kassel, wie er in der Fußball-Bundesliga aufstellt. Gegen starke Gegner spielen die besten Verteidiger und die formstärksten Angreifer – so die Kurzform. Die Niederlande ist für die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation ein starker Gegner. Sicherlich der stärkste in Gruppe C.

In der Nationalmannschaft heißt sein Coach aber nicht Nagelsmann, sonder Joachim Löw. Der 23-Jährige galt beim DFB als kommender Hoffnungsträger in der Offensive und stand bei der WM im vergangenen Jahr in allen drei Gruppenspielen in der Startelf. Das Problem an der Sache: Nach den drei Gruppenspielen war die WM für das deutsche Team auch vorbei. Werner blieb ohne Tor.

Auch in der Nations League setzte Löw noch auf den Leipziger. Als dann der große Umbruch im März dieses Jahres kam, Mats Hummels, Thomas Müller und Jérome Boateng weichen mussten, verlor auch Werner seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft. In den ersten beiden Qualifikationsspielen für die EM 2020 saß der Angreifer nur auf der Bank. Zuletzt gegen Estland wurde er für 24 Minuten eingewechselt, erzielte beim 8:0 ein Tor.

Dass nicht nur Nagelsmann, sondern auch Löw den 23-Jährigen im wichtigen Spiel gegen die Niederlande wahrscheinlich wieder von Beginn an aufbieten wird, hat zwei Gründe. Zum einen fällt Leroy Sané wegen eines Kreuzbandrisses aus und die Position auf dem linken Flügel ist frei. Zum anderen ist Werner derzeit in Topform. An den ersten drei Bundesliga-Spieltagen erzielte er fünf Tore, zuletzt drei gegen Mönchengladbach. Nach der Philosophie seines Vereinstrainers würde ihn das für die Startelf gegen einen starken Gegner qualifizieren.

In Löws Gedanken spielt aber sicher auch ein Julian Brandt auf dem linken Flügel eine Rolle. Der Neu-Dortmunder überzeugte im Vereinstrikot. Dennoch wollte die Bild-Zeitung gestern schon wissen, dass Werner von Beginn an spielen wird.

Die Stärken des Angreifers sind auch gleichzeitig seine Schwächen im DFB-Dress. Werner ist ein pfeilschneller, abschlussstarker Stürmer. Für sein Spiel braucht er Platz. Platz, den er bei der Nationalmannschaft nur selten hat. Ein Großteil der Gegner steht gegen Deutschland tief. Kein Platz für Sprinter, die Dribbler sind eher gefragt. Zu diesen zählt Werner nicht. Gerade gegen die Niederlande könnte das aber anders aussehen. Das traditionelle 4-3-3 von Oranje lässt Räume für den Gegner. Räume für Sprinter Werner.

Das Systemproblem, das Werner im Nationalteam hat, könnte auch den FC Bayern davon abgehalten haben, den 23-Jährigen zu verpflichten. Lange war spekuliert worden: Geht der Angreifer noch in diesem Sommer gegen eine Ablöse nach München oder im kommenden Sommer ablösefrei. Nun hat Werner seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängert – auch wenn dieser eine Ausstiegsklausel enthält. Die frischgewonnene Ruhe tut dem 23-Jährigen sichtlich gut. Die Form stimmt. Die Tore fallen. Julian Nagelsmann würde ihn heute aufstellen.