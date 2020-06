Timo Werner vor Transfer zum FC Chelsea? Premier-League-Coach: „Würde super nach England passen“

Timo Werner steht vor einem Wechsel zum FC Chelsea. Sein Ex-Coach kennt die Premier League sehr gut und macht sich bezüglich des möglichen Transfers von Werner „gar keine Sorgen“.

Timo Werner* steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Chelsea.

steht offenbar vor einem Wechsel zum RB Leipzig aber wollte den Transfer am Samstag nicht bestätigen.

aber wollte den am Samstag nicht bestätigen. Mehrere Premier-League-Kenner bewerteten den Transfer bereits.

Update vom 10. Juni, 10.35 Uhr: Der Wechsel von Leipzigs Timo Werner in die Premier League scheint nur noch Formsache zu sein, eine Einigung mit dem FC Chelsea soll bereits getroffen worden sein. Nun sprach ein Ex-Trainer des Nationalspielers über den Transfer.

Timo Werner: Premier-League-Trainer ist sich sicher - „Intensiver und schneller Fußball - Das passt zu Timo“

In der Premier League ist der Southamptons Coach Ralph Hasenhüttl längst angekommen, in Leipzig war er zwei Jahre lang an der sportlichen Entwicklung von Timo Werner beteiligt. Er kann sich seinen ehemaligen Schützling gut in der britischen Top-Liga vorstellen, wie er gegenüber der SportBild erklärte. „Der Fußball ist sehr intensiv und schnell. Das wiederum passt zu Timo: Mit seinem Speed ist er in der richtigen Mannschaft schon eine brutale Waffe.“

Timo Werner zum FC Chelsea? Ex-Trainer: „Timo als Gesamtpaket würde super nach England passen“

Die Spielgeschwindigkeit der Premier League könnte dem 24-jährigen Stürmer, der bereits 25 Saisontore in der laufenden Saison erzielen konnte, entgegenkommen. „Ich glaube, dass Timo als Gesamtpaket super nach England passen würde. London ist auch eine schöne Stadt, da gefällt es ihm sicher“. Jedoch warnt er auch vor der Härte der weltweit am besten vermarkteten Liga und meint, „Timo ist schon ein Spieler, der mal eine Schulter zum Anlehnen braucht, oder auch mal etwas mehr Zuspruch.“ Das könnte ihm zum Verhängnis werden.

Doch was genau bringt der Bundesliga*-Stürmer mit, das ihn so interessant für mehrere Premier-League-Klubs macht? „Er macht Tore, die sonst keiner macht. Gib ihm ein bisschen Raum und er ist kaum zu stoppen“, so Hasenhüttl. „Sich als Stürmer woanders durchzusetzen, ist nur dann schwer, wenn du nicht sofort zeigst, dass man Qualitäten hat. Aber da mache ich mir bei ihm gar keine Sorgen.“ Der 53-jährige Österreicher könnte bereits im September auf seinen Ex-Spieler treffen.

Timo Werner: Transfer zum FC Chelsea? Nagelsmann weiß von nix - Rat von Ballack

Erstmeldung vom 9. Juni:

München - Die Chronologie des Transfers von Timo Werner trägt irgendwie auch den Titel „Eine unendliche Geschichte“. Sollte der Wechsel des Nationalspielers zum FC Chelsea in den kommenden Tagen über die Bühne gehen, wäre auch eine Odyssee beendet.

Bereits im vergangenen Sommer wollte der Stürmer RB Leipzig* eigentlich verlassen. Sein Vertrag wäre im Sommer 2021 ausgelaufen und Werner hätte die Sachsen für 35 Millionen verlassen können. Damals war der FC Bayern* eigentlich als der designierte neue Arbeitgeber des 24-Jährigen gehandelt worden. Werner wäre auch gerne in der Bundesliga* geblieben.

Doch an der Säbener Straße wollte man sich nicht final festlegen. Der damalige Trainer Niko Kovac* galt offenbar nicht als der größte Fan des Nationalstürmers, weshalb man den Transfer* verstreichen ließ. Als primäres Transfer-Ziel legte man sich auf Leroy Sané* fest.

