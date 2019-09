Top 5 des Frauen-Länderspiels in Kassel: Tolle Tore, tolle Fans, tolle Frauen

Die deutschen Fußball-Frauen machten es beim EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro im Kasseler Auestadion zweistellig.

Kassel - 10:0 (5:0) gewann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Doch nicht nur die Partie begeisterte – es war ein rundum gelungener Tag. Unsere Top 5:

1. Spiel: Klar, im Mittelpunkt stand in Nordhessen die Frauen-Nationalmannschaft. Und die hatte mit Montenegro – 98. der Weltrangliste – jetzt kein Schwergewicht zu Gast. 10:0 gewinnt man aber auch nicht mal eben im Vorbeigehen. Die DFB-Frauen ließen den Ball stark laufen, zeigten einige tolle Spielzüge und probierten es immer wieder mit Flanken von außen.

Das hatte Erfolg. Zur Pause war das Spiel entschieden. Vor allem Kapitänin Alexandra Popp zeigte ihre Qualitäten im Abschluss. Die 28-Jährige war vorab für ihr 100. Länderspiel geehrt worden, das sie bei der WM in Frankreich absolviert hatte. Dann machte sie sich selbst ein Geschenk mit drei Treffern. Den schönsten erzielte aber eine andere: Innenverteidigerin Sara Doorsoun. Ihr 6:0 in der 52. Minute war ein Schuss aus 25 Metern in den Winkel. Insgesamt einfach ein überzeugender Auftritt.

2. Frohms: Torhüterin Merle Frohms musste an diesem Tag keinen einzigen Ball halten. Mal ein Beispiel der montenegrinischen Angriffsbemühungen? Gern. Bei einem Freistoß in der deutschen Hälfte blieben sieben Spielerinnen hinten stehen, der Freistoß wurde weggebolzt und sich wieder nach hinten orientiert. Dementsprechend entspannt war es für Frohms. Dafür hatte die 24-Jährige ihren eigenen Fanklub auf der Tribüne – drei Frauen, die alle ein unterschiedliches Trikot mit ihrem Namen trugen. Es geht auf jeden Fall schlimmer.

+ Der Frohms-Fanklub: Drei Frauen auf der Tribüne mit dem Trikot der Nationaltorhüterin. © Michaela Streuff

3. Einlaufkinder: Nationalspielerinnen trifft man nicht alle Tage. Klar also, dass es für die Nachwuchskicker des KSV Hessen und der SVH Kassel ein besonderer Nachmittag war. Die Mädels und Jungs hatten die Plätze bei Gewinnspielen ergattert – und somit zwei Hauptpreise gezogen. Wir tippen mal: Diesen Tag werden sie so schnell nicht vergessen. Und die Deutschland-Trikots bekommen einen Ehrenplatz.

+ Sind mit der Nationalmannschaft eingelaufen: die Nachwuchsfußballer des KSV Hessen. © Andreas Fischer

4. Stimmung: Da gab es keine zwei Meinungen. Egal, mit wem man sprach, der Tenor war einstimmig. Zitieren wir an dieser Stelle Kapitänin Popp, die in der 52. Minute ausgewechselt wurde: „Die Stimmung war richtig gut. Gerade am Ende, als ich auf der Bank gesessen habe, hat man das mitbekommen. Es hat Riesenspaß gemacht, hier war richtig was los. Und es freut uns, dass wir die Fans begeistern konnten.“ Fans, die übrigens aus allen Altersklassen zum Jubeln ins Auestadion kamen. Die für einige Fußballerinnen frühe Anstoßzeit um 12.30 Uhr – sie erfüllte ihren Zweck. Denn so waren unter den 6275 Zuschauern besonders viele Kinder.

5. Standort: Kassel als Länderspiel-Gastgeber hat beste Werbung in eigener Sache gemacht. „Ein Kompliment an Kassel“, sagte Voss-Tecklenburg. „Hier ist sehr viel getan worden, wir haben hier ein sehr gutes Gefühl gehabt.“ Vielleicht gibt’s als Belohnung ja bald wieder ein Länderspiel in Kassel.