Bayerns Transfer-Flüsterer: Christoph Freund und seine bisherigen Top-Deals

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Christoph Freund wird der neue Sportdirektor des FC Bayern. Seine Transfers aus Salzburger Zeiten sind größtenteils bemerkenswert.

München/Salzburg – Soeben hatte der FC Bayern die elfte Meisterschat in Folge gewonnen, Augenblicke später folgte der große Knall. Oliver Kahn, Ende Mai noch CEO der Münchner, wird ebenso wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic unmittelbar nach dem 34. Spieltag der abgelaufenen Saison von seinen Aufgaben entbunden.

Christoph Freund Geboren: 2. Juli 1997 (Alter 46 Jahre) in Österreich Bei RB Salzburg als Sportdirektor seit: 1. Juli 2015 Einstieg als Sportdirektor beim FC Bayern am: 1. September 2023 Vertragslaufzeit beim FC Bayern: nicht bekannt

Freund übernimmt beim FC Bayern als Sportdirektor: CEO Dreesen lobt Arbeit in Salzburg

Während der FCB Kahns Nachfolge in Person von Jan-Christian Dreesen nur kurze Zeit später kommunizierte, dauerte es fast zwei Monate, ehe der Salihamidzic-Erbe mit der Öffentlichkeit geteilt wurde. Christoph Freund, seit acht Jahren Sportdirektor bei RB Salzburg, übernimmt zum 1. September 2023 beim FC Bayern in selbiger Position und soll gemeinsam mit Trainer Thomas Tuchel, dem Technischen Direktor Marco Neppe und der Führungsetage für eine erfolgreiche Zukunft sorgen.

Dreesen attestiert Freund in der Vereinsmitteilung, die am Dienstagnachmittag (18. Juli) um 15.15 Uhr veröffentlicht wurde, einen „hervorragenden Job“ während seiner Zeit beim österreichischen Branchenprimus. Was aber zeichnet die Arbeit des 46-Jährigen, dessen Sohn in der Salzburger U16 kickt, aus? Welche Spieler holte er einst in die Mozartstadt, die heute weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt sind?

Der neue Bayern-Sportdirektor Christoph Feund (li.) lotste einst Superstar Erling Haaland (re.) zu RB Salzburg. © Imago Images / Eibner Europa; Imago Images / Fotostand

Freund wechselt zum FC Bayern: Bei Salzburg voller Fokus auf Talente

Beim Blick auf das Portal transfermarkt.de fallen vor allem zwei Dinge auf: Einzig in seinem ersten Jahr, der Saison 2015/16, erwirtschaftete RB kein Transferplus. In den folgenden sieben Spielzeiten wurde stets mehr Geld für Spieler eingenommen als ausgegeben. Ebenfalls sofort zu erkennen: Unter seiner Leistung wurden nahezu ausschließlich junge, entwicklungsfähige Akteure an die Salzach gelotst. Selten holte Freund Routiniers, der Fokus galt und gilt nahezu ausschließlich Talenten. Das Muster: Günstig zuschlagen, Spielpraxis geben, teurer weiterverkaufen.

Für Erling Haaland, der 2022/23 in seiner Debütsaison die Premier League kurz und klein schoss und sich mittlerweile Champions-League-Sieger nennen darf, zahlte RB acht Millionen Euro an Molde FK. Ein Jahr später ging der Norweger für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, wo er sich endgültig auf die Zettel aller großen Vereine spielte.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Haaland, Adeyemi, Szoboszlai, Daka: Freunds beste Salzburg-Transfers

Dominik Szoboszlai, für den der FC Liverpool in der laufenden Wechselperiode wohl rund 70 Millionen Euro an RB Leipzig zahlte, soll Salzburg einst 500.000 Euro gekostet haben. Karim Adeyemi war aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung für Unterhaching insgesamt rund 10 Millionen Euro schwer und spülte bei seinem BVB-Wechsel 30 Millionen Euro in die Kassen. Für Patson Daka legte Salzburg 2017 kolportierte 250.000 Euro auf den Tisch, verkaufte ihn vier Jahre später für das 120-fache an Leicester City.

Die Liste ließe sich problemlos noch mit weiteren Namen ergänzen: Dayot Upamecano, Stefan Lainer, Amadou Haidara, Brenden Aaronson, Benjamin Sesko. „Christoph hat in seiner Zeit bei RB Salzburg großes Geschick in der Kaderplanung mit maximalem sportlichen Erfolg dauerhaft kombiniert. Allein die Transfers der letzten zehn Jahre sprechen für sich“, lobt Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick gegenüber der tz. Abgesehen von der nationalen Dominanz wurde Salzburg auch international konkurrenzfähig, erreichte 2021/22 erstmals das Champions-League-Achtelfinale. Endstation damals: Freunds neuer Arbeitgeber.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Ralf Rangnick schwärmt vom neuen Bayern-Sportdirektor Freund

Rangnick dürfte Freunds Qualitäten mit am besten kennen, er arbeitete jahrelang Seite an Seite mit dem Ex-Profi. Von 2012 bis 2015 war der ehemalige Bundesliga-Coach Sportdirektor in Salzburg, Freund sein Sportkoordinator. „Neben der hohen sportlichen Kompetenz und seinem internationalen Netzwerk bringt er auch eine starke Persönlichkeit mit ein, menschlich ist er absolut top und integer. Man kann den FC Bayern nur beglückwünschen“, schwärmt Rangnick.

Die Vorschusslorbeeren sind groß. Nun ist es an Freund, sich auch auf der höchstmöglichen Ebene zu beweisen. Eine erste Gelegenheit dazu schlug er im vergangenen Oktober noch aus, als der FC Chelsea anklopfte. Ein knappes Jahr später geht er den Schritt von einem Ausbildungs- zu einem Spitzenverein. Beim Blick auf seine Vita nur die logische Konsequenz. Ob er der Aufgabe beim deutschen Rekordmeister gewachsen ist, wird sich trotzdem erst noch zeigen. (masc)