Timo Werner: Transfer zum FC Chelsea? Nagelsmann weiß von nix - Rat von Ballack

Werner verlängerte daraufhin kurzerhand in Leipzig - mit der Zusage, den Verein im kommenden Sommer für eine fixe Summe verlassen zu dürfen. Anschließend spielte Werner unter seinem neuen Coach Julian Nagelsmann eine überragende Runde und der FC Bayern* dachte doch noch einmal über den pfeilschnellen Angreifer nach.

Abermals senkten die FCB-Bosse den Daumen - und Werner selbst erklärte, dass er nun nicht mehr zum Rekordmeister wechseln werde. Das wiederum fand Karl-Heinz Rummenigge nicht so gut, monierte dies öffentlich konzentrierte sich offenbar viel mehr auf Kai Havertz.

Zwischendrin war der FC Liverpool und Jürgen Klopp in der Pole Position, ehe nun offenbar der FC Chelsea zuschlug. Bis zum 15. Juni müssen die Blues, Achtelfinalgegner des FC Bayern in der Champions League*, nun noch die Kaufoption ziehen.

Timo Werner vor Wechsel zum FC Chelsea - RB-Boos: „Sitzen nicht im driver‘s seat“

„Natürlich gab es dann diese Ausstiegsklausel, die wir in den Vertrag gepackt haben, um ihm die Möglichkeit geben zu können, den nächsten Schritt zu machen“, verrät RB-Boss Oliver Mintzlaf am Samstag bei Sky: „Jetzt sitzt Timo Werner im driver's seat, nicht mehr wir. Bis jetzt hat weder Werner die Klausel gezogen, noch hat irgendein Verein uns einen Transfervertrag geschickt.“ Auch Coach Nagelsmann sagte nach dem Remis gegen den SC Paderborn, dass er nichts von einem fixen Abgang Werners wisse. „Mir hat er noch nichts gesagt“, so der 32-Jährige.

Das ist vermutlich aber alles nur Taktiererei. Timo Werner wird aller Voraussicht nach ab der kommenden Saison*, wann auch immer sie starten wird, das blaue Trikot des FC Chelsea tragen.

Eine Blues-Legende hält den Transfer von Werner an die Stamford Bridge für den absolut richtige Schritt. „Das ist eine gute Entscheidung für beide Seiten“, sagte Michael Ballack: „Für Timo, weil er dorthin passt, weil die Art Fußball zu spielen für ihn passt“, so der frühere Nationalmannschaftskapitän am Samstag in der Sendung „Wontorra - der Fußball-Talk“. Der 98-fache DFB-Nationalspieler glaubt, dass Werner sich mit Chelsea für einen Verein entschieden hat, „wo er eine größere Chance hat zu spielen, was sehr wichtig ist für ihn“.

Timo Werner zum FC Chelsea? Ballack spricht von „guter Entscheidung“

Der Wechsel werde dem 24-Jährigen helfen, „den nächsten Schritt in der Nationalmannschaft zu machen, bei einem großen Top-Club wird sein Standing sich erhöhen“, urteilte Ballack. Dem Premier-League-Vierten traut der ehemalige Bundesliga-Profi in Zukunft auch wieder Titel zu. „Die Mannschaft wird erneuert, sie wird mit Sicherheit verstärkt, auch in Chelsea wird viel Geld in die Hand genommen, um wieder ganz oben anzuklopfen“, sagte Ballack. „Da wird eine gute junge Mannschaft aufgebaut, das ist sehr vielversprechend.“

In der Premier League erwarte Werner „eine gewisse Härte im positiven Sinne, dass er mit noch besseren Spielern zusammenspielt“, sagte der 98-malige Nationalspieler Ballack. Dennoch müsse sich Werner an das höhere Tempo gewöhnen: „Der Rhythmus ist natürlich viel intensiver als in Deutschland. Gerade für Stürmer ist es viel intensiver, es gibt viel mehr Zweikämpfe, da muss er sich schnell dran gewöhnen.“

Ein Mann mit seiner Transfer-Gerüchte-Odyssee wird sich vermutlich schnell an solche Dinge gewöhnen...

