Riesiges Kane-Plakat in Münchner Innenstadt aufgetaucht

Von: Jannek Ringen

Teilen

Harry Kane ist der erste Spieler, der für einen dreistelligen Millionenbetrag in die Bundesliga gekommen ist. Der Hype kennt keine Grenzen.

München – Nach ewigen Wochen des Verhandelns, neuer Wasserstandsmeldungen und schier endlosen Gesprächen zwischen dem FC Bayern München und den Tottenham Hotspur ist es endlich so weit. Harry Kane ist beim deutschen Rekordmeister angekommen und sorgt für einen Hype im ganzen Verein, der auch vor der Stadt München keinen Halt macht. Dies lässt sich jetzt auch bildlich wahrnehmen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), London, Großbritannien bisherige Vereine: u. a. Tottenham Hotspur, FC Bayern München Marktwert: 90 Millionen Euro

Rekordtransfer Kane: Größter Transfer der Bundesliga-Geschichte

Tottenham-Boss Daniel Levy, der als ein harter Verhandler bekannt ist, wich in den Verhandlungen um seinen Topstürmer kein Stück von seinen Forderungen ab. Am Ende soll die Ablösesumme für Kane 100 Millionen Euro betragen haben, die im Erfolgsfall auf 120 Millionen Euro anwachsen kann. Damit ist er nicht nur der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern, sondern auch in der Bundesliga.

Was in dem ganzen Theater um seinen Wechsel etwas untergegangen sein könnte, ist die Größe des Transfers. Kane ist Kapitän und Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft, hat in der vergangenen Premier-League-Saison 30 Tore für den Tabellenachten erzielt und war auf dem besten Weg zum besten Torschützen der besten Liga der Welt zu werden. Er befindet sich zum Zeitpunkt des Wechsels auf dem Höhepunkt seines Schaffens und ist damit der größte Transfer der Bundesliga-Geschichte.

Das Plakat von Harry Kane ziert das Filmtheater Sendlinger Tor. © https://fcbayern.com/de/news/2023/08/plakat-am-sendlinger-tor---muenchen-freut-sich-auf-harry-kane

Hype um Kane kennt keine Grenzen

Wie groß der Hype um seine Person wirklich ist, wurde Kane während seiner Ankunft in der bayrischen Landeshauptstadt klar. Es hatten nicht nur zwischenzeitlich mehr als 60.000 Menschen seinen Flug auf Flightradar 24 getrackt, sondern er wurde auch am Flughafen Oberpfaffenhofen von zahlreichen Schaulustigen begrüßt. Neben einigen Journalisten wollten auch viele Fans die Ankunft des Angreifers live mitverfolgen.

Wie der FC Bayern auf seiner Website und seinen Social-Media-Kanälen mitgeteilt hat, hängt seit Montagabend über dem Eingang des Filmtheaters am Sendlinger Tor ein großes Plakat zur Begrüßung von Kane. Zahlreiche Fans bestaunten dieses bereits und weitere haben noch bis Mittwoch Zeit, es zu begutachten. Das Plakat wurde in einen Kurzfilm zur Vorstellung Kanes eingebettet, welcher den Stürmer im Anzug zeigt.

Kane freut sich auf seine neue Heimat

Auch bei den Verantwortlichen ist die Vorfreude auf Kane enorm groß. „Wer die Fans im Stadion, die Stadt oder auch die Leute Freitagnacht an der Säbener Straße erlebt hat, der weiß: München und der FC Bayern freuen sich riesig auf Harry“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen im Zuge der Vorstellung von Bayerns neuer Nummer neun am Sonntag.

Zum wirklichen Ankommen hatte der Rekord-Neuzugang noch keine Zeit. Nach seinem verspäteten Flug, dem Medizincheck und der offiziellen Verkündung stand sofort die Partie im Supercup gegen RB Leipzig an. Dies möchte er jedoch in den kommenden Tagen und Wochen nachholen. „Ich hatte noch nicht viel Zeit, mich umzuschauen. Ich habe nur tolle Sachen gehört und werde sicher die Zeit finden, die Stadt und die Leute kennenzulernen. Das will ich so bald wie möglich machen“, erklärte der 30-Jährige. (jari)