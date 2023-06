Toppmöller offenbar mit Eintracht Frankfurt einig – Unterschrift nach Pokalfinale

Von: Johannes Skiba

Teilen

Eintracht Frankfurt ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Trainer für die nächste Spielzeit. Eine Unterschrift von Dino Toppmöller könnte bevorstehen.

Frankfurt – Bei Eintracht Frankfurt konzentriert sich aktuell alles auf das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig am Samstag (3. Juni) in Berlin. Gleichzeitig stehen für die SGE wegweisenden Entscheidungen an. In erster Linie gilt es einen Nachfolger für Trainer Oliver Glasner zu finden, der sich im Endspiel mit einem Titel verabschieden möchte. Dino Toppmöller gilt als heißester Anwärter auf den Posten des Cheftrainers bei der Eintracht. Laut Sport1 wurden bereits erste Gespräche geführt. Die Vertragsunterschrift soll folgen.

Dino Toppmöller Geboren: 23. November 1980 in Wadern Letzte Station: Co-Trainer beim FC Bayern München

FC Bayern pocht bei Eintracht Frankfurts Wunschlösung Toppmöller auf Ablösesumme

In jedem Fall wird Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller nicht vor dem DFB-Pokalfinale als neuen Trainer vorstellen, wie es weiter heißt. Ein Vertrag ist laut des Berichts auch noch nicht unterschrieben. Dennoch soll die Bekanntgabe dieser Personalie nur eine Frage der Zeit sein. Das berichtet der Kicker übereinstimmend.

Ein Hindernis könnte indes jedoch eine etwaige Ablöseforderung des FC Bayern sein. Toppmöller war zuletzt als Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister angestellt. Laut des Berichts hoffen die Münchener auf eine Ablösesumme von etwa 500.000 Euro. Im Zweifel werden die Frankfurter diese Summe stemmen können.

Dino Toppmöller ist der Wunschkandidat für die Position als Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. © imago/Montage

Toppmöller könnte bei Eintracht Frankfurt auf alten Bekannten treffen

Darüber hinaus möchte Dino Toppmöller Xaver Zembrod mit zu Eintracht Frankfurt bringen, mit dem er in München und in Leipzig bereits zusammenarbeitete. Beide sollten außerdem Timmo Hardung, den neuen Sportdirektor der SGE, gut kennen. Hardung war Leiter des Lizenzbereiches als Toppmöller und Zembrod Nagelsmann bei den Sachsen assistierten.

Als enger Vertrauter von Sportvorstand Markus Krösche, der die Verantwortung bei der Trainersuche der Eintracht trägt, kann Hardung sicherlich weitere nützliche Infos über Toppmöller liefern. Eine Anstellung des 42-Jährigen wäre die erste im deutschen Profifußball für den früheren Stürmer, der in der Saison 2002/2003 auch ein Jahr für die Eintracht kickte und in 16 Partien in der 2. Bundesliga immerhin drei Treffer für die „Adler“ erzielen konnte. (jsk)